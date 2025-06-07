Wildgate, le Sea of Thieves dans l'espace, annonce sa date de sortie et une bêta ouverte imminente

Le shooter multijoueur spatial Wildgate, développé par Moonshot Games, a profité du Summer Games Fest 2025 pour annoncer sa date de sortie officielle : le 24 juillet prochain. Mais les plus impatients pourront déjà découvrir le jeu bien plus tôt, grâce à une bêta ouverte qui débute dès la semaine prochaine.

Une bêta ouverte dès le 9 juin

Les nouveautés à découvrir pendant la bêta

The Refiner : une station stratégique au cœur de batailles intenses.

: une station stratégique au cœur de batailles intenses. The Drill Station : une plateforme essentielle offrant des défis tactiques uniques.

: une plateforme essentielle offrant des défis tactiques uniques. The Juggernaut : une structure imposante propice aux affrontements spectaculaires.

Un système de quêtes journalières pour renouveler constamment les défis.

Une refonte complète de l'interface utilisateur pour une meilleure lisibilité et ergonomie.

Diverses améliorations globales, basées directement sur les retours des joueurs ayant participé aux premiers tests communautaires, qui avaient rassemblé plus de 100 000 joueurs uniques.

Un lancement très attendu

Nous avons reçu des retours incroyables des joueurs durant les phases de tests précédentes, ce qui nous a permis d'améliorer considérablement l'expérience. Cette bêta ouverte est une nouvelle étape essentielle avant la sortie complète du jeu.

Du, les joueurs PC, Xbox Series et PlayStation 5 auront la possibilité de tester. Moonshot Games espère ainsi recueillir un maximum de retours pour affiner le jeu avant sa sortie définitive.Rappelons qu'il s'agit d'un studio composé notamment par d'anciens membres de Blizzard, et que l'annonce du jeu, il y a quelques mois, avait reçu des retours très positifs.Durant cette période, les joueurs pourront explorer trois points d'intérêt dans l'univers de Wildgate :En parallèle de ces lieux inédits, la bêta proposera également :Le directeur du jeu, Dustin Browder, explique que ces nombreuses mises à jour sont le fruit d'un dialogue permanent avec la communauté :Enfin, il a été annoncé que la sortie de Wildgate se fera le 24 juillet, sur PC, PS5 et Xbox Series.