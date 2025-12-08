Where Winds Meet : De grosses nouveautés arrivent ces prochains jours, ça va plaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 décembre 2025 à 16h37
Everstone Studio a récemment dévoilé la roadmap de décembre 2025 pour Where Winds Meet, annonçant l'arrivée de nouveaux contenus.
Where Winds Meet : De grosses nouveautés arrivent ces prochains jours, ça va plaire
Disponible depuis le mois de novembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, Where Winds Meet, qui rencontre un vrai succès, va encore s'étoffer au fil du temps. D'ailleurs, Everstone Studio a, récemment, indiqué que de nouveaux contenus, qui vont très certainement ravir la communauté, débarquent très bientôt sur Where Winds Meet.

Where Winds Meet va s'offrir de nouveaux contenus en décembre 2025

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Effectivement, c'est via une roadmap, partagée sur le compte Twitter/X du jeu, qu'Everstone Studio a annoncé l'arrivée prochaine de nouveaux contenus sur Where Winds Meet. Ainsi, tout au long de ce mois de décembre 2025, les joueurs et les joueuses pourront découvrir diverses nouveautés.

À commencer par une toute nouvelle zone à explorer, Roaring Sands, et deux nouveaux boss à affronter, River Master et Feng Rushi, qui se rendront disponibles dès le 11 décembre prochain. À cette date, la communauté pourra également se plonger dans deux nouvelles activités à durée limitée : The Great Faceologist et Fortune Beyond Parlor.

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En complément, les développeurs ont prévu d'ajouter un nouveau Sword Trial et un nouveau Hero's Realm (raid à 10 joueurs), le 21 décembre. Where Winds Meet accueillera, qui plus est, l'événement Fireworks Festival le 30 décembre de cette année. Mais, ce ne sont pas les seuls éléments à retenir en ce qui concerne cette roadmap de décembre 2025 pour Where Winds Meet.

Un portage sur iOS et Android imminent pour Where Winds Meet

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Comme annoncé il y a de cela plusieurs jours, et rappelé ici via cette nouvelle feuille de route, Where Winds Meet va se doter d'une version mobile (iOS et Android) le 12 décembre 2025. À ce sujet, sachez que les fonctionnalités cross-play et cross-progression sont au programme, afin que les joueurs et les joueuses puissent jouer avec leurs amis sans problème et reprendre leur partie d'une plateforme à une autre. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Where Winds Meet est actuellement disponible sur PC et PS5. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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