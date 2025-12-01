Where Winds Meet annonce son arrivée sur iOS et Android avec deux atouts majeurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 décembre 2025 à 18h04
Après un lancement réussi sur PC et PlayStation 5, Where Winds Meet surprend en débarquant sur supports mobiles dans quelques jours à peine.
Where Winds Meet annonce son arrivée sur iOS et Android avec deux atouts majeurs
Succès surprise de cette fin d'année 2025, Where Winds Meet a envouté des millions de joueurs en l'espace de quelques jours. Jouable gratuitement (même s'il propose des achats en argent réel aux tarifs potentiellement exorbitants), il a réuni plus de 2 millions de joueurs sur son premier week-end d'exploitation. Presque un mois après ses débuts, le titre va inviter de nouveaux joueurs à explorer les paysages verdoyants de la Chine du Xe siècle. 

Where Winds Meet jouable juste avant les fêtes sur vos appareils iOS et Android

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Le 1er décembre 2025, Everstone Studio a partagé une bande-annonce relayée par le média IGN. Celle-ci nous apprend que Where Winds Meet sera disponible sur les supports iOS et Android dès le 12 décembre 2025. Tout comme les versions PC et PlayStation 5, elles seront jouables gratuitement mais disposeront également d'un atout qui va combler les joueurs multisupports.

Miniature vidéo

En effet, il est précisé que le titre sera cross-play et cross-platform. Vous pourrez donc jouer sur la version mobile sur le chemin de l'école ou du travail, puis poursuivre votre épopée sur PC ou PlayStation 5. 

Une version mobile cross-play, mais sera-t-elle aussi belle que celles disponibles sur les supports de lancement ?

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Toutefois, quelques points restent à éclaircir concernant cette version mobile de Where Winds Meet. En effet, il est impossible de savoir à l'heure actuelle si les graphismes du titre seront aussi beaux sur iPhone que sur console ou PC. Cependant, les joueurs intéressés n'auront que quelques jours à patienter avant de connaître la réponse. 

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Allez-vous découvrir la version mobile de Where Winds Meet ou resterez-vous sur les versions Pc et PlayStation 5 du titre ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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