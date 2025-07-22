Wildgate : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Wildgate.

Configurations PC Wildgate

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Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10/11

Windows 10/11 Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Processeur → Intel Core i5-4440 ou AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-4440 ou AMD Ryzen 5 1600 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Go), AMD Radeon RX 570 (4 Go) ou Intel Arc A380 (6 Go)

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Go), AMD Radeon RX 570 (4 Go) ou Intel Arc A380 (6 Go) DirectX → Version 12

Version 12 Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 15 Go d'espace disque disponible

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10/11

Windows 10/11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 2080 (8 Go), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go)

NVIDIA GeForce GTX 2080 (8 Go), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go) DirectX → Version 12

Version 12 Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 15 Go d'espace disque disponible

Développé par Moonshot Games et édité par Dreamhaven,, qui est souvent considéré comme le Sea of Thieves dans l'espace, est disponible depuis le 22 juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu, dont le PC.Ainsi, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses évoluant sur PC se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. En outre, selon les informations partagées sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent posséder 15 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur leur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.