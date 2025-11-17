Where Winds Meet Codes (Septembre 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Where Winds Meet, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Where Winds Meet Codes (Septembre 2026)

Codes d'échange Where Winds Meet

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Where Winds Meet. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement des pièces ou des Jades d'écho, idéal pour progresser plus rapidement dans le jeu ou vous débloquer certains éléments du MMORPG. Cependant, parfois, Everstone Studio, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.

Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Codes actifs Where Winds Meet

Récompenses Codes actifs
Jade d'écho et pièces
HAPPY515
Jade d'écho et pièces
QINCHUAN0430
Jade d'écho et pièces
QINCHUANGOGO
Jade d'écho et pièces
WWMQC30
Jade d'écho et pièces
WWMQC29
Jade d'écho et pièces
WWMQC28
Jade d'écho et pièces
WWMQC27
Jade d'écho et pièces
WWMQC26
Jade d'écho et pièces
WWMQC25
Jade d'écho et pièces
WWMQC24
Jade d'écho et pièces
WWMQC23
Jade d'écho et pièces
WWMQC22
Jade d'écho et pièces
WWMQC21
Jade d'écho et pièces
WWMQC20
Jade d'écho et pièces
WWMQC19
Jade d'écho et pièces
WWMQC18
Jade d'écho et pièces
WWMQC17
Jade d'écho et pièces
WWMQC16
Jade d'écho et pièces
WWMQC15
Jade d'écho et pièces
WWMQC14
Jade d'écho et pièces
WWMQC13
Jade d'écho et pièces
WWMQC12
Jade d'écho et pièces
WWMQC11
Jade d'écho et pièces
WWMQC10
Jade d'écho et pièces
WWMQC9
Jade d'écho et pièces
WWMQC8
Jade d'écho et pièces
WWMQC7
Jade d'écho et pièces
WWMQC6
Jade d'écho et pièces
WWMQC5
Jade d'écho et pièces
WWMQC4
Jade d'écho et pièces
WWMQC3
Jade d'écho et pièces
WWMQC2
Jade d'écho et pièces
WWMQC1
Jade d'écho et pièces
LIANGZHOU0402
Jade d'écho et pièces
MEETINHEXI
Jade d'écho et pièces
HEXI0306
Jade d'écho et pièces
GOOSENEWS
Jade d'écho et pièces
DEVLOG2601
Jade d'écho et pièces
tf33hxjmjc
Jade d'écho et pièces
YYSLSTIB
Jade d'écho et pièces
WWMDEVTALK
Jade d'écho et pièces
WWM251115
Jade d'écho et pièces
WWMGLtiktok
Jade d'écho et pièces
WWMGLyoutube

Codes expirés Where Winds Meet

Voir les codes Where Winds Meet expirésWWMG01114 - WWMGO1115

Comment activer un code d'échange dans Where Winds Meet ?

Contrairement à certains jeux où les codes d'échange doivent être entrés sur un site internet, Where Winds Meet vous permet de le faire directement en jeu. Il faut cependant avoir fini le tutoriel et effectué quelques missions (environ une trentaine de minutes) pour pouvoir accéder à ces fameux codes.

Pour entrer un code sur Where Winds Meet, il vous suffit de cliquer sur la touche ESC de votre clavier pour ouvrir le menu. Ensuite, allez dans l'onglet le plus à droite, nommé « Autres ». Vous y trouverez, sur la première ligne, une case nommée « Code d'Échange ». Cliquez sur les deux flèches, et entrez l'un des nombreux codes présents ci-dessus, et validez pour récupérer votre belle récompense. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible. N'hésitez pas à passer par l'intermédiaire des commentaires pour nous notifier si un nouveau code est arrivé et qu'il n'est pas encore présent dans la liste.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Where Winds Meet : Découvrez un nouveau chapitre et un événement inédit dans sa dernière mise à jour
Where Winds Meet 20 août 2026

Where Winds Meet : Découvrez un nouveau chapitre et un événement inédit dans sa dernière mise à jour

La version 2.1 de Where Winds Meet est en ligne depuis le 20 août 2026. Celle-ci permet aux héros de poursuivre l'histoire de Hidden Mountain, mais aussi d'explorer une nouvelle zone et plus encore.
Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi
Where Winds Meet 27 mars 2026

Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi

Un mois après avoir découvert le premier chapitre de l'extension Hexi, les joueurs de Where Winds Meet vont prochainement repartir à l'aventure avec le chapitre 2, tout juste dévoilé en vidéo.
Where Winds Meet confirme l'arrivée prochaine d'une extension en trois parties
Where Winds Meet 16 février 2026

Where Winds Meet confirme l'arrivée prochaine d'une extension en trois parties

Pour la Saint-Valentin 2026, Everstone Studio n'a pas offert des roses ou des chocolats aux joueurs de Where Winds Meet, mais une belle surprise cachée dans un trailer envoutant.

commentaire (0)