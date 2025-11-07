La communauté se demande si des versions Xbox One et Xbox Series sont prévues pour Where Winds Meet. Nous vous dévoilons la réponse.
Développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games, Where Winds Meet
arrive au cours du mois de novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, ainsi, si Where Winds Meet débarque sur les deux dernières consoles de Microsoft, à savoir la Xbox One et la Xbox Series
.
Where Winds Meet sort-il sur consoles Xbox ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est négative : Where Winds Meet ne se rendra pas disponible sur Xbox One et Xbox Series au moment de son lancement en France
, qui est prévu pour le 14 novembre 2025.
En effet, dans la vidéo annonçant la date de sortie du jeu, qui est à retrouver sur la chaîne YouTube de PlayStation, il est précisé, notamment à la fin, que Where Winds Meet
est une exclusivité PS5 temporaire : « Également disponible sur PC. Non disponible sur les autres consoles avant au moins 6 mois après la date de sortie
». Par ailleurs, à travers les différentes publications sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs mentionnent seulement les plateformes suivantes : « PS5 » et « PC ».
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est possible que Where Winds Meet
débarque à l'avenir sur consoles Xbox. Toutefois, si cela est le cas, ce portage n'arrivera pas avant au moins l'été 2026. À l'heure actuelle, Everstone Studio et NetEase Games n'ont, malheureusement, pas partagé de plus amples informations à ce sujet. Ainsi, rien n'est encore sûr, pour le moment. Nous vous tiendrons informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article si l'équipe de développement annonce un tel projet.
Rappelons, en guise de conclusion, que Where Winds Meet
sort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et PC.
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