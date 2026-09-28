Un MMORPG en développement chez les créateurs de Where Winds Meet ?

Si Where Winds Meet est un RPG multijoueur en monde ouvert, le studio derrière le titre pourrait bien passer à la vitesse supérieure et s'attaquer au marché du MMORPG d'après un indice repéré en ligne.

Le monde du MMORPG est extrêmement sévère. Au milieu des titans comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV, le futur Guild Wars 3 ou encore EVE Online, il est très difficile de se faire une place dans cette catégorie. Pourtant, Everstone Studio et NetEase Games seraient les prochains concurrents à tenter leur chance.

Un MMORPG après Where Winds Meet ?

Le studio qui a créé Where Winds Meet a récemment déposé la marque « ECC: Redline » en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, les plus curieux peuvent vérifier cette information en consultant les sites de l'EUIPO et de l'USPTO. Mais si le dépôt de marque est une pratique normale visant à protéger les droits d'exploitation et le nom d'un projet, un autre détail a rapidement été relevé par les regards les plus affutés.

Lors du dépôt de marque d'un jeu vidéo, il convient de préciser certains éléments liés à son contenu, notamment la présence d'achats intégrés… Toutefois, le projet « EEC: Redline » inclut la mention « fourniture de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) ».

Des informations à prendre avec des pincettes pour l'instant

Si NetEase Game et Everstone Studio n'ont encore rien annoncé à ce sujet, les hypothèses commencent à apparaître en ligne. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'un dépôt de marque n'est pas une garantie de voir le jeu associé arriver sur nos consoles. L'information est donc à prendre avec de grandes pincettes pour le moment.

Si le projet est bien en cours de développement, il pourrait toutefois être révélé dans le courant de l'année 2027. Affaire à suivre donc…