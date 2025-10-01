Warzone présente sa nouvelle carte de Résurgence, Haven's Hollow, et des nouveautés pour Verdansk

Activision a, récemment, dévoilé la nouvelle carte de Résurgence pour Warzone, tout en annonçant quelques nouveautés pour Verdansk.

Warzone va s'offrir la carte Haven's Hollow pour son mode Résurgence

Déployez-vous à Haven's Hollow, une petite ville au bord d'une rivière, avec une rue principale ancienne et une industrie du bois et du charbon soutenue par la proximité des montagnes. Dans cette nouvelle carte Résurgence, les joueurs s'affronteront dans un décor rural, du bord de la rivière jusqu'aux contreforts.

La carte Verdansk de Warzone va se mettre à jour

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Comme vous le savez probablement déjà, le mardi 30 septembre 2025, les équipes en charge deont annoncé diverses nouveautés à venir sur le battle royale, à l'occasion du Call of Duty: NEXT. Durant l'événement,En effet, lors du Call of Duty: NEXT du 30 septembre 2025,(comprenez « Points d'intérêt »), soient : Mansion, Pond, Train Station, Homestea, Research Center, Main Street, Coal Depot, Riverboat et Lumbermill.Évidemment,, afin que les joueurs et les joueuses puissent déjà prendre connaissance de sa configuration. En complément, sachez que les équipes ont prévu de petits changements pour Verdansk.Toujours durant l'événement spécial,: Signal Station et Factory. À Signal Station, les joueurs et les joueuses pourront accéder à la fonctionnalité « Tactical Heat Map », soit une carte thermique tactique révélant la position des ennemis, et ce, après avoir « accompli un objectif spécial ». Factory est un POI qui est apparu pour la première fois dans Verdansk '84.Si vous souhaitez participer à la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, qui démarre dans très peu de temps (à l'heure où nous écrivons ces lignes), sachez que nous vous indiquons comment faire dans un article dédié.Rendez-vous donc au lancement de la saison 1 dequi ne possède pas encore de date de sortie précise, pour découvrir la carte de Résurgence Haven's Hollow et les modifications apportées à Verdansk. Pour rappel, le battle royale d'Activision est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que PC, et est free-to-play (gratuit).