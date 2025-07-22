Si vous vous demandez si Wildgate est cross-play sur consoles et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.

Wildgate est-il cross-play ?

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Développé par Moonshot Games et édité par Dreamhaven,est considéré comme un jeu d'action et est, très souvent, catégorisé comme le Sea of Thieves de l'espace. Disponible depuis la fin du mois de juillet 2025, le titre dispose d'une forte dimension multijoueur. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses se demandent. Nous vous donnons la réponse dans ce qui suit.Rappelons, pour commencer, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une forte dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons mentionner Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.Dans le cas du jeu de Moonshot Games et Dreamhaven, sachez que. Cela signifie que les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent le découvrir avec des personnes étant sur Xbox Series ou bien PS5, et inversement.Cette information a notamment été dévoilée par les équipes en charge dedans une FAQ, qui a été partagée via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et qui est disponible sur le site officiel. Les développeurs écrivent ceci : « Oui, le cross-play est pris en charge ».Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 22 juillet 2025, est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.