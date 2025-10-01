Warzone va s'offrir une nouvelle expérience, Blackout

Activision a, récemment, indiqué que Warzone va se doter d'une toute nouvelle expérience, soit Blackout, dans plusieurs mois.

Blackout arrive prochainement sur Warzone

Voici un aperçu de ce qui arrive dans Call of Duty: Warzone :

🔥 Nouvelle expérience Blackout sur Avalon

🏝️ Rebirth Island Refresh

🌆 MàJ Verdansk

🏆 Ranked Play

…et bien plus !

Restez connectés : du contenu GRATUIT toute l'année prochaine ! pic.twitter.com/ttBEzcpOYW — Call of Duty France (@CallofDutyFR) September 30, 2025

Un aperçu du contenu à venir en 2026 sur Warzone

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Durant la soirée du mardi 30 septembre, Activision a révélé de nombreuses informations concernant l'avenir de son battle royale,, durant le Call of Duty: NEXT. Ainsi, les équipes en charge ont indiqué queEn effet, durant le Call of Duty: NEXT du 30 septembre 2025 et via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a précisé que. Les joueurs et les joueuses pourront la découvrir sur la carte Avalon, selon les dernières informations connues.À l'heure où nous écrivons ces lignes, les équipes en charge n'ont pas partagé de date de sortie précise, mais. Bien évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.. Ainsi, nous apprenons que les développeurs ont prévu de mettre à jour la carte Verdansk et d'apporter des modifications à la map Rebirth Island. Les cartes Haven's Hollow et Avalon seront également ajoutées à ce moment-là sur, en plus du Ranked Play. Bien évidemment, nous pouvons nous attendre à d'autres nouveaux contenus, notamment introduits par le biais de nouvelles saisons. Or, pour le moment, nous n'en savons pas plus.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.