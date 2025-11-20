Ne sous-estimez jamais les oies dans Where Winds Meet sous peine de mort

Where Winds Meet cartonne sur Steam, mais un ennemi inattendu humilie les joueurs. Oubliez les maîtres du kung-fu, ce sont des oies démoniaques qui font la loi. Entre frustration et fous rires, la communauté cherche désespérément comment survivre à ce prédateur à plumes.
Avec plus de 160 000 d'utilisateurs simultanés quotidiens sur Steam et 2 millions de joueurs en 24 heures, le MMO d'arts martiaux Where Winds Meet est indéniablement le phénomène du moment
. Pourtant, ce ne sont pas les boss épiques ou les duels d'épées qui alimentent les conversations, mais une menace bien plus terre-à-terre et terrifiante : les oies
. Si vous pensiez que les poules de la saga Zelda étaient vindicatives, attendez de croiser le chemin de ces volatiles démoniaques qui renvoient les guerriers les plus aguerris au point de respawn.
La terreur a un bec et des plumes
Il suffit de faire un tour sur les forums Steam
ou le subreddit
du jeu pour comprendre l'ampleur du désastre. Des titres de discussions comme « Oie ??
» ou « S'il vous plaît, faites attention aux oies
» fleurissent partout. Le jeu n'est pourtant pas centré sur la chasse à la faune, mais ces créatures possèdent une force de frappe disproportionnée qui prend tout le monde par surprise
.
please be careful around geese
byu/dreemsequence inwherewindsmeet_
Le piège se referme souvent lors d'une quête en début de jeu. L'objectif semble simple : soigner une oie blessée. Mais en cas d'échec, l'animal se transforme en « Oie Maniaque ». Elle devient rouge, une barre de vie de boss apparaît à l'écran, et le massacre commence. Évidemment, la présence d'un succès lié à son élimination pousse les joueurs à tenter le diable, transformant une simple interaction en un combat à mort souvent perdu d'avance.
J'explorais juste la carte quand tout à coup, je me fais sauter dessus par une oie blanche aléatoire qui me fait un coup de pied circulaire et me tue immédiatement. Est-ce normal ?
C'est ce que demande l'utilisateur Reddit Final-Trifle1765
, totalement désemparé face à la violence de la rencontre. Et il est loin d'être le seul.
Une guerre psychologique et une solution humide
La frustration est telle que certains joueurs en perdent leur calme légendaire. Sur Steam, SebaElite1975
a exigé de l'aide en suppliant qu'une personne fasse une vidéo pour savoir « comment tuer une oie
».
Face à cette hécatombe, une stratégie de survie a fini par émerger au sein de la communauté, bien que l'information circule encore trop lentement pour sauver les nouveaux arrivants. La technique ne demande pas une maîtrise du kung-fu, mais un certain pragmatisme cruel : la noyade
. Il s'avère que si ces oies sont des dieux du combat sur la terre ferme, elles sont impuissantes dans l'eau.La méthode consiste à attraper l'oie (ou l'étourdir d'abord) et à la lancer dans le point d'eau le plus proche
. Curieusement, elles ne tentent même pas de nager ou de s'enfuir, elles subissent des dégâts progressifs jusqu'à disparaître. C'est une fin peu glorieuse pour un adversaire aussi redoutable, mais dans la guerre brutale de Where Winds Meet, tous les coups sont permis. Comme le résume sagement un utilisateur, « Ce n'est pas une oie, c'est un dieu, respectez-le
».
Faites donc attention à ces volatiles lors de votre aventure Where Winds Meet
, au risque de mourir plus rapidement que prévu. Le MMORPG reste disponible en free-to-play sur PC et PS5, mais pourrait sortir sur Xbox Series en 2026
.
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