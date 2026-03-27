Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi

Un mois après avoir découvert le premier chapitre de l'extension Hexi, les joueurs de Where Winds Meet vont prochainement repartir à l'aventure avec le chapitre 2, tout juste dévoilé en vidéo.
En février dernier, les développeurs de Where Winds Meet
officialisaient Hexi, une extension divisée en trois chapitres distincts. Grâce à ce système, Everstone Studios permet de proposer tous les mois du contenu inédit et une nouvelle histoire à ses héros.
Le premier chapitre de la saga Hexi a été mis en ligne le 6 mars 2026 avec la possibilité pour les joueurs de parcourir la province de la Porte de Jade et ses vastes étendues désertiques. Mais la date de lancement du chapitre 2 vient d'être révélée
dans un magnifique trailer, et elle est toute proche.
Découvrez tous les secrets de la cité de Liangzhou
Cette nouvelle épopée de Where Winds Meet vous emmènera aux portes de Liangzhou, une mystérieuse ville construite sur un rocher flottant et baignée par la lumière de la lune
. Si le trailer met en avant un musicien assis sur ses toits, un guerrier avançant seul sous l'éclipse et une horde de guerriers fonçant au grand galop, cette extension promet aussi un univers politique complexe, jalonné de rencontres avec des personnages énigmatiques et des boss redoutables.
Le deuxième chapitre de cette nouvelle extension devrait également amener son lot de surprises comme de nouvelles sous-régions à parcourir, plusieurs histoires inédites, des événements temporaires et plus encore
. Cependant, il faudra attendre l'annonce de la feuille de route d'avril pour savoir ce que le titre nous réserve.
Quand le chapitre 2 de l'extension Hexi sera-t-il disponible dans Where Winds Meet ?
Pour découvrir le deuxième volet de cette trilogie d'Hexi, les joueurs de Where Winds Meet devront patienter jusqu'au 2 avril 2026.
L'attente sera donc de courte durée. D'ailleurs, au vu des chiffres partagés sur SteamDB, la communauté de fidèles répondra présente lorsque résonnera l'appel de Liangzhou.
Rappelons que Where Winds Meet est un titre free-to-play jouable sur PC, sur PS5 et sur supports mobiles
.
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