Where Winds Meet Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Where Winds Meet, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Codes d'échange Where Winds Meet
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Where Winds Meet. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement des pièces ou des Jades d'écho, idéal pour progresser plus rapidement dans le jeu ou vous débloquer certains éléments du MMORPG. Cependant, parfois, Everstone Studio, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.
Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Where Winds Meet
Récompenses
Codes actifs
Jade d'écho et pièces
HAPPY515
Jade d'écho et pièces
QINCHUAN0430
Jade d'écho et pièces
QINCHUANGOGO
Jade d'écho et pièces
WWMQC30
Jade d'écho et pièces
WWMQC29
Jade d'écho et pièces
WWMQC28
Jade d'écho et pièces
WWMQC27
Jade d'écho et pièces
WWMQC26
Jade d'écho et pièces
WWMQC25
Jade d'écho et pièces
WWMQC24
Jade d'écho et pièces
WWMQC23
Jade d'écho et pièces
WWMQC22
Jade d'écho et pièces
WWMQC21
Jade d'écho et pièces
WWMQC20
Jade d'écho et pièces
WWMQC19
Jade d'écho et pièces
WWMQC18
Jade d'écho et pièces
WWMQC17
Jade d'écho et pièces
WWMQC16
Jade d'écho et pièces
WWMQC15
Jade d'écho et pièces
WWMQC14
Jade d'écho et pièces
WWMQC13
Jade d'écho et pièces
WWMQC12
Jade d'écho et pièces
WWMQC11
Jade d'écho et pièces
WWMQC10
Jade d'écho et pièces
WWMQC9
Jade d'écho et pièces
WWMQC8
Jade d'écho et pièces
WWMQC7
Jade d'écho et pièces
WWMQC6
Jade d'écho et pièces
WWMQC5
Jade d'écho et pièces
WWMQC4
Jade d'écho et pièces
WWMQC3
Jade d'écho et pièces
WWMQC2
Jade d'écho et pièces
WWMQC1
Jade d'écho et pièces
LIANGZHOU0402
Jade d'écho et pièces
MEETINHEXI
Jade d'écho et pièces
HEXI0306
Jade d'écho et pièces
GOOSENEWS
Jade d'écho et pièces
DEVLOG2601
Jade d'écho et pièces
tf33hxjmjc
Jade d'écho et pièces
YYSLSTIB
Jade d'écho et pièces
WWMDEVTALK
Jade d'écho et pièces
WWM251115
Jade d'écho et pièces
WWMGLtiktok
Jade d'écho et pièces
WWMGLyoutube
Codes expirés Where Winds Meet
Voir les codes Where Winds Meet expirésWWMG01114 - WWMGO1115
Comment activer un code d'échange dans Where Winds Meet ?
Contrairement à certains jeux où les codes d'échange doivent être entrés sur un site internet, Where Winds Meet vous permet de le faire directement en jeu. Il faut cependant avoir fini le tutoriel et effectué quelques missions (environ une trentaine de minutes) pour pouvoir accéder à ces fameux codes.
Pour entrer un code sur Where Winds Meet, il vous suffit de cliquer sur la touche ESC de votre clavier pour ouvrir le menu. Ensuite, allez dans l'onglet le plus à droite, nommé « Autres ». Vous y trouverez, sur la première ligne, une case nommée « Code d'Échange ». Cliquez sur les deux flèches, et entrez l'un des nombreux codes présents ci-dessus, et validez pour récupérer votre belle récompense.
Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible. N'hésitez pas à passer par l'intermédiaire des commentaires pour nous notifier si un nouveau code est arrivé et qu'il n'est pas encore présent dans la liste.
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