Ne sous-estimez jamais les oies dans Where Winds Meet sous peine de mort

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 novembre 2025 à 12h00
Where Winds Meet cartonne sur Steam, mais un ennemi inattendu humilie les joueurs. Oubliez les maîtres du kung-fu, ce sont des oies démoniaques qui font la loi. Entre frustration et fous rires, la communauté cherche désespérément comment survivre à ce prédateur à plumes.
Ne sous-estimez jamais les oies dans Where Winds Meet sous peine de mort
Avec plus de 160 000 d'utilisateurs simultanés quotidiens sur Steam et 2 millions de joueurs en 24 heures, le MMO d'arts martiaux Where Winds Meet est indéniablement le phénomène du moment. Pourtant, ce ne sont pas les boss épiques ou les duels d'épées qui alimentent les conversations, mais une menace bien plus terre-à-terre et terrifiante : les oies. Si vous pensiez que les poules de la saga Zelda étaient vindicatives, attendez de croiser le chemin de ces volatiles démoniaques qui renvoient les guerriers les plus aguerris au point de respawn.

La terreur a un bec et des plumes

Il suffit de faire un tour sur les forums Steam ou le subreddit du jeu pour comprendre l'ampleur du désastre. Des titres de discussions comme « Oie ?? » ou « S'il vous plaît, faites attention aux oies » fleurissent partout. Le jeu n'est pourtant pas centré sur la chasse à la faune, mais ces créatures possèdent une force de frappe disproportionnée qui prend tout le monde par surprise.

please be careful around geese
byu/dreemsequence inwherewindsmeet_

Le piège se referme souvent lors d'une quête en début de jeu. L'objectif semble simple : soigner une oie blessée. Mais en cas d'échec, l'animal se transforme en « Oie Maniaque ». Elle devient rouge, une barre de vie de boss apparaît à l'écran, et le massacre commence. Évidemment, la présence d'un succès lié à son élimination pousse les joueurs à tenter le diable, transformant une simple interaction en un combat à mort souvent perdu d'avance.
J'explorais juste la carte quand tout à coup, je me fais sauter dessus par une oie blanche aléatoire qui me fait un coup de pied circulaire et me tue immédiatement. Est-ce normal ?
C'est ce que demande l'utilisateur Reddit Final-Trifle1765, totalement désemparé face à la violence de la rencontre. Et il est loin d'être le seul.

À lire également

Where Winds Meet Codes (Septembre 2026)

Where Winds Meet Codes (Septembre 2026)

Une guerre psychologique et une solution humide

La frustration est telle que certains joueurs en perdent leur calme légendaire. Sur Steam, SebaElite1975 a exigé de l'aide en suppliant qu'une personne fasse une vidéo pour savoir « comment tuer une oie ».

Face à cette hécatombe, une stratégie de survie a fini par émerger au sein de la communauté, bien que l'information circule encore trop lentement pour sauver les nouveaux arrivants. La technique ne demande pas une maîtrise du kung-fu, mais un certain pragmatisme cruel : la noyade. Il s'avère que si ces oies sont des dieux du combat sur la terre ferme, elles sont impuissantes dans l'eau.

La méthode consiste à attraper l'oie (ou l'étourdir d'abord) et à la lancer dans le point d'eau le plus proche. Curieusement, elles ne tentent même pas de nager ou de s'enfuir, elles subissent des dégâts progressifs jusqu'à disparaître. C'est une fin peu glorieuse pour un adversaire aussi redoutable, mais dans la guerre brutale de Where Winds Meet, tous les coups sont permis. Comme le résume sagement un utilisateur, « Ce n'est pas une oie, c'est un dieu, respectez-le ».

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Faites donc attention à ces volatiles lors de votre aventure Where Winds Meet, au risque de mourir plus rapidement que prévu. Le MMORPG reste disponible en free-to-play sur PC et PS5, mais pourrait sortir sur Xbox Series en 2026.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Where Winds Meet Codes (Septembre 2026)
Where Winds Meet 30 août 2026

Where Winds Meet Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Where Winds Meet, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Where Winds Meet : Découvrez un nouveau chapitre et un événement inédit dans sa dernière mise à jour
Where Winds Meet 20 août 2026

Where Winds Meet : Découvrez un nouveau chapitre et un événement inédit dans sa dernière mise à jour

La version 2.1 de Where Winds Meet est en ligne depuis le 20 août 2026. Celle-ci permet aux héros de poursuivre l'histoire de Hidden Mountain, mais aussi d'explorer une nouvelle zone et plus encore.
Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi
Where Winds Meet 27 mars 2026

Where Winds Meet partage une date pour le chapitre 2 de l'extension Hexi

Un mois après avoir découvert le premier chapitre de l'extension Hexi, les joueurs de Where Winds Meet vont prochainement repartir à l'aventure avec le chapitre 2, tout juste dévoilé en vidéo.

commentaire (0)