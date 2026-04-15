Windrose, le jeu de pirates et de survie, est déjà un véritable carton

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 avril 2026 à 11h06
Le jeu de pirates Windrose a rassemblé de nombreux joueurs et avis positifs, depuis son lancement en accès anticipé.
Windrose, le jeu de pirates et de survie, est déjà un véritable carton
Avant même son lancement Windrose avait réussi à séduire la communauté, notamment grâce à sa version démo. Désormais disponible en accès anticipé sur PC, et ce, depuis le 14 avril 2026, Windrose connaît un vrai succès, à en juger par les derniers chiffres dévoilés

Windrose cartonne déjà

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En effet, d'après les chiffres disponibles sur SteamCharts, Windrose a rassemblé plus de 69 000 joueurs et joueuses sur Steam, le 14 avril 2026 (jour de lancement). À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 37 000 personnes sont actuellement sur le jeu de pirates et de survie coopératif de Kraken Express. Ces statistiques montrent déjà que Windrose est un succès. Il y a, d'ailleurs, fort à parier que ces chiffres grimperont encore dans les jours à venir, et très probablement durant le week-end prochain.

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Des évaluations « très positives » pour Windrose

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En plus de son audience importante, Windrose dispose de très bonnes évaluations sur la plateforme de Valve, Steam. À l'heure actuelle, le jeu de pirates de Kraken Express culmine à 2 647 évaluations, avec une moyenne de 88 % positives. Les joueurs et les joueuses saluent notamment la direction artistique, la richesse du contenu, mais aussi le gameplay et l'optimisation.

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D'ailleurs, Windrose accueillera de nombreuses nouveautés, tout au long de sa phase d'accès anticipé, qui pourrait durer pendant 2 ans et demi maximum (il ne s'agit que d'une estimation du studio). À ce propos, les développeurs écrivent sur la page Steam du titre : « La version complète est prévue pour environ 50 % de contenu supplémentaire : plus de biomes, de boss, d'ennemis, de navires, de butin, etc. L'histoire est censée se prolonger et donner une aventure épique, avec un final satisfaisant. Cela dit, nous souhaitons également explorer de nouveaux systèmes de jeu et pas seulement ajouter du contenu aux systèmes existants ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Windrose est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via Steam.
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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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