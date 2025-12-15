Where Winds Meet annonce une extension avec une fenêtre de sortie

Everstone Studio a, récemment, indiqué que Where Winds Meet va profiter d'une extension.
Rencontrant un très grand succès depuis sa sortie, Where Winds Meet
va encore profiter de nouveaux contenus à l'avenir, afin de diversifier l'expérience des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, Everstone Studio a précisé qu'une extension est prévue pour Where Winds Meet
.
L'extension The Imperial Palace de Where Winds Meet annoncée
C'est au cours de la cérémonie des Game Awards 2025, qui a eu lieu dans la nuit du vendredi 12 décembre dernier, que les développeurs de chez Everstone Studio ont annoncé la bonne nouvelle : Where Winds Meet va avoir le droit à une extension, baptisée « The Imperial Palace »
. Ce contenu additionnel a, d'ailleurs, profité d'un premier trailer, dont la durée dépasse légèrement 1 minute.
Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Everstone Studio n'a pas partagé de détails concernant le contenu de l'extension The Imperial Palace de Where Winds Meet
. En revanche, celle-ci devrait arriver au cours de l'année 2026
. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour. Or, en attendant, la communauté va avoir de quoi s'occuper.
Des nouveautés en ce mois de décembre 2025 sur Where Winds Meet
Tout au long de ce mois de décembre, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir plusieurs nouveautés sur Where Winds Meet
. Ces nouveaux contenus ont, notamment, été présentés via une roadmap, indiquant l'arrivée prochaine d'un nouveau Sword Trial, un nouveau Hero's Realm et un événement spécial. Nous vous en parlons, d'ailleurs, dans un article dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que Where Winds Meet
est disponible sur PC, PS5, mais aussi iOS/Android. Le titre d'Everstone Studio est free-to-play, soit gratuit.
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