Where Winds Meet : Heure de sortie en France et prétéléchargement sur PC et PS5

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Where Winds Meet, en France, sur PC et PS5, ainsi que des détails sur le prétéléchargement.
Débarquant au cours du mois de novembre 2025, Where Winds Meet
, qui est développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games, est très attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre. D'ailleurs, si vous êtes impatients de plonger dans cette nouvelle aventure free-to-play, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Where Winds Meet en France sur PC et PS5, tout en vous apportant des informations sur son prétéléchargement
.
Heure de sortie de Where Winds Meet en France sur PC et PS5
Rappelons, avant tout, que Where Winds Meet
arrive le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Grâce aux informations partagées par Everstone Studio sur Twitter/X et aux détails présents sur la page PlayStation Store du titre, nous en savons plus à propos de l'heure de lancement de Where Winds Meet
.
Ainsi, l'heure de sortie de Where Winds Meet est fixée à 23h (heure française), le 14 novembre 2025
. Selon les informations partagées par les développeurs, cet horaire concerne la PS5 et le PC. De ce fait, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne concernant l'horaire de sortie de Where Winds Meet
.
Prétéléchargement de Where Winds Meet
Dans une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Everstone Studio a partagé une bonne nouvelle : il est possible de prétélécharger Where Winds Meet sur PC et PS5, et ce, dès 23h (heure française), le 12 novembre 2025
.
De ce fait, les joueurs et les joueuses qui le désirent peuvent prétélécharger le jeu, avec 48 heures d'avance, afin d'être prêts pour le lancement de Where Winds Meet
. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 14 novembre 2025 pour découvrir Where Winds Meet
. Date à laquelle le jeu d'action-aventure d'Everstone Studio et de NetEase Games se rendra disponible sur PC ainsi que sur PS5. Rappelons, qui plus est, que le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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