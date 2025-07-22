Wildgate : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Wildgate.
Développé par Moonshot Games et édité par Dreamhaven, Wildgate
, qui est souvent considéré comme le Sea of Thieves dans l'espace, est disponible depuis le 22 juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu, dont le PC.
Ainsi, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses évoluant sur PC se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Wildgate
.
Configurations PC Wildgate
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Wildgate
, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. En outre, selon les informations partagées sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent posséder 15 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Wildgate
sur leur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Wildgate
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10/11
- Mémoire vive → 8 Go de mémoire
- Processeur → Intel Core i5-4440 ou AMD Ryzen 5 1600
- Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Go), AMD Radeon RX 570 (4 Go) ou Intel Arc A380 (6 Go)
- DirectX → Version 12
- Réseau → Connexion internet haut débit
- Espace disque → 15 Go d'espace disque disponible
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 10/11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 2080 (8 Go), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go)
- DirectX → Version 12
- Réseau → Connexion internet haut débit
- Espace disque → 15 Go d'espace disque disponible
Rappelons, en guise de conclusion, que Wildgate
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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