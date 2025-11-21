Where Winds Meet propose un objet cosmétique qui peut vous coûter plus de 36 000 euros

Where Winds Meet est un jeu d'action-aventure en monde ouvert développé par Everstone Studio. Situé dans la Chine du Xème siècle, il combine exploration, arts martiaux et liberté de choix. Grâce à ses combats inspirés du Wuxia, ses graphismes somptueux et sa narration immersive, il propose une expérience poétique et spectaculaire sur PC et PlayStation 5.