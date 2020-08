Watch Dogs: Legion présente une vidéo de gameplay mettant en scène une apicultrice

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Dernièrement, nous avons appris qu' il sera très difficile de former une équipe remplie exclusivement de mamies dans. Malgré cette mauvaise nouvelle et afin de nous consoler,a donc révélé lors du Future Games Show les capacités d'une autre PNJ,Étant, elle pourrait être un énorme atout si les joueurs décident de la recruter dans leur équipe. Comme expliqué dans la vidéo,Cependant, afin de la recruter,qui sera de détruire les données de recherche volées par, les antagonistes du jeu. Une fois cette dernière effectuée,. De plus, nous pouvons supposer qu'elle ne sera pas la seule PNJ à effectuer ce métier, et donc que plusieurs apiculteurs pourraient être recrutés.Pour rappel, Watch Dogs: Legion sera disponible le 29 octobre 2020 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.