Un an et puis c'est tout, Wildgate met déjà fin à son développement

Un an après son lancement, le jeu de tir spatial Wildgate met fin à son développement actif. Face à une audience insuffisante, le studio Moonshot Games déploiera une dernière mise à jour majeure en juillet, tout en maintenant les serveurs ouverts et en garantissant qu'aucun licenciement n'est prévu.

Moins d'un an après son lancement, le jeu de tir spatial Wildgate tire déjà sa révérence. Le titre n'a pas réussi à fidéliser une base de joueurs suffisante pour justifier la poursuite de son développement actif. Le réalisateur du jeu a annoncé la nouvelle à la communauté, expliquant que malgré tous les efforts déployés par le studio Moonshot Games, le public n'a pas répondu présent.

Une fin de développement, mais pas de fermeture des serveurs

L'annonce, faite sur Steam, pourrait ressembler à une condamnation définitive, mais les développeurs se veulent rassurants concernant l'accessibilité du titre. Les serveurs de Wildgate ne fermeront pas leurs portes. Les joueurs actuels pourront continuer à explorer l'espace et à s'affronter, tandis que les nouveaux venus auront toujours la possibilité d'acquérir le jeu sur Steam, l'Epic Games Store, Xbox et PlayStation.

Wildgate ne va pas disparaître. Le jeu continuera de recevoir des mises à jour occasionnelles comme des corrections de bugs, des ajustements d'équilibrage et de petits événements qui réutiliseront le contenu existant.

La prochaine mise à jour, prévue pour le mois de juillet, sera donc le dernier ajout majeur de contenu. Elle apportera notamment de nouvelles options pour les modes personnalisés, des éléments cosmétiques inédits dans la boutique intégrée, ainsi que diverses corrections visant à garantir une expérience stable sur le long terme.







Aucun licenciement prévu chez Moonshot Games

Dans une industrie vidéoludique actuellement frappée par de nombreuses vagues de renvois, la situation du studio Moonshot Games suscitait logiquement l'inquiétude. La réduction du support client et la cession de la gestion du serveur Discord officiel à la communauté laissaient présager le pire. Cependant, un porte-parole du studio a formellement démenti tout plan de réduction des effectifs.

Aucun licenciement n'est prévu. Les membres de l'équipe Moonshot passent de Wildgate à de nouveaux projets. Nous ne sommes pas encore prêts à en parler, mais nous sommes impatients de les partager avec les joueurs le moment venu.

Une petite équipe restreinte continuera de surveiller les serveurs et de traiter les problèmes techniques majeurs, tandis que le reste des développeurs se tourne déjà vers l'avenir afin de concevoir de nouvelles expériences. Le jeu n'aura jamais su séduire une base suffisante de joueurs, et ce, même s'il avait été offert sur l'Epic Games Store en début d'année.

Wildgate reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, pour le moment.