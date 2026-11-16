Where Winds Meet célèbre son premier anniversaire avec une mise à jour massive

Il y a quelques jours, Where Winds Meet a soufflé sa première bougie. Pour célébrer ce cap symbolique, de nombreuses nouveautés ont été ajoutées au titre.

Le premier anniversaire d'un jeu est toujours un grand moment célébré avec des surprises en jeu ou une mise à jour majeure. Where Winds Meet n'échappe pas à cette tradition. Le 14 novembre 2026, le titre d'Everstone Studio a soufflé sa première bougie. Mais l'événement a été célébré avec un peu d'avance, car le 13 novembre, la mise à jour anniversaire a été déployée avec des surprises de taille.

Des surprises à la pelle pour l'anniversaire de Where Winds Meet

La première grande nouveauté de cette mise à jour anniversaire est l'ajout d'une toute nouvelle région : Hutuo. Cette vaste terre à explorer s'accompagne pour l'occasion d'une campagne scénarisée inédite ayant pour cadre la rivière éponyme ainsi que 3 nouvelles intrigues.

L'une des figures centrales de ce nouvel arc est Xiao Han, un général Khitan doté d'une armure spéciale. Mais les amateurs de fis haut niveau ne sont pas oubliés avec l'introduction de 2 nouveaux boss : Bingshen et Yelu Abuli. Entre deux combats et une phase d'exploration, les héros pourront se reposer en testant les deux nouveaux jeux de plateaux proposés dans Where Winds Meet, à savoir Horse Racing Chess et Jianghu Tactics

Un cadeau cosmétique et une nouveauté inspirée par le cinéma

Qui dit anniversaire dit aussi cadeau et surprise. Le titre a décidé de gâter ses héros en leur permettant d'obtenir une tenue premium gratuite à choisir parmi 12 options différentes. Cet objet cosmétique est idéal pour personnaliser votre personnage, lui donner un nouveau look et aussi pour remercier la fidélité de la communauté. Quant à la surprise, elle devrait ravir les passionnés d'arts martiaux.

Dès le 26 novembre, un tout nouvel art martial appelé Dual Spears sera ajouté au titre. Mais pour rendre cette technique plus impressionnante et plus réaliste, celle-ci a été co-créée avec Yuen Woo-ping, célèbre réalisateur et chorégraphe de scènes de combat. Pour retrouver toutes les précisions et le contenu détaillé de cette mise à jour, n'hésitez pas à consulter le billet dédié publié sur la page Steam du titre.