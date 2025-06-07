Wildgate, le Sea of Thieves dans l'espace, annonce sa date de sortie et une bêta ouverte imminente

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 juin 2025 à 01h19
Le shooter multijoueur spatial Wildgate, développé par Moonshot Games, a profité du Summer Games Fest 2025 pour annoncer sa date de sortie officielle : le 24 juillet prochain. Mais les plus impatients pourront déjà découvrir le jeu bien plus tôt, grâce à une bêta ouverte qui débute dès la semaine prochaine.
Wildgate, le Sea of Thieves dans l'espace, annonce sa date de sortie et une bêta ouverte imminente

Une bêta ouverte dès le 9 juin

Du 9 au 16 juin 2025, les joueurs PC, Xbox Series et PlayStation 5 auront la possibilité de tester Wildgate à travers une bêta ouverte accessible à tous. Moonshot Games espère ainsi recueillir un maximum de retours pour affiner le jeu avant sa sortie définitive.

Rappelons qu'il s'agit d'un studio composé notamment par d'anciens membres de Blizzard, et que l'annonce du jeu, il y a quelques mois, avait reçu des retours très positifs.

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Les nouveautés à découvrir pendant la bêta

Durant cette période, les joueurs pourront explorer trois points d'intérêt dans l'univers de Wildgate :
  • The Refiner : une station stratégique au cœur de batailles intenses.
  • The Drill Station : une plateforme essentielle offrant des défis tactiques uniques.
  • The Juggernaut : une structure imposante propice aux affrontements spectaculaires.
En parallèle de ces lieux inédits, la bêta proposera également :
  • Un système de quêtes journalières pour renouveler constamment les défis.
  • Une refonte complète de l'interface utilisateur pour une meilleure lisibilité et ergonomie.
  • Diverses améliorations globales, basées directement sur les retours des joueurs ayant participé aux premiers tests communautaires, qui avaient rassemblé plus de 100 000 joueurs uniques.
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Un lancement très attendu

Le directeur du jeu, Dustin Browder, explique que ces nombreuses mises à jour sont le fruit d'un dialogue permanent avec la communauté :
Nous avons reçu des retours incroyables des joueurs durant les phases de tests précédentes, ce qui nous a permis d'améliorer considérablement l'expérience. Cette bêta ouverte est une nouvelle étape essentielle avant la sortie complète du jeu. 
Miniature vidéo

Enfin, il a été annoncé que la sortie de Wildgate se fera le 24 juillet, sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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