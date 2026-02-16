Where Winds Meet confirme l'arrivée prochaine d'une extension en trois parties

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 février 2026 à 15h36
Pour la Saint-Valentin 2026, Everstone Studio n'a pas offert des roses ou des chocolats aux joueurs de Where Winds Meet, mais une belle surprise cachée dans un trailer envoutant.
Where Winds Meet confirme l'arrivée prochaine d'une extension en trois parties
En décembre 2025, un mois à peine après le lancement de Where Winds Meet, Everstone Studio annonçait que le titre allait recevoir une extension baptisée « The Imperial Palace ». Prévue pour 2026, aucune date de sortie plus précise n'a encore été communiquée. 

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Alors que celle-ci n'a pas donné de nouvelle depuis sa révélation lors des Game Awards 2025, Where Winds Meet n'a toutefois pas oublié les joueurs. Le titre va prochainement recevoir Hexi, une extension qui devrait combler tous les joueurs du titre grâce à un atout de taille. 

Explorez trois nouvelles contrées de légendes dans Where Winds Meet

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Officialisée le 14 février 2026, l'extension Hexi permettra aux héros de Where Winds Meet d'explorer de toutes nouvelles zones aux environnements variés. Entre les anciennes routes de Qinchuan, les contrées enneigées de Liangzhou ou la Porte de Jade et ses sables volants, les amateurs d'exploration seront comblés. Mais dans ces paysages semblant sortis d'un rêve, d'étranges créatures rodent.

Face à ces nouvelles menaces maudites, les joueurs devront se montrer méfiants. En effet, Hexi apportera de nouveaux défis et des combats de boss qui mettront les nerfs et la détermination à l'épreuve. De plus, la patience sera de rigueur pour partir sur les traces des héros légendaires.

Les trois zones mentionnées plus haut ne seront pas lancées simultanément et Everstone Studio prévoit de débloquer l'accès à l'une d'elles et au chapitre d'histoire correspondant toutes les 4 semaines

Du contenu gratuit accessible à tous dans très peu de temps

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Enfin, Hexi introduira également un tout nouveau style d'art martial, Bamboocut - Dust. Les plus curieux pourront donc en découvrir les rouages et tenter de le maitriser pour venir à bout des créatures maudites sur leur route. D'ailleurs, l'attente sera assez courte car Hexi sera disponible dès le 6 mars 2026 et il sera gratuit pour l'ensemble des joueurs


Rappelons qu'avant de découvrir ces nouvelles contrées, vous pouvez d'ores et déjà explorer gratuitement le monde de Where Winds Meet. Le free-to-play d'Everstone Studio est jouable sur PC, PlayStation 5 ainsi que sur les appareils iOS et Android compatibles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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