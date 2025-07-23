Wildgate est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 juillet 2025 à 14h38
Certains joueurs et joueuses se demandent si Wildgate est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Wildgate est-il dans le Game Pass ?
Développé par Moonshot Games et édité par Dreamhaven, Wildgate est considéré comme un jeu de tir, disposant d'une forte dimension multijoueur. Disponible depuis le mois de juillet 2025, le titre est à retrouver sur plusieurs plateformes. De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, d'ailleurs, si le soft est présent ou non dans le Game Pass et désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos de l'arrivée de Wildgate dans le Game Pass.

Wildgate est-il dans le Game Pass ?

wildgate-visuel
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la réponse est, malheureusement, négative : Wildgate ne figure pas dans le catalogue du Game Pass. Soulignons, à ce propos, que l'intégration dudit jeu de Moonshot Games et de Dreamhaven dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment.

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Cependant, il y a des chances que Wildgate intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le service de Microsoft, tous les mois. Ainsi, il se pourrait que Moonshot Games et Dreamhaven décident de proposer Wildgate via le Game Pass, à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons cet article à jour, au besoin.

Miniature vidéo

En attendant la potentielle arrivée dudit titre dans le service de Microsoft, si vous désirez coûte que coûte vous plonger dans Wildgate, en solo ou bien avec des amis, vous devez absolument l'acheter, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien sur PC. L'édition standard est vendue à 29,99 € sur les différents stores (Steam, PlayStation Store...), tandis que la Renegade Edition est à 49,99 €.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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