Warzone : MàJ Saison 3 du 3 avril 2025, patch notes et détails

Warzone : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 5, qui a été déployée le 23 juillet 2026, sur Warzone.
Patch notes de la saison 3, MàJ du 3 avril 2025 sur Warzone
Événements
- Return to Verdansk :
- Dates : Du 3 au 15 avril 2025.
- Propose pas moins de 20 récompenses.
Cartes
- Verdansk :
- Un récapitulatif des changements et améliorations apportées à Verdansk :
- Les arbres ont légèrement été repositionnés par rapport à la carte originale.
- Les véhicules non carrossables sont clairement identifiés comme des épaves fumantes.
- Nager est désormais possible - la côte sud a été étendue à la mer de Kastovie.
- Amélioration des déplacement dans les zones escarpées.
- Les poteaux électriques sont plus courts afin de faciliter les atterrissages en parachute.
- Des échelles supplémentaires et des chemins ajustés vers les toits sont disponibles pour une meilleure accessibilité.
- Les portes sont à présent à double charnière, ce qui permet de les forcer, de les tirer ou de les ouvrir ou de les fermer.
- Les ascenseurs reviennent en milieu de saison et sont déjà disponibles en mode Plunder.
- Éclairage extérieur amélioré, meilleure visibilité et réduction des reflets.
- Éclaire intérieur a été ajusté pour réduire les zones de dissimulation, en particulier dans les coins sombres.
- Amélioration des détails, comme les débris et les décors autour des casernes de pompiers et berges.
- Angle de vue allant jusqu'à 120 pour la première fois sur console, en ce qui concerne Verdansk.
- Goulag :
- Le Goulag original de 2020 est de retour, avec les trois variantes incluses.
- Goulag : Capture du drapeau :
- Lorsque les affrontements au Goulag ne se terminent pas assez vite, un drapeau apparaît au milieu de l'arène. Le joueur gagnant est celui qui élimine son rival comme d'habitude ou qui capture le drapeau dans le temps imparti.
- Rebirth Island :
- La carte est toujours disponible avec la saison 3.
- Les playlists accueilleront les squads en Résurgence après le lancement de la saison 3.
Modes
- Battle Royale Casual (Nouveau) :
- Met en scène des joueurs bots. Il s'agit d'un tremplin permettant aux joueurs de passer du mode didactique Warzone Bootcamp à une expérience plus proche de celle traditionnelle. Les joueurs peuvent apprendre le jeu et affiner leurs compétences dans un environnement moins stressant, tout en continuant à relever le défi de survie qui consiste à être la dernière escouade debout parmi 148 joueurs.
- Carte : Verdansk
- Nombre de joueurs : 28 joueurs - 120 bots.
- Battle Royale :
- Notre expérience principale, Battle Royale, met les joueurs au défi de récupérer des objets, de survivre et de surpasser leurs adversaires à mesure que la carte se rétrécit dans le but ultime d'être la dernière escouade à rester debout.
- Carte : Verdansk
- Nombre de joueurs : 150 en solo, duo et trio - 152 en squad.
- Plunder :
- Mode qui met les joueurs au défi de piller, de remplir des contrats et de se battre pour gagner 2 millions de dollars. La réapparition est activées et les loadouts intacts, ce qui est idéal pour monter les armes, explorer la carte et expérimenter des stratégies.
- Carte : Verdansk
- Nombre de joueurs : 100.
- Warzone Bootcamp :
- Mode d'entraînement pouvant accueillir jusqu'à 20 joueurs et 24 bots. Il offre un système de matchmaking spécifique à chaque mode pour aider les joueurs à s'entraîner et à apprendre des stratégies de base sans affecter leurs statistiques.
- Carte : Verdansk
- Nombre de joueurs : 20 joueurs - 24 bots.
- Résurgence (fenêtre de lancement) :
- Mode qui propose une version plus rapide et plus agressive de Battle Royale, avec des chronomètres de réapparition permettant aux joueurs éliminés de se redéployer tant que leurs coéquipiers survivants, ce qui encourage un jeu plus risqué et des engagements fréquents.
- Carte : Rebirth Island
- Nombre de joueurs : 44.
Général
Classique
- 150 joueurs :
- Le nombre de joueurs en Battle Royale passe de 120 à 150.
- Tir en chute libre :
- Les joueurs peuvent désormais tirer en chute libre à l'aide de leur arme secondaire.
- Rotation à 360 degrés lors de la réanimation :
- Les joueurs peuvent à présent faire pivoter leur vue à 360 degrés pendant qu'ils réaniment un coéquipier, au lieu d'être fixés sur la position de leur coéquipier à terre, ce qui leur donne l'occasion de signaler si leur coéquipier est poussé par un ennemi pendant qu'ils vous réaniment.
- Rythme des cercles de fin de partie :
- Le rythme des cercles de gaz est fidèle aux horaires originaux de fermeture du gaz ainsi qu'à la taille et au mouvement des cercles. Cela signifie que les matchs de Battle Royale dureront plus longtemps afin de créer une phase de loot initiale mieux définie.
- Visuels de la carte :
- De nombreux modèles et textures trouvés à Verdansk présentent désormais une esthétique classique, y compris, sans s'y limiter, les plaques d'armure, les sacoches d'armure, les stations d'achat et les contrats.
Gameplay
Classique
- Ascenseurs sur Verdansk (Battle Royale) :
- Afin de retrouver l'ambiance classique de Verdansk, les ascenseurs externes ont été désactivés au lancement, mais leur retour est prévu pour la mi-saison. Les ascenseurs internes restent opérationnels.
Ajustements
- Les loadouts dans le Goulag :
- Les loadouts dans le Goulag ont été retravaillés pour améliorer la variété et l'équilibre.
- Cercle 1 :
- Loadout 1 : Stryder .22 (+ Extendend Mag I), Frag et Fumigène.
- Loadout 2 : 9MM PM (+ Extended Mag I), Thermite et Fumigène.
- Loadout 3 : GS45 (+ Extended Mag I), Molotov et Fumigène.
- Cercle 2 :
- Loadout 1 : C9, Stryder .22 (+ Extended Mag I), Frag et Fumigène.
- Loadout 2 : AS Val, 9MM PM (+ Extended Mag I), Thermite et Fumigène.
- Loadout 3 : PP-919, GS45 (+ Extended Mag I), Molotov et Fumigène.
- Cercle 3 :
- Loadout 1 : C9 (+ Extended Mag I), Stryder .22 (+ Extended Mag I), Frag et Fumigène.
- Loadout 2 : AS Val (+ Extended Mag I), 9MM PM (+ Extended Mag I), Thermite et Fumigène.
- Loadout 3 : PP-919 (+ Quickdraw Grip), GS45 (+ Extended Mag I), Molotov et Fumigène.
- Cercle 4 et après :
- Loadout 1 : C9 (+ Extended Mag I et Quickdraw Grip), Stryder .22 (+ Extended Mag I), Frag et Fumigène
- Loadout 2 : AS Val (+ Extended Mag I et Recoil Springs), 9MM PM (+ Extended Mag I), Thermite et Fumigène.
- Loadout 3 : PP-919 (+ Quickdraw Grip et Compensator), GS45 (+ Extended Mag I), Molotov et Fumigène.
- Pistolet d'infiltration et de secours :
- Les joueurs s'infiltreront et frapperont désormais avec le 9MM PM, remplaçant le GS45.
- Redéploiement en fin de partie :
- Les redéploiements en fin de partie feront désormais apparaître les joueurs plus près du sol, ce qui réduira le nécessité de planer pour se positionner pendant les derniers cercles.
- Angles de réapparition des joueurs :
- Les joueurs réapparaîtront à présent en regardant à environ 30 degrés vers le bas au lieu de regarder directement l'horizon, ce qui leur permettra de mieux voir les zones d'atterrissage potentielles.
Loot et économie
Classique
- Loot flottant :
- Le loot trouvé au sol flottera à nouveau dans les airs pour une meilleure visibilité et une meilleure interaction.
Ajustements
- Rafraîchissement du butin au sol :
- Les armes communes et épiques sont désormais dotées d'une sélection aléatoire d'accessoires qui s'alignent sur les forces naturelles de l'arme.
- Les armes légendaires sont dotées d'une variété de constructions fixes adaptées à des rôles spécifiques, qui sont sélectionnés aléatoirement match après match.
- Zones à loot de grande valeur :
- Les zones à loot de grande valeur (HVLZ en anglais) restent cohérentes à chaque match, permettant aux joueurs d'identifier de manière fiable l'hôpital, la base militaire et le superstore comme points d'intérêt avec un loot au sol amélioré et un plus grand nombre de caisses de ravitaillement.
- Boîtes d'approvisionnement :
- De base : ces boîtes offrent des récompenses régulières en argent et des armes de qualité moyenne. Elles proposent parfois des équipements haut de gamme (des armes légendaires, des killstreaks et des masques à gaz).
- Légendaire : ces boîtes ont bénéficié d'améliorations significatives pour une expérience plus gratifiante. Elles garantissent des armes de haut niveau et certains des meilleurs loots disponibles, avec des chances accrues d'obtenir de l'argent substantiel.
- Réutilisable : ces boîtes se réapprovisionnent toutes les 90 secondes. Elles fournissent aux joueurs une arme viable, une plaque d'armure et un peu d'argent.
- Sacs de sport, armoires médicales et armoires à armes :
- Ces sources de loot ont été supprimées pour mieux servir l'ambiance classique de Verdansk.
- Mécanismes de seconde chance :
- Divers objets ont été retirés du loot : jetons de Goulag, reinforcement flares et jetons de redéploiement.
- Les seules méthodes disponibles pour revenir après la mort sont : victoire au Goulag, rachat auprès d'une station, événements publics d'évasion de prison.
- Kit d'auto-réanimation :
- Les kits d'auto-réanimation ne peuvent être acquis qu'à partir des sources suivantes :
- Boîtes de ravitaillement légendaires.
- Scavenger contract.
- Station d'achat.
- Vente.
- Taxe sur la mort :
- L'argent déposé après la mort a été ajusté afin d'aider les joueurs qui reviennent du Goulag, en leur fournissant une plus grande partie de leur solde d'argent précédent pour récupérer en milieu ou fin de partie :
- 50 % de l'argent tombera sur le sol.
- 50 % restera avec le joueur éliminé, au lieu de 20 %.
- Angle de loot :
- Les interactions requièrent désormais une visée plus précise afin de réduire les ramassages accidentels d'objets.
- Contours de rareté :
- Les contours de rareté s'affichent désormais progressivement lorsque les joueurs se trouvent à une distance logique, au lieu de rester visibles à toutes les distances.
Stations d'achat
Classique
- La liste verticale est de retour.
- Le côté gauche de la station d'achat affiche désormais clairement tout le matériel disponible à l'achat, y compris l'équipement, les killstreaks et les améliorations de terrain.
- Le côté droit de l'interface affichera les coéquipiers qui ont été éliminés et qui sont éligibles au rachat, à condition qu'ils ne soient pas en attente d'un combat au Goulag.
- Pour améliorer l'efficacité de la navigation et mettre l'accent sur l'acquisition de loadouts, les achats individuels d'armes ont été supprimés.
Nouveautés
- Bouton de redéploiement de tous les coéquipiers :
- Nous avons introduit un raccourci à bouton unique dans les stations d'achat, permettant aux joueurs de redéployer tous leurs coéquipiers simultanément.
- Icônes d'objets :
- Chaque entrée de la station d'achat verticale affiche désormais l'icône de l'objet correspondant, car nous avons constaté que cela permettait d'accélérer considérablement la navigation lors des tests de jeu.
- Nombre d'objets :
- Les joueurs peuvent facilement voir combien d'exemplaires d'un objets ils possèdent déjà lorsqu'ils se trouvent dans la station d'achat avant de prendre une décision d'achat.
Ajustements
- Emplacements d'apparition :
- Les stations d'achats apparaissent exactement aux mêmes 30 emplacements statiques à chaque partie.
- Prix de l'inventaire :
- Nous avons mis à jour les prix des différents objets de la station d'achat comme suit :
- Plaque d'armure : 300$
- Cluster Strike : 3 000$
- Frappe aérienne de précision : 5 000$
- UAV : 6 000$
- Masque à gaz : 3 000$
- Auto-réanimation : 4 000$
- Caisse de munitions : 2 500$
- Caisse d'armures : 4 000$
- Loadouts : 6 000$ en solo - 10 000$ en duo, trio et squad
- Redéploiement des membres de l'escouade : 4 000$
Mouvement
- Ajustements concernant l'omnimouvement :
- Vitesse de déplacement en étant accroupi réduite de 10 %.
- Vitesse de passage de la position accroupie à la station debout augmentée de 15 %.
- Vitesse de passage de la position accroupie à la position debout pendant ADS augmentée de 39 %.
- Vitesse de déplacement en position couchée réduite de 5 %.
- Vitesse de déplacement en sprint réduire de 4,9 %.
- Délai de récupération des sauts : Réduction du temps de recharge de 40 %.
- Friction de la glisse : Augmentation de 4 % pour réduire les engagements trop glissants.
Contrats
Classique
- Recon Contract
- Supply Run
- Contract Multiplier
Ajustements
- Contrats disponibles : Bounty, Most Wanted, Recon, Scavenger et Supply Run.
- Rééquilibrage d'apparition :
- Les taux d'apparition des contrats ont été ajustés dans la base de Battle Royale pour améliorer la distribution et l'équilibre général du jeu.
- Mise à jour des paiements :
- Les paiements des contrats ont été mis à jour pour s'aligner plus étroitement sur les valeurs rappelant l'ère Verdansk, sans toutefois les égaler exactement.
Événements publics
Ajustements
- Événements publics disponibles : Fire Sale, Jail Break, Loadout Drop et Restock.
- Événements publics désactivés : Fly Buy, Cash Drop, Contractor, Rogue Signal, Runaway Train et Recon Flyover.
Équipements
Classique
- Thermite :
- Dans la saison 3, la thermite revient en tant qu'outil spécialisé dans la lutte contre les véhicules et le déni de zone, faisant écho à son utilisation initiale à Verdansk.
Ajustements
- Équipements disponibles via le loot sur la carte :
- Mortels : C4, Frag, Molotov, Semetex, Spring Mine, Thermite et Couteau de lancer.
- Tactiques : Concussion Grenade, Decoy Grenade, Gaz experimental, Flashbang, Fumigène, Snapshot Grenade et Stimulant.
- Équipements seulement disponibles via les loadouts personnalisés :
- Mortels : Blast Trap, Hache de combat, Drill Charge, Impact Grenade et Thermo Grenade.
- Tactiques : Neurogas Mine, Alarme de proximité, Shock Charge et Caméra espion.
Armure
Ajustements
- Capacité maximale pour les plaques d'armure :
- La capacité maximale par défaut a été réduite de 6 à 5 pour correspondre à l'expérience classique.
- Capacité de la sacoche d'armure :
- Augmente désormais la capacité des plaques de 3 plaques supplémentaires, au lieu de 6 précédemment, afin de correspondre à l'expérience classique.
- Drop de plaques d'armure :
- Les joueurs éliminés laisseront systématiquement tomber au moins une plaque d'armure dans les parties de Battle Royale et de Résurgence.
- Armure supprimée dans le Goulag dans les modes non classés :
- Dans les modes Battle Royale sans classement, le Goulag propose désormais des combats avec uniquement des points de vie, ce qui met davantage l'accent sur la précision et les mouvements tactiques, rappelant l'expérience classique du Goulag.
- Couleur de la plaque d'armure :
- La couleur des plaques d'armure a été améliorée : la teinte sera plus foncée si le joueur n'a pas de plaques complètes. La couleur restera la teinte vive habituelle lorsque les joueurs ont des plaques pleines.
Améliorations de terrain
Nouveauté
- Améliorations de terrain dans le widget d'escouade :
- Le widget d'escouade s'agrandit désormais pour afficher les améliorations de terrain actives des membres de l'équipe afin de montrer l'ensemble de leur inventaire et d'améliorations les communications et la stratégie.
Ajustements
- Améliorations de terrain disponibles :
- Boîte d'armures, Couverture déployable, Capteur sensoriel, Boîte de munitions, Recon Drone, Système Trophy et Boîtes utilitaires.
- Améliorations de terrain non disponibles :
- Station d'achat déployable, Station de décontamination portative, Radar portatif, Portable Redeploy Drone, Redeploy Drone Beacon, Reinforcement Flare, Scrambler et War Cry.
- Heartbeat Sensor :
- Augmentation de l'autonomie de la batterie de 60 à 120 secondes.
Killstreaks
Ajustements
- Killstreaks disponibles :
- Advanced UAV, Cluster Strike, Frappe aérienne de précision, Supply UAV et UAV.
- Killstreaks non disponibles :
- Bunker Buster, Care Package, Counter UAV, Foresight, Frappe de napalm, SAM Turret et Senty Turret.
Perks
Ajustements
- Perks lootables :
- Tous les perks pouvant être lootés ont été retirés de Battle Royale pour revenir à l'ambiance classique de Verdansk.
- Cela pourrait revenir dans une prochaine mise à jour en fonction des commentaires reçus.
Armes
Armes classiques
- Kilo 141 - Fusil d'assaut.
- CR-56 AMAX - Fusil d'assaut.
- HDR - Fusil de précision.
- Bâtons de Kali - Arme de mêlée
Nouveaux kits et accessoires
- SWAT 5.56 GRAU (Conversion Kit)
- Monolithic (Suppressor)
AjustementsFusils d'assaut
SMG
- AK-74 :
- Dégâts maximum augmentés de 36 à 45
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 58,4 m à 0 - 43,1 m
- Dégâts à moyenne portée (1) augmentés de 33 à 35
- Portée moyenne (1) réduite de 58,4 - 76,2 m à 43,1 - 55,8 m
- Dégâts minimum augmentés de 29 à 31
- Portée minimum réduite de >76,2 m à >55,8 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,07x à 1,2x
- Multiplicateur du bas du torse augmenté de 0,9x à 0,95x
- Multiplicateurs aux jambes augmentés de 0,88x à 0,95x
- Vitesse des balles augmentée de 830 m/s à 840 m/s
- AMES 85 :
- Dégâts maximum augmentés de 28 à 34
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 50,8 m à 0 - 31,7 m
- Nouvelle plage de dégâts ajoutée : 28 dégâts entre 31,7 et 40,6 m
- Dégâts minimum réduits de 25 à 24
- Portée minimum réduite de >50,8 m à >40,6 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,1x à 1,2x
- Multiplicateurs aux jambes augmentés de 0,95x à 1x
- Vitesse des balles réduite de 810 m/s à 790 m/s
- AS VAL :
- Dégâts maximum augmentés de 27 à 32
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 48,2 m à 0 - 38,1 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 24 à 27
- Portée moyenne réduite de 48,2 - 66 m à 38,1 - 50,8 m
- Dégâts minimum augmentés de 22 à 23
- Portée minimum réduite de >66 m à >50,8 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,07x à 1,15x
- Multiplicateur du bas du torse réduit de 0,92x à 0,85x
- Multiplicateurs aux jambes réduits de 0,92x à 0,85x
- Vitesse des balles augmentée de 790 m/s à 815 m/s
- Vitesse en visant augmentée de 3,2 m/s à 3,3 m/s
- Vitesse de déplacement augmentée de 4,7 m/s à 4,8 m/s
- Ajustements d'accessoires :
- Canon CHF : pénalité de recul vertical réduite de 50 % à 30 %
- CYPHER 091 :
- Dégâts maximum augmentés de 42 à 48
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 45,7 m à 0 - 39,3 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 37 à 41
- Portée moyenne réduite de 45,7 - 71,1 m à 39,3 - 48,2 m
- Dégâts minimum augmentés de 35 à 37
- Portée minimum réduite de >71,1 m à >48,2 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur du bas du torse réduit de 0,95x à 0,88x
- Multiplicateurs aux jambes réduits de 0,9x à 0,88x
- GPR 91 :
- Dégâts maximum augmentés de 32 à 40
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 36,8 m à 0 - 33 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 28 à 33
- Portée moyenne réduite de 36,8 - 50,8 m à 33 - 45,7 m
- Dégâts minimum augmentés de 25 à 27
- Portée minimum réduite de >50,8 m à >45,7 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,07x à 1,1x
- Multiplicateur du bas du torse réduit de 1x à 0,8x
- Recul visuel réduit
- KRIG C :
- Dégâts maximum augmentés de 35 à 38
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 50,8 m à 0 - 44,4 m
- Portée moyenne réduite de 50,8 - 71,1 m à 44,4 - 55,8 m
- Dégâts moyens et minimum inchangés
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,1x à 1,2x
- Multiplicateurs au torse supérieur et aux bras augmentés de 1x à 1,05x
- Vitesse des balles augmentée de 815 m/s à 820 m/s
- MODEL L :
- Dégâts maximum augmentés de 35 à 44
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 47 m à 0 - 33 m
- Nouvelle plage de dégâts ajoutée : 38 dégâts entre 33 et 43,2 m
- Portée minimum réduite de >47 m à >43,2 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,1x à 1,15x
- Multiplicateur du bas du torse réduit de 0,85x à 0,8x
- Multiplicateurs aux jambes réduits de 0,85x à 0,8x
- XM4 :
- Dégâts maximum augmentés de 27 à 32
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 34,2 m à 0 - 30,4 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 24 à 26
- Portée moyenne réduite de 34,2 - 48,2 m à 30,4 - 40,6 m
- Portée minimum réduite de >48,2 m à >40,6 m (dégâts inchangés à 20)
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,04x à 1,1x
- Multiplicateur du bas du torse réduit de 0,89x à 0,8x
- Vitesse des balles réduite de 800 m/s à 780 m/s
- Ajustements d'accessoires :
- Chargeur 100 balles réduit à 80
- Mode rafale 3 coups : délai entre les rafales réduit de 160 ms à 140 ms
- GOBLIN MK2 :
- Vitesse de visée améliorée de 240 ms à 230 ms
Fusils à pompe
- C9 :
- Dégâts maximum augmentés de 36 à 38
- Portée des dégâts maximum réduite de 12,2 m à 12 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 31 à 34
- Portée moyenne réduite de 12,2 - 22,8 m à 12 - 20,3 m
- Dégâts minimum augmentés de 26 à 27
- Portée minimum réduite de >22,8 m à >20,3 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,1x à 1,2x
- Multiplicateurs du bas du torse et des jambes réduits de 1x à 0,9x
- JACKAL PDW :
- Dégâts maximum augmentés de 41 à 48
- Portée des dégâts maximum augmentée de 10,1 m à 10,9 m
- Dégâts à moyenne portée (1) augmentés de 31 à 41
- Portée moyenne (1) augmentée de 10,1 - 18,2 m à 10,9 - 18,8 m
- Seconde plage de dégâts moyenne supprimée (28 dégâts entre 18,2 - 27,9 m)
- Dégâts minimum augmentés de 26 à 32
- Portée minimum réduite de >27,9 m à >18,8 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,07x à 1,15x
- Multiplicateurs du bas du torse et des jambes réduits de 0,83x à 0,7x
- Augmentation du recul et de sa dispersion
- Ajustements d'accessoires :
- Poignée verticale : réduction de l'amélioration du recul horizontal de 30 % à 20 %
- Poignée Ranger : réduction de l'amélioration du recul horizontal de 13 % à 10 %
- KOMPAKT 92 :
- Dégâts maximum augmentés de 25 à 30
- Portée des dégâts maximum augmentée de 10,5 m à 13,2 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 22 à 23
- Plage moyenne modifiée : passe de 10,5 - 20,3 m à 13,2 - 19,3 m
- Dégâts minimum augmentés de 17 à 19
- Portée minimum réduite de >20,3 m à >19,3 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur du torse supérieur réduit de 1,1x à 1x
- Multiplicateurs du bas du torse et des jambes réduits de 0,95x à 0,85x
- Ajustements d'accessoires :
- Rafale 3 coups : réduction de la force et de la dispersion du recul visuel et du recul général
- KSV :
- Dégâts maximum augmentés de 33 à 36
- Portée des dégâts maximum réduite de 13,9 m à 12,7 m
- Dégâts à moyenne portée (1) augmentés de 29 à 32
- Portée moyenne (1) réduite de 13,9 - 24,9 m à 12,7 - 20,8 m
- Seconde plage moyenne supprimée (27 dégâts entre 24,9 - 35,5 m)
- Portée minimum réduite de >35,5 m à >20,8 m (dégâts inchangés à 24)
- PP-919 :
- Dégâts maximum augmentés de 42 à 43
- Portée des dégâts maximum réduite de 11,9 m à 11,4 m
- Dégâts à moyenne portée (1) augmentés de 32 à 38
- Portée moyenne (1) réduite de 11,9 - 21,3 m à 11,4 - 20 m
- Seconde plage moyenne supprimée (28 dégâts entre 21,3 - 30,7 m)
- Dégâts minimum augmentés de 26 à 30
- Portée minimum réduite de >30,7 m à >20 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,04x à 1,2x
- Multiplicateur du bas du torse réduit de 1x à 0,9x
- Multiplicateurs aux jambes augmentés de 0,82x à 0,9x
- PPSH-41 :
- Dégâts maximum augmentés de 28 à 30
- Portée des dégâts maximum réduite de 11,9 m à 11,6 m
- Portée moyenne (1) réduite de 11,9 - 21 m à 11,6 - 20,5 m (dégâts inchangés à 25)
- Seconde plage moyenne supprimée (20 dégâts entre 21 - 29,7 m)
- Dégâts minimum augmentés de 16 à 19
- Portée minimum réduite de >29,7 m à >20,5 m
- SAUG :
- Dégâts maximum augmentés de 30 à 34
- Portée des dégâts maximum augmentée de 10,1 m à 10,6 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 28 à 29
- Portée moyenne augmentée de 10,1 - 17,7 m à 10,6 - 18,8 m
- Dégâts minimum augmentés de 20 à 22
- Portée minimum augmentée de >17,7 m à >18,8 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,07x à 1,12x
- Multiplicateurs aux jambes réduits de 1x à 0,85x
- TANTO. 22 :
- Dégâts maximum augmentés de 57 à 60
- Portée des dégâts maximum réduite de 12,7 m à 10,7 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 46 à 54
- Portée moyenne réduite de 12,7 - 33 m à 10,7 - 21,6 m
- Dégâts minimum augmentés de 40 à 45
- Portée minimum réduite de >33 m à >21,6 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,07x à 1,3x
- Multiplicateur du bas du torse augmenté de 0,9x à 0,95x
- Multiplicateurs aux bras réduits de 1x à 0,8x
- Ajustements d'accessoires :
- Binary Trigger :
- Scaling des tirs à la tête augmenté de 12 % à 15 %
- Amélioration du recul vertical de 10 % à 20 %
- Amélioration du recul horizontal de 10 % à 20 %
LMG
- ASG 89 :
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 3,5 m à 0 - 4,3 m
- Portée moyenne (1) augmentée de 3,5 - 5,5 m à 4,3 - 6,3
- Ajustements supplémentaires :
- Réduction de la force du recul visuel
- MAELSTROM :
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 2,8 m à 0 - 3,4 m
- Début de la plage moyenne (1) ajusté de 2,8 m à 3,4 m (fin inchangée à 6,3 m
- Ajustements supplémentaires :
- Réduction de la force du recul visuel
- Ajustements d'accessoires :
- Munitions Slugs : réduction du tremblement d'écran en tirant
- Canon CHF : Pénalité de recul vertical réduite de 40 % à 25 % et Pénalité de recul horizontal réduite de 20 % à 10 %
- MARINE SP :
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 1,4 m à 0 - 1,7 m
- Portée moyenne (1) augmentée de 1,4 - 6,8 m à 1,7 - 7,1 m
- Dégâts à moyenne portée (2) augmentés de 30 à 32
- Portée moyenne (2) augmentée de 6,8 - 8,9 m à 7,1 - 10,1 m
- Portée minimum augmentée de >8,9 m à >10,1 m (dégâts inchangés à 21)
Fusils de combat
- FRNG 82 :
- Dégâts maximum augmentés de 45 à 50
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 40,6 m à 0 - 45,7 m
- Nouvelle plage moyenne ajoutée : 45 dégâts entre 45,7 et 55,9 m
- Dégâts minimum augmentés de 38 à 42
- Portée minimum augmentée de >40,6 m à >55,9 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,15x à 1,2x
- Multiplicateur aux jambes augmenté de 0,8x à 1x
- Vitesse des balles augmentée de 740 m/s à 810 m/s
- GPMG-7 :
- Dégâts maximum augmentés de 24 à 30
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 50,8 m à 0 - 44,5 m
- Nouvelle plage moyenne ajoutée : 25 dégâts entre 44,5 et 55,8 m
- Dégâts minimum augmentés de 21 à 23
- Portée minimum augmentée de >50,8 m à >55,8 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,1x à 1,2x
- Multiplicateurs du bas du torse et des jambes réduits de 1x à 0,9x
- Vitesse des balles augmentée de 690 m/s à 800 m/s
- PU-21 :
- Dégâts maximum augmentés de 31 à 35
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 40,6 m à 0 - 45,7 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 25 à 33
- Portée moyenne ajustée de 40,6 - 58,4 m à 45,7 - 55,8 m
- Dégâts minimum augmentés de 23 à 27
- Portée minimum réduite de >58,4 m à >55,8 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,12x à 1,1x
- Multiplicateur du torse supérieur réduit de 1,07x à 1x
- Multiplicateurs du bas du torse et des jambes augmentés de 0,85x à 1x
- Vitesse des balles augmentée de 760 m/s à 800 m/s
- XMG :
- Dégâts maximum augmentés de 32 à 35
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 45,7 m à 0 - 40,6 m
- Nouvelle plage moyenne ajoutée : 29 dégâts entre 40,6 et 50,8 m
- Dégâts minimum réduits de 28 à 27
- Portée minimum augmentée de >45,7 m à >50,8 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,07x à 1,3x
- Multiplicateurs du bas du torse et des jambes augmentés de 0,88x à 1,04x
- Vitesse des balles augmentée de 770 m/s à 790 m/s
Pistolets
- AEK-973 :
- Dégâts maximum augmentés de 40 à 44
- Portée des dégâts maximum inchangée à 0 - 40,6 m
- Dégâts minimum augmentés de 35 à 40
- Portée minimum inchangée à >40,6 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,1x à 1,2x
- Ajustements d'accessoires :
- Accessoire Full Auto :
- Dégâts maximum augmentés de 26 à 28
- Portée des dégâts maximum réduite de 48,2 m à 36,8 m
- Portée moyenne réduite de 60,9 m à 45,7 m
- Dégâts minimum réduits de 22 à 21
- Portée minimum réduite de >60,9 m à >45,7 m
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,12x à 1,15x
- Multiplicateurs du bas du torse et des jambes augmentés de 0,94x à 1x
- Réduction légère du recul visuel
- DM-10 :
- Dégâts maximum augmentés de 76 à 78
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 30,5 m à 0 - 45,7 m
- Dégâts minimum réduits de 61 à 60
- Portée minimum augmentée de >30,5 m à >45,7
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateurs aux bras augmentés de 0,9x à 1x
- Multiplicateurs aux jambes augmentés de 0,65x à 0,9x
- Réduction du flinch reçu de 20 %
- Ajustements d'accessoires :
- Canon CHF : Pénalité de recul vertical augmentée de 55 % à 60 % et Pénalité de recul horizontal augmentée de 20 % à 40 %
- SWAT 5.56 :
- Dégâts maximum augmentés de 50 à 52
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 33 m à 0 - 45,7 m
- Dégâts minimum augmentés de 40 à 43
- Portée minimum augmentée de >33 m à >45,7 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,1x à 1,2x
- Multiplicateur du bas du torse augmenté de 0,82x à 0,9x
- TR2 :
- Dégâts maximum augmentés de 60 à 64
- Portée des dégâts maximum réduite de 0 - 50 m à 0 - 43,1 m
- Dégâts minimum augmentés de 52 à 55
- Portée minimum réduite de >50 m à >43,1
- Ajustements supplémentaires :
- Utilise désormais des munitions AR/LMG au lieu de munitions DMR/Sniper
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,1x à 1,2x
- Multiplicateurs du torse supérieur et des bras augmentés de 0,9x à 1x
- Réduction du flinch reçu de 40 %
- TSARKOV 7.62 :
- Dégâts maximum augmentés de 75 à 78
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 40,6 m à 0 - 43,2 m
- Dégâts minimum réduits de 64 à 60
- Portée minimum augmentée de >30,5 m à >43,2 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur du bas du torse réduit de 0,95x à 0,9x
- Multiplicateurs aux jambes augmentés de 0,7x à 0,9x
- KAR-98K :
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateurs du torse inférieur et du haut des bras augmentés de 0,95x à 1,2x
- Multiplicateurs aux jambes augmentés de 0,7x à 0,9x
Lanceurs
- 9MM PM :
- Dégâts maximum réduits de 50 à 25
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 6,3 m à 0 - 25,4 m
- Dégâts minimum réduits de 40 à 22
- Portée minimum augmentée de >6,3 m à >25,4
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,2x à 2,5x
- Multiplicateurs au torse supérieur et aux bras augmentés de 1x à 2x
- Multiplicateurs au bas du torse et aux jambes augmentés de 1x à 1,5x
- GREKHOVA :
- Dégâts maximum augmentés de 30 à 35
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 5,5 m à 0 - 10,1 m
- Dégâts à moyenne portée augmentés de 28 à 30
- Portée moyenne augmentée de 5,5 - 10,1 m à 10,1 - 20,3 m
- Dégâts minimum augmentés de 22 à 27
- Portée minimum augmentée de >10,1 m à >20,3 m
- GS45 :
- Dégâts maximum réduits de 65 à 25
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 8,9 m à 0 - 30,4 m
- Dégâts minimum réduits de 55 à 22
- Portée minimum augmentée de >6,3 m à >30,4
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,2x à 3x
- Multiplicateurs au torse supérieur, bras, torse inférieur et jambes augmentés de 1x à 2x
- STRYDER .22 :
- Dégâts maximum réduits de 44 à 30
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 7,1 m à 0 - 20,3 m
- Dégâts minimum réduits de 40 à 22
- Portée minimum augmentée de >7,1 m à >20,3 m
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,2x à 2,4x
- Multiplicateurs au torse supérieur et aux bras augmentés de 1x à 1,5x
Spécial
- CIGMA 28 :
- Dégâts de l'explosion interne augmentés de 105 à 250 (portée inchangée à 0 - 1 m)
- Portée de l'explosion externe augmentée de 5 m à 6,3 m
- HE-1 :
- Dégâts de l'explosion interne augmentés de 105 à 250 (portée inchangée à 0 - 1 m)
- Portée de l'explosion externe augmentée de 5 m à 6,3 m
- JOKR :
- Portée de l'explosion interne augmentée de 0 - 3,5 m à 0 - 4,3
- Début de l'explosion moyenne décalé à 4,3 m (fin inchangée à 14,1 m)
- PILA :
- Portée de l'explosion interne augmentée de 0 - 1,7 m à 0 - 2 m
- Dégâts de l'explosion moyenne augmentés de 135 à 155
- Portée de l'explosion moyenne étendue de 1,7 - 3,1 m à 2 - 4 m
- Dégâts de l'explosion externe augmentés de 50 à 75
- Portée de l'explosion externe ajustée de 3,1 - 7,6 m à 4 - 6,3 m
- RPG-7 :
- Portée de l'explosion interne augmentée de 0 - 1,7 m à 0 - 2 m
- Dégâts de l'explosion moyenne augmentés de 130 à 155
- Portée de l'explosion moyenne étendue de 1,7 - 3,5 m à 2 - 4 m
- Dégâts de l'explosion externe augmentés de 50 à 75
- Portée de l'explosion externe ajustée de 3,5 - 8,6 m à 4 - 6,3 m
- STRELA-P :
- Portée de l'explosion interne augmentée de 0 - 1,7 m à 0 - 2 m
- Dégâts de l'explosion moyenne augmentés de 75 à 155
- Portée de l'explosion moyenne étendue de 1,7 - 3 m à 2 - 4 m
- Dégâts de l'explosion externe augmentés de 50 à 75
- Portée de l'explosion externe étendue de 3 - 5 m à 4 - 6,3 m
- SIRIN 9MM :
- Dégâts maximum augmentés de 44 à 49
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 8,9 m à 0 - 10,1 m
- Dégâts à moyenne portée (1) augmentés de 38 à 43
- Portée moyenne (1) augmentée de 8,9 - 17,1 m à 10,1 - 17,7 m
- Seconde plage moyenne supprimée (34 dégâts entre 17,1 - 22,8 m)
- Dégâts minimum augmentés de 30 à 35
- Portée minimum réduite de >22,8 m à >17,1
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateurs du bas du torse et des jambes réduits de 1x à 0,9x
Véhicules
Classiques
- Heli
- Cargo Truck
- Polaris
- LTV
- ATV
Ajustements
- Vulnérabilité des véhicules :
- Les lance-roquettes détruisent un ATV en 1 coup. Il faut 1 à 2 coups pour un hélicoptère, un Polaris ou un LTV, et 1 à 3 coups pour un camion cargo
- Les grenades détruisent un ATV en 1 coup. Il en faut 2 pour un hélicoptère ou un Polaris, 2 à 3 pour un LTV, et 3 à 5 pour un camion cargo.
- Les pièges éliminent un ATV, un hélicoptère, un Polaris ou un LTV en 1 coup, et nécessitent 1 à 2 coups pour un camion cargo.
- Le C4 détruit un ATV, un hélicoptère, un Polaris ou un LTV en 1 coup, et demande 2 coups pour un camion cargo.
- La thermite inflige une destruction en 10 ticks sur un ATV, 13 ticks sur un hélicoptère ou un Polaris, et 17 ticks sur un LTV ou un camion cargo
- Le JOKR détruit tous les véhicules, y compris le camion cargo, en un seul coup.
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