Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi

Un mois après avoir découvert le premier chapitre de l'extension Hexi, les joueurs de Where Winds Meet vont prochainement repartir à l'aventure avec le chapitre 2, tout juste dévoilé en vidéo.

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Quand le chapitre 2 de l'extension Hexi sera-t-il disponible dans Where Winds Meet ?

En février dernier, les développeurs deofficialisaient Hexi, une extension divisée en trois chapitres distincts. Grâce à ce système, Everstone Studios permet de proposer tous les mois du contenu inédit et une nouvelle histoire à ses héros.Le premier chapitre de la saga Hexi a été mis en ligne le 6 mars 2026 avec la possibilité pour les joueurs de parcourir la province de la Porte de Jade et ses vastes étendues désertiques. Maisdans un magnifique trailer, et elle est toute proche.Cette nouvelle épopée de Where Winds Meet vous emmènera aux portes de. Si le trailer met en avant un musicien assis sur ses toits, un guerrier avançant seul sous l'éclipse et une horde de guerriers fonçant au grand galop, cette extension promet aussi un univers politique complexe, jalonné de rencontres avec des personnages énigmatiques et des boss redoutables.Le deuxième chapitre de cette nouvelle extension devrait également amener son lot de surprises comme. Cependant, il faudra attendre l'annonce de la feuille de route d'avril pour savoir ce que le titre nous réserve.Pour découvrir le deuxième volet de cette trilogie d'Hexi, les joueurs de Where Winds Meet devrontL'attente sera donc de courte durée. D'ailleurs, au vu des chiffres partagés sur SteamDB, la communauté de fidèles répondra présente lorsque résonnera l'appel de Liangzhou.Rappelons que Where Winds Meet est