Pourquoi les créateurs de Windrose refusent de dévoiler la date de sortie de leur jeu pirate ?

Le jeu de survie pirate Windrose a suscité un engouement massif avec plus d'un million d'ajouts en liste de souhaits. Pourtant, les développeurs refusent d'annoncer une date de sortie pour le moment. Ils préfèrent prendre leur temps afin d'offrir l'expérience la plus aboutie possible aux joueurs.
Le monde de la piraterie virtuelle s'apprête à accueillir un nouveau concurrent de poids. Windrose, un jeu de survie et d'aventure en monde ouvert axé sur le PvE
, cristallise déjà les attentes d'une immense communauté. Avec plus d'un million d'ajouts aux listes de souhaits, le titre développé par Windrose Crew est indéniablement l'un des jeux les plus surveillés du moment, grâce à sa démo. Toutefois, un détail crucial manque encore à l'appel, sa date de sortie officielle
. Une absence qui s'explique logiquement selon les développeurs.
Un développement qui prend son temps
Face aux interrogations grandissantes de la communauté, les créateurs ont pris la parole sur le serveur Discord officiel du jeu
(via PC Gamer
). Ils ont tenu à clarifier la situation concernant ce silence autour du lancement. L'équipe de développement a d'abord reconnu la frustration légitime des fans, tout en affirmant partager cette même envie de dévoiler enfin le jour J. Cependant, ils estiment que le moment n'est pas encore venu
.
Les joueurs doivent nous laisser « cuisiner » un peu plus longtemps. Une annonce n'arrivera que lorsque nous serons suffisamment confiants.
Le studio a également tenu à rassurer son public sur ses intentions réelles. Contrairement à certaines pratiques de l'industrie, cette rétention d'information n'est pas une stratégie marketing visant à faire monter artificiellement la pression. L'objectif est purement qualitatif
. Le studio souhaite graver cette date dans le marbre uniquement lorsqu'il sera certain de pouvoir livrer le jeu dans les délais impartis et dans les meilleures conditions possibles
. Une approche prudente qui vise à éviter les lancements précipités ou à reculer la date de sortie et décevoir les futurs joueurs.
Une démo généreuse pour patienter
Si la version finale se fait désirer, les moussaillons virtuels ne sont pas pour autant laissés à l'abandon
. Une version d'essai de Windrose est d'ores et déjà accessible et propose un contenu particulièrement riche pour une simple démo. Les joueurs peuvent s'y plonger pendant quatre à six heures, un temps de jeu conséquent qui permet de se faire une idée précise des mécaniques de base.
Cette mise en bouche offre l'opportunité d'explorer les trois premières îles de l'immense archipel prévu pour la version finale. Les aventuriers peuvent y accomplir leurs premières quêtes, prendre la barre de leur tout premier navire et s'essayer aux combats navals ainsi qu'aux abordages.
C'est également l'occasion de découvrir les systèmes de jeu fondamentaux, incluant un arsenal varié, divers ennemis à affronter et des mécaniques de survie exigeantes. De quoi étancher temporairement la soif d'aventure des joueurs en attendant que les développeurs se sentent enfin prêts à fixer un cap définitif.
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