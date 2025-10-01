Warzone va s'offrir une nouvelle expérience, Blackout

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 octobre 2025 à 10h49
Activision a, récemment, indiqué que Warzone va se doter d'une toute nouvelle expérience, soit Blackout, dans plusieurs mois.
Warzone va s'offrir une nouvelle expérience, Blackout
Durant la soirée du mardi 30 septembre, Activision a révélé de nombreuses informations concernant l'avenir de son battle royale, Warzone, durant le Call of Duty: NEXT. Ainsi, les équipes en charge ont indiqué que Warzone va s'offrir une toute nouvelle expérience, Blackout.

Blackout arrive prochainement sur Warzone

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En effet, durant le Call of Duty: NEXT du 30 septembre 2025 et via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a précisé que Warzone va avoir le droit à une toute nouvelle expérience de jeu, soit Blackout, qui est inspirée par Call of Duty: Black Ops 4. Les joueurs et les joueuses pourront la découvrir sur la carte Avalon, selon les dernières informations connues.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, les équipes en charge n'ont pas partagé de date de sortie précise, mais l'expérience Blackout débarquera sur Warzone au début de l'année 2026. Bien évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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