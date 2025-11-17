Where Winds Meet connaît un excellent démarrage sur PC et sur consoles

Pour son week-end de lancement, Where Winds Meet n'a pas à rougir. Le titre a réuni plusieurs millions de joueurs sur consoles et PC en moins de 24 heures et récolte de nombreuses évaluations positives sur Steam.
Lancé le 14 novembre 2025 sur PS5 et sur PC, Where Winds Meet
propose une aventure en monde ouvert dans la Chine du Xè siècle. Face à une concurrence pourtant féroce avec la sortie de Call of Duty: Black Ops 7
le même jour, le titre possède un atout de taille : il est free-to-play.
Cela a poussé de nombreux curieux à le découvrir tout au long du week-end et il semble avoir conquis les joueurs.
Deux millions de joueurs réunis en moins de 24 heures
Sur leur compte X/Twitter, les équipes d'Everstone Studios ont partagé les chiffres de ce premier week-end d'exploitation. Where Winds Meet a été le 5e jeu le plus joué sur la plateforme de Valve
pendant ces 3 jours et le 7e jeu le plus acheté (ou dans ce cas précis, le plus téléchargé car il est gratuit). En pointe, le titre a réuni simultanément 193 860 joueurs sur Steam, ce qui est très bon pour une nouvelle licence.
Mais la popularité du jeu ne se limite pas uniquement à sa version PC. Les joueurs sur PS5 ont également répondu à l'appel du vent. En quelques heures seulement, Where Winds Meet est devenu le 3e jeu le plus vendu du PlayStation Store
, et ce dans 7 régions du monde différentes.
Au total plus de 2 millions de joueurs (tous supports confondus) ont joué à Where Winds Meet en l'espace de 24 heures.
Des réactions très positives partagées sur la page Steam de Where Winds Meet
Bien entendu, le fait que Where Winds Meet soit un jeu free-to-play peut expliquer cet afflux massif de joueurs. Mais au-delà de sa gratuité, la qualité visuelle, le gameplay et l'histoire du titre semblent également avoir séduit les joueurs. À l'heure où ces lignes sont rédigées, Where Winds Meet compte 746 évaluations en français et 82 % d'entre elles sont positives
.
Les joueurs les décrivent comme une « superbe découverte
», « un bon RPG, avec une vraie progression, un système de combat dynamique
». Même si certains utilisateurs ont été confrontés à des bugs, les débuts de Where Winds Meet sont donc très encourageants et devraient inciter un plus large public à plonger dans cette épopée.
D'ailleurs, faites-vous partie des deux millions de joueurs qui ont découvert Where Winds Meet à sa sortie ? Dites-le nous dans les commentaires !
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