Wildgate offert sur l'Epic Games Store

Wildgate est un jeu de tir spatial coopératif développé par Moonshot Games, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis juillet 2025. Formez des équipes pour récupérer un Artifact précieux tout en affrontant d'autres joueurs dans des combats FPS et spatiaux intenses. Le jeu inclut du cross-play dès sa sortie et propose plusieurs éditions avec contenu cosmétique.