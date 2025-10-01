Warzone va s'offrir une nouvelle expérience, Blackout

Activision a, récemment, indiqué que Warzone va se doter d'une toute nouvelle expérience, soit Blackout, dans plusieurs mois.
Durant la soirée du mardi 30 septembre, Activision a révélé de nombreuses informations concernant l'avenir de son battle royale, Warzone
, durant le Call of Duty: NEXT. Ainsi, les équipes en charge ont indiqué que Warzone va s'offrir une toute nouvelle expérience, Blackout
.
Blackout arrive prochainement sur Warzone
En effet, durant le Call of Duty: NEXT du 30 septembre 2025 et via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a précisé que Warzone va avoir le droit à une toute nouvelle expérience de jeu, soit Blackout, qui est inspirée par Call of Duty: Black Ops 4
. Les joueurs et les joueuses pourront la découvrir sur la carte Avalon, selon les dernières informations connues.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, les équipes en charge n'ont pas partagé de date de sortie précise, mais l'expérience Blackout débarquera sur Warzone au début de l'année 2026
. Bien évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Un aperçu du contenu à venir en 2026 sur Warzone
Activision a profité de l'occasion pour révéler quelques nouveautés à venir sur Warzone en 2026
. Ainsi, nous apprenons que les développeurs ont prévu de mettre à jour la carte Verdansk et d'apporter des modifications à la map Rebirth Island. Les cartes Haven's Hollow et Avalon seront également ajoutées à ce moment-là sur Warzone
, en plus du Ranked Play. Bien évidemment, nous pouvons nous attendre à d'autres nouveaux contenus, notamment introduits par le biais de nouvelles saisons. Or, pour le moment, nous n'en savons pas plus.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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