Windrose, le jeu de pirates et de survie, est déjà un véritable carton

Le jeu de pirates Windrose a rassemblé de nombreux joueurs et avis positifs, depuis son lancement en accès anticipé.

Windrose cartonne déjà

Des évaluations « très positives » pour Windrose

Avant même son lancementavait réussi à séduire la communauté, notamment grâce à sa version démo. Désormais disponible en accès anticipé sur PC, et ce, depuis le 14 avril 2026,En effet, d'après les chiffres disponibles sur SteamCharts,). À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 37 000 personnes sont actuellement sur le jeu de pirates et de survie coopératif de Kraken Express.. Il y a, d'ailleurs, fort à parier que ces chiffres grimperont encore dans les jours à venir, et très probablement durant le week-end prochain.. À l'heure actuelle,. Les joueurs et les joueuses saluent notamment la direction artistique, la richesse du contenu, mais aussi le gameplay et l'optimisation.D'ailleurs,accueillera de nombreuses nouveautés, tout au long de sa phase d'accès anticipé, qui pourrait durer pendant 2 ans et demi maximum (il ne s'agit que d'une estimation du studio). À ce propos, les développeurs écrivent sur la page Steam du titre : « La version complète est prévue pour environ 50 % de contenu supplémentaire : plus de biomes, de boss, d'ennemis, de navires, de butin, etc. L'histoire est censée se prolonger et donner une aventure épique, avec un final satisfaisant. Cela dit, nous souhaitons également explorer de nouveaux systèmes de jeu et pas seulement ajouter du contenu aux systèmes existants ».Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via Steam.