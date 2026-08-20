Where Winds Meet : Découvrez un nouveau chapitre et un événement inédit dans sa dernière mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 août 2026 à 12h05
La version 2.1 de Where Winds Meet est en ligne depuis le 20 août 2026. Celle-ci permet aux héros de poursuivre l'histoire de Hidden Mountain, mais aussi d'explorer une nouvelle zone et plus encore.
Where Winds Meet : Découvrez un nouveau chapitre et un événement inédit dans sa dernière mise à jour

Le lancement de la version 2.0 de Where Winds Meet en juillet dernier a marqué un tournant dans l'épopée asiatique. Les héros ont pu partir à la découverte d'une toute nouvelle région, tester de nouvelles armes et explorer le monde de manière différente avec l'introduction de la carte verticale. 

Un mois après cette mise à jour massive, l'aventure continue avec le déploiement de la version 2.1, baptisée « Clouded Revelation ». Dans un billet partagé le 19 août sur la page Steam du jeu, son contenu est présenté en détail, notamment un nouveau chapitre impliquant la secte des Mohistes. 

Atteignez les sommets de la nouvelle région de Where Winds Meet

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Les Mohistes ont fait leurs débuts dans la version 2.0 de Where Winds Meet. Mais ceux-ci se cachent dans les hauteurs afin de préserver leurs secrets. Partez sur leurs traces en explorant une toute nouvelle zone entre falaises et forêts où une imposante structure évoquant un corbeau d'acier observe le monde : Heaven's Threshold.

Miniature vidéo

L'exploration de cette nouvelle région s'accompagne d'un nouveau chapitre de l'histoire principale. Ce dernier permet d'en apprendre plus sur le passé de cette civilisation, mais également d'introduire une nouvelle menace qui pourrait bien se montrer redoutable. En parallèle, un événement mondial est accessible à tous les joueurs ayant atteint le niveau 32 ou plus

En unissant vos forces pour reconstruire l'escalier céleste, vous participerez à une quête propre à l'ensemble du serveur. La valider permettra à tous les joueurs de débloquer des récompenses et d'accéder à la province de Heaven's Threshold.

Défiez de nouveaux titans mécaniques, observez les étoiles filantes et plus encore

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Si l'histoire et l'exploration restent des éléments clés de la mise à jour 2.1 de Where Winds Meet, elle ajoute également des défis inédits pour les combattants les plus valeureux. Deux nouveaux world boss sont prêts à combattre : l'Inkpincer Scorpion et le Cloudclutch Serpent. Toujours sur le thème mécanique, un donjon rempli de puzzles et d'énigmes à résoudre va mettre à l'épreuve votre esprit.

Des événements temporaires sont également prévus, dont un impliquant une nuée d'étoiles filantes. Enfin, pour donner un style original à votre héros, de nouveaux éléments cosmétiques ont été ajoutés à la boutique. N'attendez plus pour les découvrir dans Where Winds Meet, disponible sur PC, PlayStation 5 et supports mobiles. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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