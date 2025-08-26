Warzone : Une nouvelle carte de Résurgence pourrait arriver prochainement

D'après un récent leak, le battle royale Warzone devrait bientôt se doter d'une toute nouvelle carte pour son mode Résurgence.

Une nouvelle carte de Résurgence devrait arriver sur Warzone

There is a new Resurgence Map for Warzone currently planned to release with the Black Ops 7 integration with Season 1 in late 2025.



Some people playtested it a while back in person and I heard nobody really liked it... pic.twitter.com/4H0yu2d5b2 — Hope (@TheGhostOfHope) August 23, 2025

Destination Liberty Falls

I wish I was making this up but from what I've been told the Resurgence Map that is planned for S1 of Black Ops 7 is an extended Liberty Falls… https://t.co/e7GraFS1HT pic.twitter.com/lgLt1yBW8U — Hope (@TheGhostOfHope) August 25, 2025

Très régulièrement, Activision met à jour son battle royale phare, à savoir(ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom). Alors que le prochain opus de la licence Call of Duty, soit Call of Duty: Black Ops 7, arrive, les joueurs et les joueuses depeuvent s'attendre à des nouveautés. D'ailleurs,En effet, selon les informations partagées par le leaker connu et l'utilisateur Twitter/X, TheGhostOfHope,À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore la date de sortie de la saison 1 à venir sur les deux titres. Nul doute que celle-ci se rendra disponible quelques semaines après la sortie de BO 7, qui est fixée au 14 novembre 2025. Toutefois,Le leaker a indiqué, dans une récente publication sur son compte Twitter/X, que, qui serait créée par Treyarch. Pour rappel, Liberty Falls est une carte du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, qui est arrivée très peu de temps après le lancement dudit titre.Toujours selon TheGhostOfHope,. Le leaker a notamment écrit : « Certaines personnes l'ont testé eux-mêmes il y a quelque temps et j'ai entendu dire que personne ne l'avait vraiment aimé... ».Reste à savoir si Treyarch et Activision ont bel et bien prévu d'implanter une nouvelle carte pour le mode Résurgence surà la sortie de la saison 1, et, auquel cas, s'il s'agit bien de cette version étendue de Liberty Falls. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.