Wildgate : La liste complète des trophées et des succès

Wildgate possède plus d'une vingtaine de trophées et succès. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Wildgate

Prospecteur vétéran → Obtenir 20 000 points d'EXP.

→ Obtenir 20 000 points d'EXP. Artillerie → Infliger 100 points de dégâts à des vaisseaux ennemis.

→ Infliger 100 points de dégâts à des vaisseaux ennemis. Pillage → Piller 20 objets dans des emplacements perdus.

→ Piller 20 objets dans des emplacements perdus. Archéologue → Votre équipage récupère l'artefact à l'endroit où il se trouve.

→ Votre équipage récupère l'artefact à l'endroit où il se trouve. Amiral de l'abysse → Obtenir 25 000 points d'EXP.

→ Obtenir 25 000 points d'EXP. Exploitation minière → Miner 10 unités de glace ou de carburant.

→ Miner 10 unités de glace ou de carburant. Ruée vers l'or → Votre équipage récupère un objet légendaire.

→ Votre équipage récupère un objet légendaire. Chasse aux primes → Gagner une partie en étant le dernier vaisseau survivant.

→ Gagner une partie en étant le dernier vaisseau survivant. Capitaine → Terminer le tutoriel.

→ Terminer le tutoriel. Pilote → Obtenir 1 000 points d'EXP de pilote.

→ Obtenir 1 000 points d'EXP de pilote. Bonne ingénierie → Activer le réfrigérant 10 fois.

→ Activer le réfrigérant 10 fois. Reconnaissance → Scanner 10 lieux avec une sonde.

→ Scanner 10 lieux avec une sonde. Prospecteur → Gagner une partie en récupérant l'artefact et en vous échappant par le portail.

→ Gagner une partie en récupérant l'artefact et en vous échappant par le portail. Explorateur → Scanner l'artefact avec une sonde.

→ Scanner l'artefact avec une sonde. Boss de l'abysse → Vaincre 3 boss.

→ Vaincre 3 boss. Pirate de l'abysse → Détruire 10 vaisseaux ennemis.

→ Détruire 10 vaisseaux ennemis. Mercenaire → Éliminer 40 joueurs ennemis.

→ Éliminer 40 joueurs ennemis. Trafic d'armes → Voler un canon sur une tourelle ennemie.

→ Voler un canon sur une tourelle ennemie. De bonne guerre → Voler l'artefact à un vaisseau ennemi.

→ Voler l'artefact à un vaisseau ennemi. Démolition → Faire détonner une bombe à retardement sur un vaisseau ennemi.

→ Faire détonner une bombe à retardement sur un vaisseau ennemi. Tir de précision sur vaisseau → Détruire 50 tourelles, moteurs ou hublots ennemis.

→ Détruire 50 tourelles, moteurs ou hublots ennemis. Mécano → Réparer 50 pièces du vaisseau.

→ Réparer 50 pièces du vaisseau. Mauvaise ingénierie → Surcharger 10 réacteurs ennemis.

→ Surcharger 10 réacteurs ennemis. Prospecteurs légendaires → Gagner 10 parties.

→ Gagner 10 parties. C'est moi → Infliger 5 000 points de dégâts avec des armes personnes trouvées dans l'Abysse.

→ Infliger 5 000 points de dégâts avec des armes personnes trouvées dans l'Abysse. Cœur noir → Détruire 50 vaisseaux ennemis.

→ Détruire 50 vaisseaux ennemis. Approche furtive → Désinstaller 10 appareils de connecteurs ennemis.

→ Désinstaller 10 appareils de connecteurs ennemis. Chasse dans l'abysse → Obtenir 20 000 points d'EXP en éliminant des formes de vie de l'Abysse.

Comme un très grand nombre de jeux,. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % de ce jeu de tir multijoueur signé Moonshot Games doivent nécessairement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Ci-dessous, nous vous dévoilonsPrécisons, tout de suite, quene propose pas de trophée Platine sur PS5. Les joueurs et les joueuses qui désirent obtenir tous les trophées et succès devront effectuer des actions bien précises et surtout passer plusieurs heures sur le jeu. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.