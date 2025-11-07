La communauté se demande si des versions Xbox One et Xbox Series sont prévues pour Where Winds Meet. Nous vous dévoilons la réponse.

Where Winds Meet sort-il sur consoles Xbox ?

Développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games,arrive au cours du mois de novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, ainsi,Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est négative :, qui est prévu pour le 14 novembre 2025.En effet, dans la vidéo annonçant la date de sortie du jeu, qui est à retrouver sur la chaîne YouTube de PlayStation, il est précisé, notamment à la fin, queest une exclusivité PS5 temporaire : « Également disponible sur PC. Non disponible sur les autres consoles avant au moins 6 mois après la date de sortie ». Par ailleurs, à travers les différentes publications sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs mentionnent seulement les plateformes suivantes : « PS5 » et « PC ».De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est possible quedébarque à l'avenir sur consoles Xbox. Toutefois, si cela est le cas, ce portage n'arrivera pas avant au moins l'été 2026. À l'heure actuelle, Everstone Studio et NetEase Games n'ont, malheureusement, pas partagé de plus amples informations à ce sujet. Ainsi, rien n'est encore sûr, pour le moment. Nous vous tiendrons informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article si l'équipe de développement annonce un tel projet.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et PC.