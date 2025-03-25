Wildgate : Un Sea of Thieves spatial ambitieux dévoilé par des anciens de Blizzard

Lors du Dreamhaven Showcase, présenté par les Game Awards, le studio Moonshot Games, fondé par d'anciens développeurs emblématiques de Blizzard, a levé le voile sur Wildgate, un FPS multijoueur ambitieux prévu pour PC et consoles.

Extraction et batailles spatiales au cœur du gameplay

Des personnages hauts en couleur et un univers loufoque









Un mélange ambitieux pour séduire les joueurs

Wildgate récompense la coopération et la maîtrise tactique, et correspond parfaitement à notre volonté de créer des souvenirs mémorables entre amis. Chaque partie est différente, avec beaucoup à découvrir dans le Typhon Reach. Les batailles spatiales chaotiques promettent des moments particulièrement amusants, et nous avons hâte que les joueurs puissent s'y essayer lors des playtests.

Dreamhaven présente aussi ses autres projets à venir

Sunderfolk , RPG inspiré des jeux de plateau par Secret Door, sortira le 23 avril 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch et PC.

, RPG inspiré des jeux de plateau par Secret Door, sortira le sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch et PC. Lynked: Banner of the Spark , un étonnant mélange action-RPG et simulation cozy signé FuzzyBot, quittera son accès anticipé le 22 mai 2025 sur PS5, Xbox et PC.

, un étonnant mélange action-RPG et simulation cozy signé FuzzyBot, quittera son accès anticipé le sur PS5, Xbox et PC. Mechabellum, jeu de combat tactique de mechs par Game River, vient de lancer sa saison 3 sur PC avec une réduction à l'occasion de l'événement.

Wildgate : un succès potentiel grâce à une formule éprouvée ?









Avec un gameplay qui évoque fortementversion science-fiction, ce shooter coopératif vous invite à explorer l'espace, combattre à bord de vaisseaux et récupérer des trésors mystérieux dans des affrontements tactiques.Dans, les joueurs incarnent des équipages appelés Prospecteurs, explorant une région de l'espace baptisée l'Abysse,, à la recherche d'un précieux artefact. Une fois celui-ci récupéré, les équipes s'affrontent pour extraire la précieuse cargaison, le tout sur fond de batailles spectaculaires dans l'espace ou à bord des vaisseaux. Attention toutefois : si votre vaisseau est détruit, c'est la fin de l'aventure pour votre escouade.Le studio promet des batailles spatiales intenses, des explorations à travers des tempêtes cosmiques, et des incursions sur des avant-postes aliens remplis de trésors et de dangers.À l'image du jeu de piratespropose un casting diversifié et décalé allant du chat pilotant un mécha depuis son aquarium, en passant par un guerrier chèvre anthropomorphe ou alors d'autres personnages extravagants., enrichissant les stratégies de jeu et rendant chaque partie unique, obligeant à réfléchir sur la composition de votre équipage afin d'en tirer le meilleur parti.Avec son univers original etespère réussir là où d'autres jeux-service multijoueur ont échoué.L'équipe derrière le projet est solide : Moonshot Games rassemble des vétérans ayant travaillé suret d'autres licences phares de Blizzard, tels que Jason Chayes, Dustin Browder ou Ben Thompson. Mike Morhaime, ex-président de Blizzard et fondateur de Dreamhaven (éditeur de Wildgate), explique cette vision ambitieuse :Durant l'événement, Dreamhaven a également dévoilé des nouvelles de ses autres studios partenaires :Si l'univers déjanté de Wildgate séduit d'emblée, reste à voir si son gameplay sera aussi captivant qu'il semble promettre. En reprenant des éléments inspirés de Sea of Thieves tout en apportant une touche innovante et futuriste, Moonshot Games espère séduire un large public.Avec, des premiers playtests, lesquels seront déterminants, sont à prévoir pour les prochaine semaine. Dans tous les cas, l'attente est grande autour de ce projet intriguant porté par des vétérans expérimentés.