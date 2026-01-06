Where Winds Meet va se doter de nombreux nouveaux contenus

Everstone Studio a prévu une nouvelle mise à jour pour Where Winds Meet, qui s'offrira d'autres nouveautés ce mois-ci.

La mise à jour 1.2 de Where Winds Meet arrive vite

Un mois de janvier chargé pour Where Winds Meet

4 janvier → Solo mode : Lvl.10 - Unbound

4 janvier → Hero's Realm: Sorrow of Mortalbound

8 janvier → Kaifeng Campaign & Legacy Quests

8 janvier → World Boss: Nameless General

8 janvier → Événement : Jianghu Martial Games

15 janvier → Puzzle Cave: Mistveil Prison

16 janvier → Événement : Guild Battle Preason

22 janvier → Région : Nine Mortal Ways Base

25 janvier → Story: Whispers Beneath the Moon

29 janvier → Événement : Year of Abundance

29 janvier → Événement : Season-End Dash

Depuis son lancement au mois de novembre 2025,, développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games, a accueilli plusieurs nouveautés. Toutefois, pour cette nouvelle année, les développeurs comptent bien continuer sur leur lancée, notamment avecEn effet, d'après les informations partagées via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Il s'agit, pour être plus précis, duAinsi, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, après cette nouvelle mise à jour, la fin de Kaifeng et, alors, affronter le boss Supreme Freedom. Sans oublier, Guild Battles: Preason, c'est-à-dire un tournoi durant lequel les joueurs et les joueuses participent à six matchs, et la zone « Nine Mortal Ways ». Everstone Studio en profitera, également, pour ajouter les jeux d'arts martiaux Jianghu et bien d'autres éléments. Certains de ces éléments seront introduits dans les semaines à venir., à en juger par une nouvelle et récente roadmap. Voici ce qui est au programme :Rappelons, pour conclure, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.