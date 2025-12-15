Where Winds Meet est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Where Winds Meet propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous partageons la réponse.

Where Winds Meet est-il cross-play ?

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Where Winds Meet est-il cross-progression ?

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu à succès d'Everstone Studio,, propose une dimension multijoueur et est disponible sur diverses plateformes de jeu. De ce fait, certains joueurs et joueuses de la communauté se demandentRappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les divers opus Call of Duty.Dans le cas du jeu d'Everstone Studio, sachez que. Ainsi, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes étant sur PS5 et iOS/Android. Et inversement. Une nouvelle qui ravira très certainement la communauté.Pour ce qui est de, là encore une fonctionnalité importante pour la plupart des jeux et surtout pour la communauté, Everstone Studio a annoncé une très bonne nouvelle. En effet, d'après les dernières informations connues,. De ce fait, il est tout à fait possible de récupérer sa progression d'une plateforme à une autre. Pour en profiter, il convient, toutefois, d'avoir lié ses différents comptes (PSN, Steam, etc.), via les paramètres.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android. Le titre d'Everstone Studio est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.