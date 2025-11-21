Where Winds Meet propose un objet cosmétique qui peut vous coûter plus de 36 000 euros

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 novembre 2025 à 17h00
S'il est jouable gratuitement, Where Winds Meet possède une boutique proposant des éléments cosmétiques échangeables contre de l'argent réel. Mais certains joueurs ont découvert que l'une des plus imposantes montures peut vous couter très très cher.
Where Winds Meet propose un objet cosmétique qui peut vous coûter plus de 36 000 euros
Disponible depuis le 14 novembre 2025, Where Winds Meet est l'un des titres phénomènes de cette fin d'année 2025. Jouable gratuitement sur PC et PlayStation 5, ce titre en monde ouvert inspiré par la Chine du Xe siècle a séduit plusieurs millions de joueurs en l'espace de quelques jours. 

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L'un des points qui peuvent expliquer le succès du titre est le fait qu'il soit free-to-play. Le jeu possède une monnaie premium en argent réel, les Perles d'Écho. Ces perles peuvent être échangées contre des objets cosmétiques, une extension d'inventaire ou encore des boosts de gain de temps.

Certains objets cosmétiques peuvent aussi être obtenus via un système de bannière temporaire. Or, une monture colossale fait parler d'elle à cause de ce mode d'obtention.

Le navire céleste immortel, une monture de Where Winds Meet qui peut coûter plusieurs milliers d'euros 

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Dans la famille des montures premium, le brutosaure doré de négoce de World of Warcraft est souvent cité comme l'un des plus chers à l'achat. Mais le navire « Celestial Immortal » de Where Winds Meet est un concurrent sérieux. Contrairement à d'autres éléments cosmétiques du jeu, ce skin est proposé via un système de bannière ou de loot box, tout comme les éléments cosmétiques temporaires proposés dans Teamfight Tactics. 

Cela signifie que l'obtention de cette monture n'est pas garantie en dépensant des Perles d'Écho. De plus, elle est très rare et donc plus difficile à obtenir que d'autres objets. Des joueurs chinois se sont amusés à calculer la somme totale à dépenser avant que la bannière n'atteigne son seuil de « Hard Pity », c'est-à-dire une obtention garantie après un certain nombre d'essais. Or, les chiffres sont affolants. 


Les joueurs ont estimé que les plus malchanceux devront dépenser 300 000 Yuan RenMinbi, soit 36 684 euros au taux de change actuel pour obtenir ce bateau mystique ou la tenue équivalente pour votre personnage. 

Un cas extrême qui ne concernera pas l'ensemble des joueurs 

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Bien entendu, il s'agit d'un cas exceptionnel résultant d'énormément de malchance. Cependant, sur les serveurs chinois de Where Winds Meet, le navire céleste immortel et sa tenue rattachée sont de vrais signes de réussite. D'autant que le bateau peut servir de point de rencontre pour les joueurs, qu'il est entièrement contrôlable et qu'il possède des effets visuels uniques donnant l'illusion qu'il possède des voiles solaires. 

Si vous souhaitez tenter votre chance, il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts très fort ou à anticiper quelques achats de Perles d'Écho pour pouvoir piloter ce navire céleste hors du commun.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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