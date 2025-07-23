Wildgate : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de Wildgate avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à Wildgate sur PC avec une manette ?

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Disponible depuis le mois de juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu,, qui est développé par Moonshot Games et édité par Dreamhaven, est un jeu de tir multijoueur. De nombreux joueurs et joueuses comptent s'essayer à cette toute nouvelle aventure, que ce soit en solo ou bien avec leur(s) ami(s).D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentSi vous vous questionnez à ce sujet, sachez que. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui préfèrent utiliser un contrôleur pour ce genre de jeu.Précisons que Moonshot Games et Dreamhaven ont, notamment, partagé cette information sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant dans la colonne de droite, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».D'ailleurs, à cet endroit, l'équipe en charge du titre indique que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox ou celle de la dernière console de Sony/PlayStation, la DualSense. Les deux semblent, ainsi, être prises en charge en Bluetooth et en filaire. De ce fait, si vous désirez, il vous suffit de brancher votre périphérique (et ce, selon les possibilités d'un point de vue connectique de celui-ci).En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 22 juillet 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. L'édition standard est vendue à 29,99 € sur les différents stores (Steam, PlayStation Store...), tandis que la Renegade Edition est à 49,99 €.