Where Winds Meet va se doter de nombreux nouveaux contenus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 janvier 2026 à 17h30
Everstone Studio a prévu une nouvelle mise à jour pour Where Winds Meet, qui s'offrira d'autres nouveautés ce mois-ci.
Where Winds Meet va se doter de nombreux nouveaux contenus
Depuis son lancement au mois de novembre 2025, Where Winds Meet, développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games, a accueilli plusieurs nouveautés. Toutefois, pour cette nouvelle année, les développeurs comptent bien continuer sur leur lancée, notamment avec une nouvelle mise à jour imminente pour Where Winds Meet et d'autres ajouts à venir.

La mise à jour 1.2 de Where Winds Meet arrive vite

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En effet, d'après les informations partagées via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Where Winds Meet va se doter d'une nouvelle mise à jour le 8-9 janvier 2026. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.2 qui apportera son lot de nouveautés.

Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, après cette nouvelle mise à jour, la fin de Kaifeng et, alors, affronter le boss Supreme Freedom. Sans oublier, Guild Battles: Preason, c'est-à-dire un tournoi durant lequel les joueurs et les joueuses participent à six matchs, et la zone « Nine Mortal Ways ». Everstone Studio en profitera, également, pour ajouter les jeux d'arts martiaux Jianghu et bien d'autres éléments. Certains de ces éléments seront introduits dans les semaines à venir.

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Un mois de janvier chargé pour Where Winds Meet

Tout au long du mois de janvier 2026, les joueurs et les joueuses de Where Winds Meet pourront donc découvrir une pléthore de nouveaux contenus, à en juger par une nouvelle et récente roadmap. Voici ce qui est au programme : 
  • 4 janvier → Solo mode : Lvl.10 - Unbound
  • 4 janvier → Hero's Realm: Sorrow of Mortalbound 
  • 8 janvier → Kaifeng Campaign & Legacy Quests
  • 8 janvier → World Boss: Nameless General
  • 8 janvier → Événement : Jianghu Martial Games
  • 15 janvier → Puzzle Cave: Mistveil Prison
  • 16 janvier → Événement : Guild Battle Preason
  • 22 janvier → Région : Nine Mortal Ways Base
  • 25 janvier → Story: Whispers Beneath the Moon
  • 29 janvier → Événement : Year of Abundance
  • 29 janvier → Événement : Season-End Dash
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Rappelons, pour conclure, que Where Winds Meet est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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