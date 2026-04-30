Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 3 Rechargée du 30 avril 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 30 avril 2026 à 10h33
le 30 avril 2026 à 10h33
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 30 avril 2026 et apportant la saison 3 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7.
Comme vous le savez probablement déjà, ce jeudi 30 avril 2026 marque l'arrivée de la saison 3 Rechargée/Reloaded sur Call of Duty: Black Ops 7. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle mi-saison introduit plusieurs nouveautés, dont de nouvelles cartes (pour le multijoueur), de nouveaux armes ainsi que des contenus pour le end game et le mode Zombies.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 30 avril 2026, signant le lancement de la saison 3 Rechargée/Reloaded, de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous souhaitez connaître les nouveautés et changements pour le battle royale Warzone, qui se dote également de la saison 3 Rechargée, sachez que nous vous partageons son patch notes dans un article dédié.
Patch notes de la saison 3 Rechargée, MàJ du 30 avril 2026 de Call of Duty: Black Ops 7
Cartes
- Onsen - 6 versus 6, 2 versus 2
- Summit - 6 versus 6
- Hacienda - 6 versus 6
Armes
- Siren - Arme spéciale
- Katana - Arme de mêlée
- Nouveaux accessoires :
- MK.78 Lightframe PDW Conversion
- Warden 308 Badlands Pistol Kit
- Carbon 57 Fabricator Mag
- Ryden 45K Apex Sweeper Rig
Modes
- Freerun (au lancement) :
- Une fois la course lancée, suivez le parcours pour progresser à travers 10 zones de plus en plus difficiles, qui mettront vos capacités à l'épreuve à travers toute une série de défis. Réalisez des sauts muraux complexes, glissez sous des murs bas, sautez sur des plates-formes tournantes et, à mesure que le parcours se complique, utilisez diverses armes pour toucher des cibles et vous ouvrir la voie.
- Plusieurs récompenses prévues.
- Heat Wave Havoc (au cours de la saison) :
- Les Opérateurs progressent à travers cinq niveaux de chaleur différents, chaque niveau leur conférant des capacités supplémentaires qui améliorent leur efficacité au combat. Ils génèrent de la chaleur grâce à des actions de soutien telles que la détection d'ennemis, le brouillage des radars ennemis, l'amélioration des capacités de leurs coéquipiers, l'affaiblissement des ennemis, la capture et la défense d'objectifs, ainsi que d'autres actions non létales.
- Freeze Tag (au cours de la saison) :
- Un mode de réapparition à 6 contre 6 où les équipes s'affrontent pour geler leurs adversaires tout en maintenant leurs alliés dans la bataille. Gelez vos adversaires pour marquer des points, brisez la glace de vos coéquipiers pour les faire revenir au combat, et gelez toute l'équipe adverse pour obtenir un bonus. Le chat de proximité est activé.
Mode Zombies
- Nouvelle carte de survie : Totenreich
- Nouvelle quête principale et récompenses
- Nouvelle arme miracle : Jotunn Star
- Nouvel ennemi : Necropincer
- Nouvelle amélioration de terrain : Wild Fire :
- Imprègne-toi de feu pour augmenter ta vitesse et brûler tous les ennemis qui s'approchent trop près.
Endgame
- Acte II : Operation Broken Mirror
- Nouvelles récompenses
- Nouvelles capacités et compétences :
- Thermal Spike : Lancez une puissante rafale de flammes qui incinère les ennemis. Les flammes persistent dans la zone pendant un court instant.
- Conductive Shot (Exotic Skill) : Lorsqu'on utilise une arme, il arrive parfois qu'un taser soit tiré ; celui-ci peut alors se coller à l'ennemi et lui infligez des points de dégâts pendant un certain temps.
- Wingman Unit (Nightmare Skill) : Si vous éliminez plusieurs ennemis en peu de temps, un drone apparaît et vous suit tout en tirant sur les ennemis à proximité.
- Nouvelles armes exotiques :
- Pulsebreach : Fusil de précision à rafales, modifié pour offrir une puissance destructrice maximale. Compatible avec les munitions à fragmentation.
- Reboot : Pistolet semi-automatique, amélioré pour plus de polyvalence et de puissance. Compatible avec les munitions à effet de choc.
- Nouvelle activité : Mega Abomination
Événements
- RoboCop Event Pass
- Freerun Ascent Challenge
- Call of Duty Endowment C.O.D.E. Navigator Challenge
- Season 3 Multiplayer Ranked Series
Général
Anti-cheat
- Nouveau prérequis de sécurité : Microsoft Azure Attestation (MAA)
- Pour être entièrement conforme, votre système doit avoir le module TPM activé et avoir le Secure Boot activé.
UI
- Les paramètres HUD sont désormais enregistrés séparément pour les modes Multijoueur, Endgame et Zombies.
Ajustements des armes
Fusil d'assaut
- X9 Maverick :
- X9 Maverick Javelin Assembly Attachment :
- La vitesse du projectile est passée de 142 m/s à 152 m/s.
- L'effet de la gravité sur le projectile a été considérablement réduit.
- La perte de vitesse du projectile après avoir touché un joueur a été considérablement réduite.
SMG
- Carbon 57 :
- MFS Renown Plus Magazine (Accessoire de Prestige) :
- Ne réduit plus la portée des dégâts de 20 %.
- N'améliore plus la mobilité.
- Améliore désormais la portée des dégâts de 20 %.
- Améliore désormais le contrôle du recul et la déviation des balles de 10 %.
Fusil de combat
- Warden 308 :
- Nous avons corrigé un mouvement involontaire de l'arme lors des déplacements latéraux et des virages avec le Warden 308.
Pistolet
- 1911 :
- Portée maximale des dégâts : la portée est désormais de 0 - 10.2m (contre 0 - 11.4m auparavant).
- Portée moyenne des dégâts 2 : la portée est désormais de 15.3 - 24.1m (contre 23 - 32.5m auparavant).
Perks
- Correction d'un problème qui pouvait parfois faire que le Joker « Tactical Expert » confère un bonus supplémentaire aux compétences Tactique et Létal.
Équipement
- Correction d'un problème qui pouvait parfois provoquer un plantage du jeu après l'utilisation d'un drone Needle.
Améliorations de terrain
- Scrambler :
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner la disparition du marqueur de la mini-carte du joueur pour le reste de sa vie s'il se trouvait dans le rayon d'action du Scrambler après avoir détruit ce dernier.
Séries d'éliminations
- Lockshot :
- Le temps de verrouillage a été réduit à 0,65 s et est désormais identique pour la version de base et les deux versions Overclock.
- La version « Quick-Lock » Overclock a été supprimée.
- Ajout de la version « Long-Shot » Overclock : la portée du verrouillage du Lockshot passe de 145 à 230 pieds.
- Mise à jour de l'animation de verrouillage.
- Ion Core :
- Correction d'un problème empêchant les joueurs d'attaquer au corps-à-corps l'Ion Core.
- Correction d'un problème qui faisait que l'Ion Core infligeait plus de dégâts que prévu aux joueurs équipés de l'avantage Tech Mask.
- Rhino :
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de voir certaines séries d'éliminations à travers les murs lorsqu'ils utilisaient l'Ingénieur tout en pilotant un Rhino.
UI
- Correction d'un problème qui, lors d'un changement d'équipement en cours de partie, ramenait parfois la sélection du curseur au premier équipement.
commentaires (2)
Toujours autant de beug chargement à la ramasse. A quand mettre verdanks en solo ?
Il serait temps d'un changement de carte pour résurgence
sans avertissement ils ont supprimé le mode engagement 20v20 merci pour le respect des joueurs(euses)