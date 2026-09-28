Un MMORPG en développement chez les créateurs de Where Winds Meet ?
le 28 septembre 2026 à 18h45
Le monde du MMORPG est extrêmement sévère. Au milieu des titans comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV, le futur Guild Wars 3 ou encore EVE Online, il est très difficile de se faire une place dans cette catégorie. Pourtant, Everstone Studio et NetEase Games seraient les prochains concurrents à tenter leur chance.
Un MMORPG après Where Winds Meet ?
Le studio qui a créé Where Winds Meet a récemment déposé la marque « ECC: Redline » en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, les plus curieux peuvent vérifier cette information en consultant les sites de l'EUIPO et de l'USPTO. Mais si le dépôt de marque est une pratique normale visant à protéger les droits d'exploitation et le nom d'un projet, un autre détail a rapidement été relevé par les regards les plus affutés.
Lors du dépôt de marque d'un jeu vidéo, il convient de préciser certains éléments liés à son contenu, notamment la présence d'achats intégrés… Toutefois, le projet « EEC: Redline » inclut la mention « fourniture de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) ».
Des informations à prendre avec des pincettes pour l'instant
Si NetEase Game et Everstone Studio n'ont encore rien annoncé à ce sujet, les hypothèses commencent à apparaître en ligne. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'un dépôt de marque n'est pas une garantie de voir le jeu associé arriver sur nos consoles. L'information est donc à prendre avec de grandes pincettes pour le moment.
Si le projet est bien en cours de développement, il pourrait toutefois être révélé dans le courant de l'année 2027. Affaire à suivre donc…
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