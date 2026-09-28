Un MMORPG en développement chez les créateurs de Where Winds Meet ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 septembre 2026 à 18h45
Si Where Winds Meet est un RPG multijoueur en monde ouvert, le studio derrière le titre pourrait bien passer à la vitesse supérieure et s'attaquer au marché du MMORPG d'après un indice repéré en ligne.
Un MMORPG en développement chez les créateurs de Where Winds Meet ?

Le monde du MMORPG est extrêmement sévère. Au milieu des titans comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV, le futur Guild Wars 3 ou encore EVE Online, il est très difficile de se faire une place dans cette catégorie. Pourtant, Everstone Studio et NetEase Games seraient les prochains concurrents à tenter leur chance. 

Un MMORPG après Where Winds Meet ? 

where-winds-meet-2

Le studio qui a créé Where Winds Meet a récemment déposé la marque « ECC: Redline » en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, les plus curieux peuvent vérifier cette information en consultant les sites de l'EUIPO et de l'USPTO. Mais si le dépôt de marque est une pratique normale visant à protéger les droits d'exploitation et le nom d'un projet, un autre détail a rapidement été relevé par les regards les plus affutés. 

Lors du dépôt de marque d'un jeu vidéo, il convient de préciser certains éléments liés à son contenu, notamment la présence d'achats intégrés… Toutefois, le projet « EEC: Redline » inclut la mention « fourniture de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) ». 

Des informations à prendre avec des pincettes pour l'instant

where-winds-meet-gameplay

Si NetEase Game et Everstone Studio n'ont encore rien annoncé à ce sujet, les hypothèses commencent à apparaître en ligne. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'un dépôt de marque n'est pas une garantie de voir le jeu associé arriver sur nos consoles. L'information est donc à prendre avec de grandes pincettes pour le moment.

Si le projet est bien en cours de développement, il pourrait toutefois être révélé dans le courant de l'année 2027. Affaire à suivre donc…

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Where Winds Meet Codes (Septembre 2026)
Where Winds Meet 30 août 2026

Where Winds Meet Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Where Winds Meet, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Where Winds Meet : Découvrez un nouveau chapitre et un événement inédit dans sa dernière mise à jour
Where Winds Meet 20 août 2026

Where Winds Meet : Découvrez un nouveau chapitre et un événement inédit dans sa dernière mise à jour

La version 2.1 de Where Winds Meet est en ligne depuis le 20 août 2026. Celle-ci permet aux héros de poursuivre l'histoire de Hidden Mountain, mais aussi d'explorer une nouvelle zone et plus encore.
Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi
Where Winds Meet 27 mars 2026

Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi

Un mois après avoir découvert le premier chapitre de l'extension Hexi, les joueurs de Where Winds Meet vont prochainement repartir à l'aventure avec le chapitre 2, tout juste dévoilé en vidéo.

commentaire (0)