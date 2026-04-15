Windrose : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Windrose.

Configurations PC Windrose

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bits Windows 11 ou ultérieur 64 bits Processeur Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-10700 ou AMD Ryzen 7 5800X Mémoire 16 Go de mémoire 32 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GTX 1080 Ti ou AMD Radeon RX 6800 NVIDIA RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 30 Go d'espace disque disponible 30 Go d'espace disque disponible Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit Notes supplémentaires SSD recommandé SSD recommandé

Disponible en accès anticipé sur PC, depuis le 14 avril 2026,est un jeu de pirates et de survie coopératif développé par Kraken Express. Après une démo qui a séduit de nombreuses personnes au sein de la communauté, le titre connaît un vrai succès au moment de son lancement. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses, qui comptent se plonger dans l'aventure, se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale, contre 32 Go pour celle dite « recommandée ». Les développeurs précisent également qu'il convient d'avoir 30 Go d'espace disque disponible pour profiter et installersur PC. Soulignons que le studio indique ceci sur la page Steam du titre : « La configuration requise n'est pas définitive à ce stade de développement [accès anticipé]. Des optimisations en cours amélioreront les performances sur un large éventail de configurations matérielles ».Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour conclure, rappelons queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment sur Steam.