Black Ops 6 : MàJ Saison 3 du 2 avril 2025, patch notes et détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Patch notes de la saison 3 de Black Ops 6
Nouveautés
Cartes
- Firing Range (6v6)
- Barrage (6v6)
- Nomad (6v6, 2v2)
Modes
- Tireur d'élite
- Montrez vos talents dans ce mode classique chacun pour soi issu de Black Ops, où tous les Opérateurs reçoivent le même équipement, changé toutes les 45 secondes. Chaque cycle introduit de nouvelles armes principales et secondaires, allant des fusils de précision avec lunette aux pistolets akimbo, ainsi qu'une nouvelle arme de mêlée dédiée et des équipements tactiques et mortels.
- Utilisez tout ce dont vous disposez pour éliminer vos adversaires et débloquer des bonus à mesure que vous accumulez les éliminations :
- 1ʳᵉ élimination : Vitesse de déplacement accrue.
- 2ᵉ élimination : Vitesse de rechargement accrue.
- 3ᵉ élimination : Récupération de sprint accélérée.
- 4ᵉ élimination : Vitesse de visée accélérée (ADS).
- 5ᵉ élimination : Score doublé pour chaque élimination.
- Poursuivez votre série pour maintenir le score double et tentez de rejoindre les trois premiers. En cas d'élimination, vous réapparaissez et devez accumuler à nouveau ces bonus. Un court décompte précède chaque changement d'équipement. Adaptez-vous et remportez la victoire.
- Démolition
- Alternez entre l'attaque et la défense de deux sites à bombes. L'équipe attaquante doit détruire les deux sites pour remporter la manche, gagnant un bonus de temps après avoir fait exploser le premier site. Tous les attaquants apparaissent avec une bombe et les réapparitions sont activées pour les deux équipes durant toute la partie.
- La défense consiste principalement à faire écouler le temps. Désamorcez immédiatement les bombes posées, car le chronomètre s'arrête chaque fois qu'un site est en cours de décompte. Si l'un des sites est détruit, regroupez-vous et défendez coûte que coûte le dernier.
Nouvelles armes
- Kilo 141 (fusil d'assaut)
- En jouant à Warzone.
- CR-56 (fusil d'assaut)
- Via le Passe de combat.
- HDR (Fusil de sniper)
- Via le Passe de combat.
- Kali Sticks (mêlée)
- Via un événement
Nouveaux accessoires
- Monolithic Suppressor
- Via le Passe de combat.
- SWAT 5.56 Grau Conversion
- Récompense d'événement
- C9 10mm Auto 30-Round Mags
- Récompense d'événement
Nouveau Perks
- Rasage de près - Exécuteur (Récompense d'événement)
- Utilisez automatiquement votre attaque de mêlée dédiée lorsque vous effectuez un coup avec la crosse de votre arme. Appuyez simplement sur la touche de mêlée pour attaquer. Comme au bon vieux temps
Nouveaux Opérateurs
- R0-Z3 (Crimson One)
- Hudson (Rogue Black Ops)
- Mace (Crimson One)
Changements généraux
Paramètres Cross-Play pour consolesDans la Saison 03, nous offrons aux joueurs console des options plus précises en séparant les paramètres du mode classé multijoueur (MP) et du mode classé Call of Duty: Warzone, et en ajoutant un nouveau paramètre exclusivement pour les matchs Multijoueur rapides, à l'affiche et jeux festifs.
Chacun de ces trois paramètres (Mode classé Multijoueur, Mode classé Call of Duty: Warzone, et Multijoueur non classé) inclura les options suivantes :
Détails supplémentaires sur l'interaction de ces paramètres avec les membres d'un groupe utilisant des plateformes différentes :
- Activé : Permet le matchmaking avec toutes les plateformes lorsque vous jouez aux playlists sélectionnées.
- Activé (consoles uniquement) : Permet le matchmaking uniquement avec d'autres consoles lorsque vous jouez aux playlists sélectionnées.
- Cela peut augmenter les temps d'attente en matchmaking.
- Désactivé : Limite le matchmaking uniquement à votre plateforme actuelle pour les playlists sélectionnées.
- Cela augmentera les temps d'attente en matchmaking.
- Les joueurs dans un groupe composé uniquement de la même console suivront les paramètres de cross-play choisis par le chef du groupe.
- Les joueurs ayant choisi « Cross-play désactivé » et créant un groupe multi-plateforme avec une autre console verront temporairement leur paramètre ajusté sur « Cross-play activé (consoles uniquement) » pour permettre le matchmaking. Ce réglage temporaire s'applique uniquement pendant la durée du groupe multi-plateforme, et une fois le groupe dissous, les paramètres préférés seront restaurés.
- Les joueurs ayant choisi « Cross-play désactivé » et créant un groupe multi-plateforme avec un joueur PC verront temporairement leur paramètre ajusté sur « Cross-play activé ». Ce réglage temporaire s'applique uniquement pendant la durée du groupe multi-plateforme, et une fois le groupe dissous, les paramètres préférés seront restaurés.
- Rappel : Modifier les paramètres de Cross-play peut augmenter les temps d'attente en matchmaking.
Multijoueur
Équilibrages des armesFusils d'assaut
- XM4
- Ajustements des accessoires :
- Module Rafale 3 coups : Le délai entre chaque rafale passe de 160 ms à 140 ms.
- GPR 91
- Ajustements :
- Recul visuel réduit.
- Goblin Mk2
- Le Goblin Mk2 bénéficie d'une refonte légère, avec une augmentation significative de sa cadence de tir. L'objectif est de proposer une véritable alternative semi-automatique à tir rapide parmi les armes principales. Ce changement ouvre également la voie à un renforcement du TR2, tout en conservant une identité propre à chaque arme.
- Même si le Goblin Mk2 perd en dégâts, il gagne en portée et en potentiel de headshot, en particulier avec le canon CHF amélioré.
- Ajustements des dégâts du Goblin Mk2
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 40 dégâts de 0 à 19,7 m.
- Après : 33 dégâts de 0 à 25,4 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 37 dégâts de 19,8 à 41,3 m.
- Après : 28 dégâts de 25,5 à 44,5 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 30 dégâts au-delà de 41,3 m.
- Après : 24 dégâts au-delà de 44,5 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Cadence de tir passe de 460 rpm à 600 rpm.
- Vitesse de visée passe de 240 ms à 230 ms.
- AS VAL
- Après quelques nerfs en début de cycle Black Ops 6, le AS Val reçoit un rééquilibrage en réponse aux retours de la communauté.
- L'arme retrouve une partie de sa portée maximale de dégâts, ainsi qu'une meilleure mobilité.
- Ajustements des dégâts du AS Val
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 22 dégâts de 0 à 12,7 m.
- Après : 22 dégâts de 0 à 19,1 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 18 dégâts de 12,8 à 43,2 m.
- Après : 18 dégâts de 19,2 à 43,2 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 16 dégâts au-delà de 43,2 m.
- Après : 16 dégâts au-delà de 43,2 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Vitesse de déplacement passe de 4,7 m/s à 4,8 m/s.
- Vitesse de déplacement en visée passe de 3,2 m/s à 3,3 m/s.
SMG
- Tanto .22
- La détente binaire du Tanto .22 reçoit plusieurs ajustements afin d'en faire une alternative plus compétitive à la version standard. Avec une meilleure portée, un recul réduit et un bonus aux dégâts en headshot, cette configuration devient plus adaptée aux combats à moyenne portée, tout en conservant une excellente précision.
- Ajustements des dégâts – Tanto .22
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 25 dégâts de 0 à 14,6 m.
- Après : 25 dégâts de 0 à 15,9 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 21 dégâts de 14,7 à 23,5 m.
- Après : 21 dégâts de 16 à 27,9 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 18 dégâts de 23,6 à 34,3 m.
- Après : 18 dégâts de 28 à 35,6 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 15 dégâts au-delà de 34,3 m.
- Après : 15 dégâts au-delà de 35,6 m.
- Jackal PDW
- Le Jackal PDW reste une arme extrêmement polyvalente avec une maniabilité de premier ordre. Toutefois, afin de réduire son omniprésence parmi les SMG, des ajustements sont apportés à son recul et à sa portée, tout en améliorant légèrement les dégâts en headshot à longue portée.
- L'objectif est de renforcer ses points forts tout en laissant de la place à d'autres SMG dans la méta.
- Ajustements des dégâts – Jackal PDW
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 26 dégâts de 0 à 17,1 m.
- Après : 26 dégâts de 0 à 15,9 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 22 dégâts de 17,2 à 22,2 m.
- Après : 22 dégâts de 16 à 21,6 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 17 dégâts de 22,3 à 32,4 m.
- Après : 17 dégâts de 21,7 à 29,2 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 15 dégâts au-delà de 32,4 m.
- Après : 16 dégâts au-delà de 29,2 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de headshot passe de 1,27 à 1,24 (en multijoueur uniquement).
- Temps de transition glissade-tir passe de 320 ms à 300 ms.
- Temps de transition plongeon-tir passe de 400 ms à 380 ms.
- Recul renforcé et déviation augmentée.
- Kompakt 92
- Le mod rafale 3 coups du Kompakt 92 est déjà bien équilibré, mais il reçoit une légère amélioration afin de compenser sa perte de puissance brute face à la version automatique.
- Réduire le recul permet d'exploiter pleinement ses portées plus longues, ce qui constitue un avantage clé de cette variante.
Fusils à pompe
- ASG-89
- Ajustements généraux :
- Cadence de tir passe de 188 rpm à 200 rpm
- Meilleur enchaînement des tirs (shot queuing)
- Recul visuel réduit
- Maelstrom
- Ajustements généraux :
- Recul visuel réduit
Fusil de combat
- DM-10
- En plus d'une amélioration de la cadence de tir et d'une réduction du flinch, le DM-10 bénéficie d'une augmentation significative de ses dégâts dans la portée maximale. Avec le canon CHF, l'arme devient capable de tuer en une balle dans cette plage, au prix d'un recul accentué.
- Ajustements des dégâts – DM-10
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 50 dégâts de 0 à 25,4 m
- Après : 65 dégâts de 0 à 25,4 m
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 42 dégâts de 25,5 à 50,8 m
- Après : 42 dégâts de 25,5 à 50,8 m
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 38 dégâts de 50,9 à 69,9 m
- Après : 38 dégâts de 50,9 à 69,9 m
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 34 dégâts au-delà de 69,9 m
- Après : 34 dégâts au-delà de 69,9 m
- Ajustements supplémentaires :
- Cadence de tir passe de 300 rpm à 333 rpm
- Réduction du flinch reçu de 20 %
- Tsarkov 7.62
- Ajustements généraux :
- Cadence de tir passe de 200 rpm à 230 rpm
- AEK-973
- Ajustements des accessoires :
- Mod automatique complet : Recul visuel légèrement réduit
- TR2
- Le TR2 n'a pas trouvé sa place auprès des joueurs, mais cette mise à jour vise à en faire une arme hybride entre fusil d'assaut et fusil tactique, à l'image de l'ancien rôle du Goblin Mk2.
- Les dégâts restent inchangés, mais la cadence de tir augmente de 20 %, la portée maximale est étendue, et le flinch est fortement réduit, le rendant beaucoup plus confortable à jouer.
- Ajustements des dégâts – TR2
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 44 dégâts de 0 à 24,1 m
- Après : 44 dégâts de 0 à 29,2 m
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 40 dégâts de 24,1 à 47 m
- Après : 40 dégâts de 29,3 à 47 m
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 29 dégâts au-delà de 47 m
- Après : 29 dégâts au-delà de 47 m
- Ajustements supplémentaires :
- Cadence de tir passe de 400 rpm à 480 rpm
- Temps de transition glissade-tir passe de 370 ms à 360 ms
- Temps de transition plongeon-tir passe de 450 ms à 440 ms
- Réduction du flinch reçu de 40 %
Zombies
Cartes
- Shattered Veil (NOUVEAUTÉ)
- Nouvelle carte disponible pour la Saison 03. La quête principale débute à 9 h PT, le 2 avril.
- Liberty Falls
- Mode dirigé
- Correction d'un problème empêchant le plafond de manches de se mettre correctement à jour durant la quête Pack-a-Punch sur Liberty Falls.
- The Tomb
- Correction d'un problème rare où le monocle n'apparaissait pas à l'endroit du Mimic électrique tué lors de la quête de l'arme merveilleuse.
- Correction d'un problème où les zombies pouvaient endommager le Bâton de Glace depuis l'arrière du socle.
- Correction d'un problème où certains zombies avaient des mouvements saccadés en attaquant le Bâton de Glace.
- Correction d'un problème provoquant l'apparition d'une fumée noire émanant du personnage jouable lors de sa mort.
- Correction d'un problème où le bonus de Munitions Max apparaissait loin du joueur après une manche spéciale, si celui-ci se trouvait dans le Mausolée de Roma.
- Correction d'un problème où certaines sections des barrières de la zone du défi Vermin n'apparaissaient pas toujours correctement.
Modes
- Team Cranked (Fenêtre de lancement)
- Règles
- Le minuteur Cranked démarre à l'élimination du premier ennemi. Le minuteur est commun à toute l'équipe et chaque élimination par un membre de l'équipe le recharge.
- Le minuteur commence à 30 secondes. Chaque ennemi éliminé réinitialise le minuteur à sa durée maximale actuelle. À chaque manche terminée, la durée maximale diminue de 1 seconde.
- L'Essence gagnée en éliminant les zombies est augmentée comparée au mode Standard/Dirigé.
- L'amélioration de combat « Arrêt du temps » remplace l'amélioration de combat de votre équipement initial.
- Les quêtes principales et les Easter Eggs sont activés.
- Capacités
- Arrêt du temps : Suspend temporairement le minuteur Cranked pour toute l'équipe. Tous les Opérateurs commencent la partie équipés de cette amélioration de combat.
- Prolongation du temps : Récupérez ce bonus rare pour réinitialiser le minuteur Cranked et augmenter légèrement sa durée maximale autorisée.
- Récompenses (survivre au-delà de la manche 50)
- Une sélection personnalisée de six GobbleGums par carte.
- Chaque sélection comprend un GobbleGum de rareté élevée et cinq GobbleGums de raretés diverses.
- 15 000 XP par carte, pour un total de 75 000 XP pour toutes les cartes.
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