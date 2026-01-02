Wildgate offert sur l'Epic Games Store

Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 1er janvier 2026, Wildgate gratuitement, l'un des meilleurs jeu de survie mêlant horreur et zombies.
Depuis maintenant plus de six ans, les papas de Fortnite
nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight, Borderlands 3 ou encore Hogwarts Legacy, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour de Wildgate d'être offert sur l'Epic Games Store
.
Wildgate gratuit sur l'Epic Games Store
Dès ce 1er janvier 2026, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter Wildgate
à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store
. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez que nous avons affaire à un jeu multijoueur coopératif mêlant éléments PvP et PvE, souvent comparé à un « Sea of Thieves dans l'espace ». Si sa sortie ne s'est pas déroulée aussi bien qu'espéré, le titre a tenté de faire revenir les joueurs avec plusieurs mises à jour. Cette mise à disposition gratuite devrait permettre de le mettre en avant pour quelques semaines au moins.
Wildgate est un jeu de tir multijoueur JcJcE qui inclut 3 modes différents. En mode Baroud d'artefact, soyez le premier équipage à s'emparer de l'artefact et à traverser le portail, ou détruisez tous les vaisseaux rivaux pour remporter la victoire. En mode Bataille spatiale, deux équipes d'envergure réunissant jusqu'à 12 joueurs chacune s'affrontent dans un combat acharné et bourré de rebondissements. Pour une expédition plus zen, récupérez des trésors et échappez-vous avec votre butin avant d'être désintégrés en mode Chasse au trésor.
Comment avoir Wildgate gratuitement ?
Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 1er janvier 2026 et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici
pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 8 janvier 2026 pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.
Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store
afin de ne jamais rien manquer.
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