Wildgate : Heure de sortie sur PC et consoles en France

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 juillet 2025 à 18h43
Le lancement de Wildgate est imminent. Retrouvez son heure de sortie en France sur PC et consoles, puisqu'il arrive sur la majeure partie des plateformes.
Wildgate : Heure de sortie sur PC et consoles en France
L'un des jeux les plus attendus de ce mois de juillet est sur le point de débarquer. Avec une sortie prévue ce 22 juillet sur PC, via Steam, mais aussi sur les consoles PS5 et Xbox Series, Wildgate a su attirer les joueurs lors de sa révélation et de sa bêta, lui qui est qualifié de « Sea of Thieves dans l'espace ». 

De nombreux joueurs attendent donc sa sortie pour se lancer rapidement dans ce jeu de tir multijoueur qui se passe dans l'espace. Mais pour cela, il faut connaître l'heure de sortie de Wildgate en France. Fort heureusement, le développeur Moonshot Games a partagé l'information sur ses réseaux sociaux.

Heure de sortie de Wildgate en France

Habituellement, lorsqu'un jeu sort sur plusieurs plateformes, nous pouvons avoir un lancement différé avec une arrivée sur console le matin, et sur PC en fin de journée. Fort heureusement, ce n'est pas le cas ici puisque les développeurs ont fait le choix de le sortir à la même heure partout.

Il faudra néanmoins attendre la fin d'après-midi, étant donné que l'heure de sortie de Wildgate est prévue pour 17h en France, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il ne sera pas possible d'y jouer avant.

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Peut-on prétélécharger Wildgate ?

À partir de 17h, Wildgate pourra être acheté, installé et joué par tout le monde. La grande aventure pourra enfin débuter. En sachant qu'il n'y a aucune possibilité de le précommander, le prétéléchargement n'est pas possible. Mais que les petites connexions soient rassurées, le téléchargement ne devrait prendre qu'une dizaine de Go. Tout le monde pourra donc, normalement, y jouer dans la soirée.
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Pour en revenir à Wildgate et son gameplay, sachez que nous avons affaire à un jeu de tir coopératif qui se situe dans l'espace. Vous devrez explorer, récupérer des armes et vous battre, tout en améliorant votre vaisseau.

Chaque partie promet d'être unique, puisque la carte est notamment générée de manière procédurale. Les personnages ont tous des capacités uniques, tandis que votre but ultime sera de mettre la main sur l'artefact, l'objet le plus précieux de la galaxie.

Miniature vidéo

Rendez-vous le 22 juillet, à partir de 17 heures pour découvrir Wildgate sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pourrez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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