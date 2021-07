Watch Dogs: Legion : L'extension Bloodline est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

pour tous les possesseurs du Season Pass ou ceux l'ayant acheté. Celle-ci permet aux joueurs de retrouver, le protagoniste du premier opus sorti en 2014, ainsi que, l'un des héros deDans le cadre d'une nouvelle intrigue, qui se déroule durant les événements de, les joueurs peuvent désormais endosser le rôle d'au travers d'une mission bien spéciale : infiltrer le laboratoire high-tech de Broca Tech pour y voler un appareil mystérieux et de grande valeur.Toutefois, notre protagoniste est mis à mal puisques'est déjà emparé de ce bien pour s'enfuir avec. De ce fait,se retrouve pris au piège et surtout seul. Il va devoir, et ce malgré lui, faire équipe avecet tout miser sur son audace et son expérience. Néanmoins, le comportement imprévisible de Wrench laisse présager le pire…En plus de cette nouvelle mission principale,. Ils vont devoir, encore une fois, faire preuve d'intelligence et de sang-froid afin de lutter contre la menace autoritariste.Pour rappel, Watch Dogs: Legion est disponible depuis le 29 octobre 2020 sur les consoles PlayStation, Xbox et PC, et Ubisoft a annoncé l'arrivée d'un nouveau mode, entièrement gratuit, intitulé Legion of the Dead , qui mettra en scène des zombies.