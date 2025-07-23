Certains joueurs et joueuses se demandent si Wildgate est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Wildgate est-il dans le Game Pass ?

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Développé par Moonshot Games et édité par Dreamhaven,est considéré comme un jeu de tir, disposant d'une forte dimension multijoueur. Disponible depuis le mois de juillet 2025, le titre est à retrouver sur plusieurs plateformes. De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, d'ailleurs, si le soft est présent ou non danset désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos deNe tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la réponse est, malheureusement, négative :. Soulignons, à ce propos, que l'intégration dudit jeu de Moonshot Games et de Dreamhaven dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment.Cependant, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche,. Comme vous le savez déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le service de Microsoft, tous les mois. Ainsi, il se pourrait que Moonshot Games et Dreamhaven décident de proposer, à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons cet article à jour, au besoin.En attendant la potentielle arrivée dudit titre dans le service de Microsoft, si vous désirez coûte que coûte vous plonger dans, en solo ou bien avec des amis, vous devez absolument l'acheter, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien sur PC. L'édition standard est vendue à 29,99 € sur les différents stores (Steam, PlayStation Store...), tandis que la Renegade Edition est à 49,99 €.