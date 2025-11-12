Where Winds Meet : Heure de sortie en France et prétéléchargement sur PC et PS5

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Where Winds Meet, en France, sur PC et PS5, ainsi que des détails sur le prétéléchargement.

Heure de sortie de Where Winds Meet en France sur PC et PS5

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Prétéléchargement de Where Winds Meet

📥 Pre-downloads for #WhereWindsMeet will begin on November 12 at 22:00 UTC. (48 hours prior to release)



Be among the first to set foot in Jianghu.



*PC players can pre-load the game on our official launcher and Steam. In addition, PlayStation 5 players who have preordered our… pic.twitter.com/r8pGeF6vnO — Where Winds Meet (@WhereWindsMeet_) November 3, 2025

Débarquant au cours du mois de novembre 2025,, qui est développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games, est très attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre. D'ailleurs, si vous êtes impatients de plonger dans cette nouvelle aventure free-to-play, sachez que nous vous précisonsRappelons, avant tout, quearrive le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Grâce aux informations partagées par Everstone Studio sur Twitter/X et aux détails présents sur la page PlayStation Store du titre, nous en savons plus à propos deAinsi,. Selon les informations partagées par les développeurs, cet horaire concerne la PS5 et le PC. De ce fait, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne concernantDans une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Everstone Studio a partagé une bonne nouvelle :De ce fait, les joueurs et les joueuses qui le désirent peuvent prétélécharger le jeu, avec 48 heures d'avance, afin d'être prêts pour le lancement de. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 14 novembre 2025 pour découvrir. Date à laquelle le jeu d'action-aventure d'Everstone Studio et de NetEase Games se rendra disponible sur PC ainsi que sur PS5. Rappelons, qui plus est, que le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.