Warzone : MàJ Saison 5 Rechargée/Reloaded du 4 septembre 2025, patch notes et détails

Warzone : Une option très demandée concernant les skins va être ajoutée
Activision a prévu d'implanter une fonctionnalité liée à la visualisation des skins d'Opérateur sur le battle royale Warzone.
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Événements
- Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Bowl IV
- Revient le 30 septembre 2025, après le Call of Duty: NEXT.
- World Series of Warzone Grand Finals
- Débute le 1er octobre 2025.
- Nuketown Block Party
- Avec une piste gratuite et une piste payante.
Modes
- Deadline (Nouveau mode à durée limitée)
- Deadline est une expérience sous haute pression où les escouades doivent rester actives dès la première seconde. Grâce aux réapparitions illimitées, l'action ne s'arrête jamais : les équipes marquent des points en éliminant des Opérateurs et des Soldats hostiles, en accomplissant des Contrats, en pillant, en dépensant dans les Stations d'achat, en utilisant des Séries d'éliminations, et bien plus encore.
- À chaque effondrement de cercle, les scores sont remis à zéro, les escouades avec le moins de points sont éliminées, et des vagues de Soldats hostiles débarquent pour pimenter le défi. L'escouade ayant le meilleur score dans le cercle final remporte la victoire.
Loot et économie
Ajustements
- Frappe au Napalm
- Désormais disponible via les caisses d'approvisionnement, en plus de sa disponibilité actuelle dans les colis de ravitaillement.
- Perks ramassables
- Mise à jour de la liste des atouts disponibles comme butin :
- Shrouded
- Irradiated
- Loot Master
- Dexterity
- Sprinter
- Resolute
- Butin au sol
- Ajouts
- Gravemarker 3.57 - Pistolet
- Conversion SMG pour TR2
- ABR A1 Full Auto
- Fusils d'assaut et mitraillettes
- Réduction significative du facteur aléatoire sur les accessoires afin d'offrir des configurations plus cohérentes et fiables.
- Ajout de chargeurs supplémentaires sur l'ensemble des fusils d'assaut et mitraillettes
- Amélioration des configurations Ultra dans le mode Résurgence.
Contrats
Ajustements
- Contrat Most Wanted
- Le contrat Most Wanted est à nouveau disponible dans le mode Résurgence.
- Terminer le contrat vous accordera un drone de reconnaissance (UAV) instantané, en plus d'une réanimation complète de votre équipe.
- Le contrat Most Wanted revient également dans le mode Battle Royale Solo.
- Survivre avec succès au compte à rebours du contrat fera apparaître une caisse de ravitaillement aérienne près de la cible Most Wanted.
- Cette caisse contiendra toujours une série d'élimination UAV, ainsi que d'autres objets.
- Les récompenses pour l'élimination d'une cible Most Wanted restent inchangées.
Armes
Nouvelles armes et nouveaux accessoires
- Gravemark .357 Revolver - Pistolet
- Revolver à simple action. Puissance élevée et portée considérable, contrebalancées par une faible capacité de munitions et un rechargement segmenté.
- Peut être obtenu via l'événement Operation: Hell Ride, plus tard dans la saison.
- PPSh-41 Helical Magazine
- Dites adieu aux rechargements grâce à l'Helical Magazine du PPSh-41, qui offre une quantité de munitions massive. Le tir soutenu fait monter une jauge de surchauffe : pensez à faire des pauses entre deux rafales pour garder votre arme prête à l'emploi.
- Peut être obtenu via l'événement Nuketown Block Party au lancement.
AjustementsFusils d'assaut
- ABR A1
- La portée de dégâts maximale passe de 50 m à 48 m.
- La portée des dégâts moyenne passe de 43 m à 42 m.
- La vélocité des balles est réduite de 880 m/s à 830 m/s.
- La vitesse de visée est ralentie de 245 ms à 260 ms.
- AK-74
- La portée de dégâts moyenne passe de 35 m à 37 m.
- Le multiplicateur de tir à la tête passe de 1.12x à 1.2x.
- La vitesse de visée est améliorée de 285 ms à 250 ms.
- La vitesse de Sprint to Fire passe de 215 ms à 180 ms.
- Divers ajustements pour les accessoires.
- CR-56 AMAX
- Le multiplicateur aux bras passe de 1x à 1.1x.
- La vitesse de visée est améliorée de 280 ms à 250 ms.
- La vitesse de sortie de sprint passe de 215 ms à 180 ms.
- CYPHER 091
- La portée des dégâts minimale passe de 37 m à 35 m.
- La vitesse de visée est ralentie de 235 ms à 255 ms.
- KILO 141
- La portée des dégâts maximum passe de 35,6 m à 45 m.
- La vitesse de visée est améliorée de 270 ms à 240 ms.
- La vitesse de Sprint to Fire passe de 200 ms à 170 ms.
- Divers ajustements pour les accessoires.
SMG
- XM4
- Le multiplicateur de tir à la tête passe de 1.1x à 1.35x.
- Les multiplicateurs au torse haut et bas passent respectivement de 0.96x et 0.88x à 1x.
- La vélocité des balles augmente de 820 m/s à 850 m/s.
- Divers ajustements pour les accessoires.
- C9
- La portée de dégâts moyenne 1 passe de 34 m à 33 m.
- La vitesse de visée est ralentie de 200 ms à 215 ms.
- Jackal PDW
- La portée de dégâts maximum passe de 13,2 m à 14,2 m.
- La portée de dégâts moyenne 1 passe de 13,2–21,3 m à 14,2–21,3 m.
- La vitesse de visée est améliorée de 195 ms à 185 ms.
- La vitesse de Sprint to Fire est améliorée de 120 ms à 110 ms.
- La réduction de Recoil Springs passe de 5 % à 12 %.
- Kompakt 92
- La portée de dégâts maximum passe de 11,4 m à 12,5 m.
- La portée de dégâts moyenne 1 passe de 23 à 26.
- La vitesse de visée est améliorée de 180 ms à 170 ms.
- La vitesse de Sprint to Fire est améliorée de 115 ms à 105 ms.
- La réduction de Recoil Springs passe de 10 % à 18 %.
- KSV
- La portée de dégâts maximum passe de 13,7 m à 14,5 m.
- La portée de dégâts moyenne 1 passe de 13,7–19,3 m à 14,5–19,3 m.
- La vitesse de visée est améliorée de 200 ms à 190 ms.
- La vitesse de Sprint to Fire est améliorée de 120 ms à 110 ms.
Snipers
- Saug
- La portée de dégâts maximum passe de 11,6 m à 12,7 m.
- La portée de dégâts moyenne 1 passe de 11,6–19,8 m à 12,7–19,8 m.
- La vitesse de visée est améliorée de 190 ms à 180 ms.
- La réduction de Recoil Springs passe de 13 % à 18 %.
- LW3A1 Frostline
- La résistance au Flinch est améliorée de 15 %.
- La vélocité des balles passe de 910 m/s à 940 m/s.
Loadouts par défaut et du Goulag
- Commando
- Kompakt 92 remplace Jackal PDW.
- XM4 remplace ABR 41.
- Infiltrator
- Saug remplace Ladra.
- Loadouts du Goulag
- KSV remplaces C9
- Saug remplaces Ladra
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