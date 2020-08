Watch Dogs: Legion : Il sera difficile de former une équipe de mamies espionnes

Une grand-mère qui est une espionne serait une progéniture incroyablement rare. Je n'en ai jamais vu, et en voir plus d'une en une seule fois serait une sur un milliard, j'imagine. Si vous réussissez à trouver une équipe d'espions de grand-mères, assurez-vous de partager !

Après la présentation de quelques images de gameplay lors de l'Ubisoft Forward en juillet dernier, les joueurs ont pu découvrir qu'il sera possible d'engager plusieurs PNJ afin d'obtenir une équipe de choc dans. Parmi eux,! La majorité des joueurs sont tombés en amour face à ces vieilles dames chevronnées.Cependant, lors d'un Reddit AMA , a abordé le sujet en brisant les espoirs des joueurs :Les personnages âgés dansse déplaceront beaucoup plus lentement et seront également moins réactives que les PNJ plus jeunes. Mais que les joueurs se rassurent,. Avec de la détermination et du courage,Pour rappel, Watch Dogs: Legion sera disponiblesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.