Black Ops 6 : MàJ Saison 5 Rechargée/Reloaded du 4 septembre 2025, patch notes et détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
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Nouvelle carte
- Jackpot
- Inspirée de la carte multijoueur « Casino » de Black Ops 4 et de la mission de campagne « High Rollers » de Black Ops 6.
Modes
- Ransack
- Mettez tout en jeu dans ce mode, qui est de retour, où les équipes tentent de faire fortune en pillant et en stockant le plus noble des métaux. Marquez des points en récupérant des lingots d'or dispersés sur la carte ou en les subtilisant aux ennemis abattus, qui laissent tomber leur butin à leur mort.
- Blueprint Gunfight (en cours de saison)
- Apportez une touche de style à vos matchs Gunfight en affrontant des duos ennemis avec une sélection de plans d'armes prédéfinies. À chaque manche, les quatre joueurs reçoivent la même classe imposée. Pas de réapparitions, alors jouez intelligemment, communiquez avec votre coéquipier et remportez manche après manche jusqu'à six victoires pour sceller le match.
- Cranked Demolition (en cours de saison)
- Faites monter la tension dans ce mode explosif où les équipes alternent entre attaque et défense sur deux sites de bombe, tout en gérant un compte à rebours de Cranked. Posez, désamorcez ou éliminez vos adversaires pour gagner des atouts de vitesse et déclencher un compte à rebours sur votre Opérateur. Enchaînez les éliminations et jouez l'objectif pour réinitialiser la minuterie et doubler les points pour votre équipe.
Nouvelle arme
- Gravemark .357 Revolver - Pistolet
- Revolver à simple action. Puissance élevée et portée considérable, contrebalancées par une faible capacité de munitions et un rechargement segmenté.
- Frappez fort avec le Gravemark .357 Revolver, une arme dévastatrice qui fait l'impasse sur les technologies modernes au profit d'une létalité éprouvée. Chaque balle doit être rechargée manuellement dans les chambres du barillet, alors visez juste, mettez-vous à l'abri et passez à votre arme principale au moment de recharger.
Nouvelle série d'éliminations
- Combat Bow (récompense d'événement)
- Faites monter la température avec l'arc de combat, équipé de cinq flèches à tête explosive tirées à grande vitesse et laissant une traînée de flammes à l'impact. Tirez à l'épaule ou en visant, éliminez vos ennemis d'un tir direct tout en contrôlant temporairement une zone grâce aux flammes laissées par la flèche.
- Type : Létal.
- Score : 500
- Également disponible dans le mode Zombies.
Nouvel accessoire
- PPSh-41 Helical Magazine (récompense d'événement)
- Dites adieu aux rechargements grâce à l'Helical Magazine du PSSh-41, qui offre une quantité massive de munitions. Le tir continu remplit une jauge de surchauffe : faites des pauses régulières entre deux rafales pour éviter l'enrayement et garder votre arme opérationnelle.
Directed Mode pour Reckoning (mode Zombies)
- Avec l'arrivée en milieu de saison de Directed Mode pour Reckoning, les joueurs peuvent désormais profiter d'un plafond de 15 manches ainsi que d'une assistance renforcée pour progresser dans la quête principale, alors qu'ils s'aventurent dans les tours Janus, sur le point de s'effondrer dangereusement.
Retour de Team Cranked (mode Zombies)
- Faites le plein d'énergie et enchaînez les zombies pour maintenir le chrono, alors que le mode Team Cranked fait son retour en milieu de saison !
- Dans ce mode palpitant, le minuteur Cranked s'active pour toute l'équipe dès le premier mort-vivant éliminé. Une fois enclenché, vous devrez coopérer pour faire grimper le compteur en enchaînant les éliminations. Si le temps tombe à zéro… c'est terminé.
Nouvel événement
- Nuketown Block Party
Ajustements d'armes
Fusils d'assaut
- AK74
- Dégâts à courte portée augmentés de 27 à 29.
- Portée maximale réduite de 40,6 m à 11,4 m.
- Ajout d'une plage de dégâts intermédiaire : 27 dégâts entre 11,5 m et 40,6 m.
Fusils de combat
- SWAT 5.56
- Multiplicateurs de dégâts pour le cou, le torse supérieur et le haut des bras augmentés de 1x à 1.05x.
- AEK-973
- Multiplicateurs de dégâts pour le cou, le torse supérieur et le haut des bras augmentés de 1x à 1.05x.
Snipers
- LW3A1 Frostline
- Vitesse de visée améliorée de 535 ms à 520 ms.
- Vitesse de Sprint to Fire améliorée de 290 ms à 260 ms.
- Vitesse de Tactical Sprint to Fire améliorée de 430 ms à 350 ms.
- SVD
- Vitesse de Tactical Sprint to Fire améliorée de 450 ms à 400 ms.
- LR 7.62
- Vitesse de visée améliorée de 600 ms à 580 ms.
- Vitesse de Sprint to Fire améliorée de 320 ms à 290 ms.
- Vitesse de Tactical Sprint to Fire améliorée de 460 ms à 380 ms.
- Résistance au Flinch améliorée de 0.85N à 0.7N.
- Le déplacement en visant ne provoque plus de balancement latéral supplémentaire.
- AMR Mod 4
- Vitesse de Tactical Sprint to Fire améliorée de 460 ms à 420 ms.
- HDR
- Vitesse de visée améliorée de 510 ms à 500 ms.
- Vitesse de Tactical Sprint to Fire améliorée de 375 ms à 340 ms.
- Résistance au Flinch améliorée de 0.85N à 0.8N.
commentaires (3)
Chaque mise a jour cest de la merde faut installer le jeu 18 fois en plus avec un tas de bug jamais resolu et la ninja qui fonctionne plus les partie sont plus du tout plaisante
Et les cartes de visites qui restent bloqué a 83% et que tout es fait ?
Et Ninja qui ne marche plus on en parle ?😡