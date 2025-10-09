Warzone : MàJ Saison 6 du 9 octobre 2025, patch notes et détails

Warzone : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 5, qui a été déployée le 23 juillet 2026, sur Warzone.
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Événements
- The Haunting s'abat sur Call of Duty: Warzone avec de nouveaux événements, des récompenses à débloquer et le retour de vos horreurs préférées. Plongez dans les variantes nocturnes de Verdansk et Rebirth Island et complétez des défis à durée limitée pour débloquer de nouveaux Opérateurs, des plans d'armes et bien plus encore.
- Tout au long de la saison, vous trouverez :
- The Haunting Daily Login : Recevez des récompenses comme des sauts de paliers, jetons XP, et le plan de fusil d'assaut « Rave in Us ».
- Echoes of the Dead : Affrontez des esprits vengeurs pour obtenir l'arme spéciale X52 Resonator et le GPMG-7 Muzzle Booster.
- Chucky Event Pass : Tranchez dans les ombres pour débloquer les opérateurs Chucky et Tiffany, ainsi que l'arme de mêlée Chainsaw.
- Tapes of Terror : Récupérez des cassettes pour obtenir l'apparence d'opérateur Scavvy et le camouflage animé d'arme « Zombies Reel ».
- Que vous veniez pour les cris ou le loot, The Haunting regorge de choses à craindre… et à gagner.
Cartes
- Verdansk - Variante (de nuit)
- La nuit tombe sur Verdansk, plongeant la carte Battle Royale dans l'obscurité. Du Dam au Port, les opérateurs doivent naviguer dans un terrain inquiétant, où les menaces peuvent surgir de l'ombre à tout instant. L'observation et la communication sont essentielles à votre survie, alors restez vigilant et donnez les ordres si vous voulez avoir une chance de tenir jusqu'au bout.
- Rebirth Island - Variante (de nuit)
- Déployez-vous sur la célèbre île-prison plongée en pleine nuit. Combattez le long du rivage en tendant des embuscades depuis l'ombre, ou grimpez en haut des tours ou sur le toit du Prison Block pour observer la zone d'en haut. Trop effrayé pour explorer les extérieurs lugubres ? Vous pouvez toujours entrer et tenter votre chance du côté des cellules.
Modes
- Casual Z (mode temporaire)
- Les morts-vivants se répandent à travers Verdansk et Rebirth Island, envahissant les modes Battle Royale et Resurgence Casual. Dans Casual Z, les opérateurs doivent affronter à la fois les escouades ennemies et des hordes de zombies errants qui traquent tout ce qui respire encore. Ces zombies ne possèdent pas les pouvoirs vus dans Zombie Royale, mais leur nombre seul en fait une menace mortelle — surtout en plein milieu d'un combat. Comme pour les modes Casual classiques, la progression est limitée et les résultats n'affectent ni vos statistiques, ni votre éligibilité au Resurgence Ranked.
- Zombie Royale (mode temporaire - au cours de la saison)
- Le mode préféré des fans, Zombie Royale, fait son grand retour pour The Haunting, avec de nouvelles capacités de zombies et des fonctionnalités étendues à toute la carte. Dans ce mode, les opérateurs éliminés reviennent sous forme de morts-vivants. La dernière escouade avec au moins un opérateur encore vivant remporte la victoire.
- Capacité de zombie : Mimic
- Inspirés de Prop Hunt, les zombies peuvent désormais se déguiser en objet du décor. Lorsque l'ennemi approche, révélez votre véritable identité… et déchiquetez-les. Cette capacité possède un temps de recharge, alors attendez le moment opportun pour poser votre piège.
- Capacité de zombie : EMP Blast
- Perturbez les vivants et leur équipement avec une attaque à effet de zone qui détruit les équipements, désactive les véhicules et les interfaces HUD, tout en étourdissant et ralentissant les opérateurs humains à proximité. Idéal pour lancer un assaut pendant qu'ils tentent de se remettre.
- Série d'éliminations zombie : Mutant Injection
- Élevez vos capacités à un tout autre niveau avec la Mutant Injection. Cet objet précieux, lâché par les humains éliminés, peut être activé pour transformer temporairement le joueur zombie en un adversaire surpuissant. L'effet de cette injection évoluera au fil de la saison.
- Fonctionnalité carte : Portails
- Parcourez de longues distances en un clin d'œil grâce aux portails disposés à travers toute la carte. Leur effet dépend du type de voyageur : Les opérateurs humains qui entrent dans un portail se redéploient dans les airs, loin des zombies. Les morts-vivants, eux, sont téléportés vers un opérateur humain aléatoire n'appartenant pas à leur escouade.
- Amélioration de terrain : Haunted Box
- Disponible dans les Supply Boxes ou lâchée par des opérateurs éliminés, la Haunted Box fournit des objets comme des plastrons, munitions, équipements et objets rares. Mais attention, l'ouverture pourrait bien s'accompagner d'un petit sursaut surprise.
Loot et économie
Ajustements
- Butin au sol
- Les nouvelles armes Merrick 556 Assault Rifle et Dresden 9MM Submachine Gun ont été ajoutées au butin au sol et aux Supply Boxes.
- Tous les assemblages d'armes trouvables au sol ont été mis à jour, et la plupart des cas de RNG sur les accessoires ont été supprimés afin de garantir une expérience de pillage plus cohérente et fiable.
- La plupart des armes posées et des assemblages d'armes ont été ajustés pour correspondre au pool actuel de butin au sol.
Stations d'achat
Ajustements
- Verdansk
- Les emplacements de Buy Station ont été réinitialisés de manière aléatoire sur l'ensemble de la carte, afin de créer des scénarios de combat plus dynamiques et d'offrir de nouvelles opportunités de rotation.
Équipement
Ajustements
- Couteau de lancer
- Dégâts de base augmentés de 175 à 250.
- Les tirs à la tête infligent désormais 500 dégâts.
- Les coups portés au cou et dans la partie haute du torse infligent désormais 275 dégâts.
- Smoke Grenade
- Quantité maximale transportable réduite de 2 à 1.
- Thermobaric
- Temps de détonation réduit de 1,75 s à 1 s.
- Dégâts explosifs internes augmentés de 220 à 280.
- Dégâts explosifs externes augmentés de 55 à 175.
Armes
Nouveautés et changements
- Dresden 9 mm - SMG.
- Merrick 556 - Fusil d'assaut.
- Tronçonneuse - Arme de mêlée (au cours de la saison).
- X52 Resonator - Arme spéciale (au cours de la saison).
- Nouveaux accessoires :
- GRP91 Double-Barrel Conversion.
- GPMG-7 Muzzle Booster (au cours de la saison).
- Loadouts par défaut :
- Merrick 556 remplace Kilo 141 (Enforcer).
- Dresden 9 mm remplace Saug (Infiltrator).
- Loadouts du Goulag :
- LC 10 remplace Jackal PDW.
- Ladra remplace KSV.
AjustementsFusils d'assaut
SMG
- ABR A1
- Portée de dégâts maximale du mode Full-Auto augmentée de 35,56 m à 40 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 augmentée de 45,7 m à 55 m.
- AK-74
- Recul réduit de 10 %.
- CR-56 AMAX
- Portée de dégâts moyenne 1 étendue de 64,7 m à 70 m.
- Vélocité des balles augmentée de 880 m/s à 900 m/s.
- MODEL L
- Portée de dégâts maximale augmentée de 38,1 m à 45 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 étendue de 50,8 m à 60 m.
- Multiplicateur de dégâts au torse inférieur augmenté de 0,8x à 0,86x.
- Vélocité des balles augmentée de 870 m/s à 890 m/s.
Fusils à pompe
- KOMPAKT 92
- Vitesse de déplacement en sprint augmentée de 4,8 m/s à 5,2 m/s.
- Vitesse de déplacement en visant augmentée de 3,5 m/s à 3,7 m/s.
- PPSH-41
- Portée de dégâts maximale étendue de 12,7 m à 13,5 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 étendue de 12,7 m à 13,5 m.
- Dégâts minimum augmentés de 19 à 28.
- Vitesse de déplacement en visant augmentée de 3,6 m/s à 3,8 m/s.
- Vitesse d'activation de la visée améliorée de 185 ms à 175 ms.
- SAUG
- Portée de dégâts maximale étendue de 12,7 m à 13,2 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 étendue de 12,7 m à 13,2 m, avec réduction des dégâts de 29 à 25.
- Dégâts minimum augmentés de 22 à 28.
LMG
- ASG-89
- Portée de dégâts moyenne 1 étendue de 6,3 m à 8,1 m.
- Multiplicateur de dégâts pour la tête augmenté de 1x à 1,2x.
- Multiplicateurs de dégâts pour le bas du torse et les jambes augmentés de 0,8x à 1x.
- Vitesse d'activation de la visée améliorée de 305 ms à 260 ms.
- Dégâts de flinch infligés augmentés de 15 %.
- MARINE SP
- Portée de dégâts moyenne 1 étendue de 7,1 m à 7,6 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 étendue de 7,6 m à 8,9 m.
- Résistance au flinch améliorée de 25 %.
- Vitesse d'activation de la visée améliorée de 320 ms à 290 ms.
Fusils tactiques
- PML 5.56
- Multiplicateurs de dégâts pour le bas du torse et les jambes augmentés de 1x à 1,08x.
- Amélioration du recul des ressorts passée de 12 % à 20 %.
Fusils de précision
- TR2
- Portée maximale des dégâts augmentée de 12,7 m à 13,2 m avec la conversion automatique TR2 CQB.
- Vitesse de visée améliorée de 230 ms à 200 ms avec la conversion automatique TR2 CQB.
- SVD
- Portée maximale des dégâts augmentée de 55,8 m à 70 m.
- Multiplicateurs sur le bas du torse et les jambes augmentés de 0,7x à 0,88x.
- Vitesse initiale des balles augmentée de 890 m/s à 920 m/s.
- Vitesse de visée améliorée de 565 ms à 480 ms.
Corrections
- Correction d'un problème où certains camouflages de récompenses classées affichaient une chaîne de déverrouillage dans l'onglet de personnalisation.
- Correction d'un problème où le contrat Rechercher et détruire dans le mode Pillage pouvait octroyer des récompenses incorrectes ou manquantes.
- Correction d'un problème permettant aux joueurs d'infliger des dégâts à leurs coéquipiers dans les parties de Warzone.
- Correction d'un problème où des éléments des émotes pouvaient apparaître de manière incohérente dans le Cercle des vainqueurs.
- Correction d'un problème pouvant provoquer un crash du jeu après la fin d'une partie.
- Correction d'un problème affectant le comportement de la cape sur les skins Cardinal et Cardinal BlackCell de Doc pendant les animations d'exfiltration.
- Correction d'un problème où les armes du mauvais jeu pouvaient apparaître lors du changement de catégorie d'armes dans le menu principal.
- Correction d'un problème provoquant l'affichage incorrect des emblèmes de joueur, cartes de visite et niveaux lors des éliminations.
- Correction d'un problème permettant à un joueur de valider le défi quotidien bonus après avoir terminé seulement deux défis quotidiens classiques.
- Correction d'un problème provoquant un nombre gonflé de joueurs et d'escouades au début des parties de BR Quads décontractées, dû au comportement des bots.
- Correction d'un problème où l'arme principale du joueur n'était pas automatiquement équipée après l'obtention d'un colis de ravitaillement dans BR Quads.
- Correction d'un problème empêchant l'application de certains camouflages hérités sur des armes héritées.
- Correction d'un problème empêchant les camouflages de prestige des armes MWIII de s'afficher correctement en jeu lorsque le drapeau de validation de camouflage était actif.
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