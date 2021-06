Watch Dogs: Legion of the Dead annoncé par Ubisoft

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



vient d'annoncer (via IGN ) l'arrivée d'un nouveau mode multijoueur pour son jeu en monde ouvertsur toutes les plateformes et permettra aux joueurs de s'unir pour venir à bout des hordes de zombies.Même s'il fait ses grands débuts ce mardi, les développeurs ont tenu à préciser qu'il ne s'agissait pour le moment que de sa version alpha et que le mode continuera donc d'être peaufiné au fur et à mesure des semaines.Dans, des équipes composées de quatre joueurs maximum devront trouver des kits de réapprovisionnements et les mettre en sureté pour une extraction. Cependant, des zombies seront présents et leur donneront du fil à retordre. Notez qu'il n'y aura pas d'autres ennemis humains. Heureusement, les gadgets habituels tels que les drones ou encore les arachnobots seront bien évidemment disponibles.Le moden'arrivera pas seul puisque les développeurs ont annoncé l'arrivée de la fonctionnalité 60 FPS pour les consoles actuelles.Tout ceci est donc disponible dans Watch Dogs: Legion dès ce 1juin, par le biais de la mise à jour 4.5.