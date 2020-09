Watch Dogs: Legion : Aiden Pearce signe son retour

Une artiste de rue dans votre équipe

Aiden Pearce de retour dans Legion

Vous avez demandé, et il est de retour. Plus âgé, mais pas nécessairement plus sage, Aiden Pearce sera un personnage entièrement jouable dans Watch Dogs: Legion dans le cadre de nos plans post-lancement.

YESSSSS MY FAVORITE CHARACTER IS COMING! — ViledDarkest (@DarkestDragon12) September 10, 2020

THANK U FOR BRINGING BACK AIDEN — Kotori (@koto_rimi) September 10, 2020

Marcus Holloway is RIGHT THERE

-has personality

-has a backstory that explores the inherent racism in tech and the dystopia that follows for everybody

-left the game in a position to challenge even larger authority

-made the watch_dogs good

-objectively better than aiden pierce pic.twitter.com/7ehVjcevga — chris kindred (@itskindred) September 10, 2020

notre partenaire Instant Gaming, le proposant avec une réduction de 23 %

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors de cetdiffusé le 10 septembre dernier, le studio a montré quelques images du très attendu, mettant en scène. Cependant, l'élément ayant fait le plus gros bruit estEn plus de nos mamies espionnes , et des apiculteurs qui se montreront également très utiles dans les différentes missions, nous avons pu découvrir un nouveau personnage, celui. Sa spécificité est donc, sans oublier ses talents de combat qui sont indéniables.Les joueurs devront former une équipe de choc et surtout très variée afin de pouvoir faire face à toutes les situations possibles. De ce fait, il sera de leur devoir d'engager les bonnes personnes pour rejoindre la Résistance. Les différents PNJ seront disponibles lorsque les joueurs effectueront certaines missions dans le but de les engager dans leur équipe.Voici une chose que les joueurs réclamaient depuis l'annonce de. Ubisoft a exaucé ce souhait en dévoilant un nouveau trailer laissant donc apparaître, le héros de Watch Dogs premier du nom.Cette nouvelle a quelque peu surpris les joueurs, mais ils ont été nombreux sur les réseaux sociaux à avoir exprimé leur joie quant au retour d'Aiden.Cependant, malgré le bonheur de certains,, et permettra aux joueurs de retrouver les sensations d'antan. De plus, ce dernier comprendra unePour rappel, Watch Dogs: Legion sera disponible le 29 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Il est d'ores et déjà possible de le précommander à moindre coût via