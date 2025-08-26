Warzone : Une nouvelle carte de Résurgence pourrait arriver prochainement
Publié par Clémence Usseglio
modifié le 30 septembre 2025 à 12h09
modifié le 30 septembre 2025 à 12h09
D'après un récent leak, le battle royale Warzone devrait bientôt se doter d'une toute nouvelle carte pour son mode Résurgence.
Mise à jour du 30/09/2025 : Activision a confirmé auprès de Variety que la prochaine carte à venir sur Warzone sera bien une map pour le mode Résurgence. Celle-ci est nommée « Haven's Hollow ».Très régulièrement, Activision met à jour son battle royale phare, à savoir Warzone (ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom). Alors que le prochain opus de la licence Call of Duty, soit Call of Duty: Black Ops 7, arrive, les joueurs et les joueuses de Warzone peuvent s'attendre à des nouveautés. D'ailleurs, il semblerait que les équipes aient prévu d'ajouter une toute nouvelle carte pour le mode Résurgence de Warzone, d'ici la fin de l'année.
Une nouvelle carte de Résurgence devrait arriver sur Warzone
En effet, selon les informations partagées par le leaker connu et l'utilisateur Twitter/X, TheGhostOfHope, Warzone devrait s'offrir une toute nouvelle carte Résurgence, au moment de la sortie de la saison 1, qui marquera l'intégration du battle royale à Black Ops 7.
À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore la date de sortie de la saison 1 à venir sur les deux titres. Nul doute que celle-ci se rendra disponible quelques semaines après la sortie de BO 7, qui est fixée au 14 novembre 2025. Toutefois, TheGhostOfHope a déjà partagé quelques détails concernant cette potentielle nouvelle carte Résurgence de Warzone.
There is a new Resurgence Map for Warzone currently planned to release with the Black Ops 7 integration with Season 1 in late 2025.— Hope (@TheGhostOfHope) August 23, 2025
Some people playtested it a while back in person and I heard nobody really liked it... pic.twitter.com/4H0yu2d5b2
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Destination Liberty Falls
Le leaker a indiqué, dans une récente publication sur son compte Twitter/X, que la nouvelle map Résurgence de Warzone serait une version étendue de Liberty Falls, qui serait créée par Treyarch. Pour rappel, Liberty Falls est une carte du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, qui est arrivée très peu de temps après le lancement dudit titre.
Toujours selon TheGhostOfHope, les premiers retours concernant cette potentielle nouvelle carte pour Warzone seraient, néanmoins, loin d'être positifs. Le leaker a notamment écrit : « Certaines personnes l'ont testé eux-mêmes il y a quelque temps et j'ai entendu dire que personne ne l'avait vraiment aimé... ».
Reste à savoir si Treyarch et Activision ont bel et bien prévu d'implanter une nouvelle carte pour le mode Résurgence sur Warzone à la sortie de la saison 1, et, auquel cas, s'il s'agit bien de cette version étendue de Liberty Falls. Affaire à suivre, donc...
I wish I was making this up but from what I've been told the Resurgence Map that is planned for S1 of Black Ops 7 is an extended Liberty Falls… https://t.co/e7GraFS1HT pic.twitter.com/lgLt1yBW8U— Hope (@TheGhostOfHope) August 25, 2025
Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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