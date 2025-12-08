Where Winds Meet : De grosses nouveautés arrivent ces prochains jours, ça va plaire

Everstone Studio a récemment dévoilé la roadmap de décembre 2025 pour Where Winds Meet, annonçant l'arrivée de nouveaux contenus.

Where Winds Meet va s'offrir de nouveaux contenus en décembre 2025

Un portage sur iOS et Android imminent pour Where Winds Meet

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Disponible depuis le mois de novembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu,, qui rencontre un vrai succès, va encore s'étoffer au fil du temps. D'ailleurs, Everstone Studio a, récemment, indiqué queEffectivement, c'est via une roadmap, partagée sur le compte Twitter/X du jeu, qu'. Ainsi,À commencer par. À cette date, la communauté pourra également se plonger dans: The Great Faceologist et Fortune Beyond Parlor.En complément, les développeurs ont prévu d'ajouter. Mais, ce ne sont pas les seuls éléments à retenir en ce qui concerne cette roadmap de décembre 2025 pourComme annoncé il y a de cela plusieurs jours, et rappelé ici via cette nouvelle feuille de route,va se doter d'une version mobile (iOS et Android) le 12 décembre 2025. À ce sujet, sachez que les fonctionnalités cross-play et cross-progression sont au programme, afin que les joueurs et les joueuses puissent jouer avec leurs amis sans problème et reprendre leur partie d'une plateforme à une autre.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible sur PC et PS5. Le titre est free-to-play, soit gratuit.