Where Winds Meet confirme l'arrivée prochaine d'une extension en trois parties

Pour la Saint-Valentin 2026, Everstone Studio n'a pas offert des roses ou des chocolats aux joueurs de Where Winds Meet, mais une belle surprise cachée dans un trailer envoutant.

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Explorez trois nouvelles contrées de légendes dans Where Winds Meet

Du contenu gratuit accessible à tous dans très peu de temps

Beyond the West Pass | New region Hexi

Our longing for home endures as the moon shines over the Jade Gate.

Step into Hexi's boundless realms, from Jade Gate's flying sands, Liangzhou's pale snows to Qinchuan's timeless trails.



New Region Hexi—Coming March 6 (UTC)! — Where Winds Meet (@WhereWindsMeet_) February 14, 2026

En décembre 2025, un mois à peine après le lancement de, Everstone Studio annonçait que le titre allait recevoir une extension baptisée « The Imperial Palace ». Prévue pour 2026, aucune date de sortie plus précise n'a encore été communiquée.Alors que celle-ci n'a pas donné de nouvelle depuis sa révélation lors des Game Awards 2025, Where Winds Meet n'a toutefois pas oublié les joueurs. Le titre va prochainement recevoir Hexi, une extension qui devrait combler tous les joueurs du titre grâce à un atout de taille.Officialisée le 14 février 2026, l'extension Hexi permettra aux héros de Where Winds Meet d'explorer de toutes nouvelles zones aux environnements variés. Entreet ses sables volants, les amateurs d'exploration seront comblés. Mais dans ces paysages semblant sortis d'un rêve, d'étranges créatures rodent.Face à ces nouvelles menaces maudites, les joueurs devront se montrer méfiants. En effet, Hexi apportera de nouveaux défis et des combats de boss qui mettront les nerfs et la détermination à l'épreuve. De plus, la patience sera de rigueur pour partir sur les traces des héros légendaires.Les trois zones mentionnées plus haut ne seront pas lancées simultanément et Everstone Studio prévoit deEnfin, Hexi introduira également. Les plus curieux pourront donc en découvrir les rouages et tenter de le maitriser pour venir à bout des créatures maudites sur leur route. D'ailleurs, l'attente sera assez courte carRappelons qu'avant de découvrir ces nouvelles contrées, vous pouvez d'ores et déjà explorer gratuitement le monde de Where Winds Meet. Le free-to-play d'Everstone Studio est