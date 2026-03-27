Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 mars 2026 à 15h32
Un mois après avoir découvert le premier chapitre de l'extension Hexi, les joueurs de Where Winds Meet vont prochainement repartir à l'aventure avec le chapitre 2, tout juste dévoilé en vidéo.
Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi
En février dernier, les développeurs de Where Winds Meet officialisaient Hexi, une extension divisée en trois chapitres distincts. Grâce à ce système, Everstone Studios permet de proposer tous les mois du contenu inédit et une nouvelle histoire à ses héros.

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Découvrez tous les secrets de la cité de Liangzhou 

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Cette nouvelle épopée de Where Winds Meet vous emmènera aux portes de Liangzhou, une mystérieuse ville construite sur un rocher flottant et baignée par la lumière de la lune. Si le trailer met en avant un musicien assis sur ses toits, un guerrier avançant seul sous l'éclipse et une horde de guerriers fonçant au grand galop, cette extension promet aussi un univers politique complexe, jalonné de rencontres avec des personnages énigmatiques et des boss redoutables. 

Le deuxième chapitre de cette nouvelle extension devrait également amener son lot de surprises comme de nouvelles sous-régions à parcourir, plusieurs histoires inédites, des événements temporaires et plus encore. Cependant, il faudra attendre l'annonce de la feuille de route d'avril pour savoir ce que le titre nous réserve.

Quand le chapitre 2 de l'extension Hexi sera-t-il disponible dans Where Winds Meet ? 

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Pour découvrir le deuxième volet de cette trilogie d'Hexi, les joueurs de Where Winds Meet devront patienter jusqu'au 2 avril 2026. L'attente sera donc de courte durée. D'ailleurs, au vu des chiffres partagés sur SteamDB, la communauté de fidèles répondra présente lorsque résonnera l'appel de Liangzhou. 

Miniature vidéo

Rappelons que Where Winds Meet est un titre free-to-play jouable sur PC, sur PS5 et sur supports mobiles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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