Windrose : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 avril 2026 à 11h29
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Windrose.
Windrose : Les configurations PC
Disponible en accès anticipé sur PC, depuis le 14 avril 2026, Windrose est un jeu de pirates et de survie coopératif développé par Kraken Express. Après une démo qui a séduit de nombreuses personnes au sein de la communauté, le titre connaît un vrai succès au moment de son lancement. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses, qui comptent se plonger dans l'aventure, se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Windrose.

Configurations PC Windrose

windrose-combat
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Windrose, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale, contre 32 Go pour celle dite « recommandée ». Les développeurs précisent également qu'il convient d'avoir 30 Go d'espace disque disponible pour profiter et installer Windrose sur PC. Soulignons que le studio indique ceci sur la page Steam du titre : « La configuration requise n'est pas définitive à ce stade de développement [accès anticipé]. Des optimisations en cours amélioreront les performances sur un large éventail de configurations matérielles ».

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Windrose ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 64 bits  Windows 11 ou ultérieur 64 bits
Processeur Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X  Intel Core i7-10700 ou AMD Ryzen 7 5800X
Mémoire  16 Go de mémoire 32 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GTX 1080 Ti ou AMD Radeon RX 6800 NVIDIA RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT
DirectX Version 12  Version 12
Stockage requis  30 Go d'espace disque disponible 30 Go d'espace disque disponible
Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit
Notes supplémentaires  SSD recommandé SSD recommandé

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Windrose est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment sur Steam.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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