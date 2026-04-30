Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 3 Rechargée du 30 avril 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 30 avril 2026 et apportant la saison 3 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7.

Comme vous le savez probablement déjà, ce jeudi 30 avril 2026 marque l'arrivée de la saison 3 Rechargée/Reloaded sur Call of Duty: Black Ops 7. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle mi-saison introduit plusieurs nouveautés, dont de nouvelles cartes (pour le multijoueur), de nouveaux armes ainsi que des contenus pour le end game et le mode Zombies.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 30 avril 2026, signant le lancement de la saison 3 Rechargée/Reloaded, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous souhaitez connaître les nouveautés et changements pour le battle royale Warzone, qui se dote également de la saison 3 Rechargée, sachez que nous vous partageons son patch notes dans un article dédié.

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