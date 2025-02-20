Warzone : MàJ Saison 2 Rechargée/Reloaded du 20 février 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 février 2025 à 11h18
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 2 Rechargée/Reloaded, lancée le 20 février 2025, sur Warzone.
Warzone : MàJ Saison 2 Rechargée/Reloaded du 20 février 2025, patch notes et détails
Comme vous le savez probablement déjà, Warzone (ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom) accueille, en ce jeudi 20 février 2025, la saison 2 Rechargée/Reloaded. Bien évidemment, qui dit nouvelle mi-saison, dit nouvelle mise à jour. Ce patch introduit quelques nouveautés, mais surtout des changements et des améliorations sur le battle royale d'Activision.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 20 février 2025, qui apporte la saison 2 Rechargée/Reloaded, sur Warzone. Le patch notes de Black Ops 6, qui se dote aussi de la saison 2 Rechargée/Reloaded, est disponible ici.

Patch notes de la saison 2 Rechargée/Reloaded, MàJ du 20 février 2025 de Warzone

Général

  • Enregistrements de combat : 
    • Les enregistrements de combat ont été activés.
  • Équilibrage pour les stations d'échange d'armes : 
    • Les échanges ne dégradent plus l'arme que d'un seul niveau de rareté au lieu de deux.
    • Les temps d'interaction des échanges ont été considérablement réduits (par exemple, l'échange d'une arme légendaire prend désormais 1,75 seconde au lieu de 5 secondes).
    • Les offres d'échange ont été améliorées.
  • Marqueur de loadout : 
    • Les marqueurs de loadout ne sont plus prioritaires lorsque l'on se trouve à proximité d'eux.
  • Barre d'endurance - Qualité de vie :
    • Ajout d'une barre d'endurance qui affiche la quantité de sprint tactique restante d'un joueur, qui est désactivée par défaut.
    • Les joueurs peuvent l'activer dans les paramètres et choisir de l'afficher à côté du widget d'escouade ou du réticule.
  • Rechargement de l'équipement létal et tactique lors du ramassage d'un loadout - Qualité de vie : 
    • L'équipement létal/tactique correspondant est désormais rechargé lors du ramassage d'un loadout, au lieu d'être déposé au sol.
  • Ramassage automatique de l'équipement létal et tactique - Qualité de vie : 
    • Si un joueur a des emplacements létaux/tactiques vides, il ramassera à présent un nouvel équipement, et ce, automatiquement.
  • Délai de la killcam - Qualité de vie : 
    • Un court délai a été ajouté au début de la killcam pour éviter que les joueurs ne passent accidentellement au joueur suivant.
  • Notification d'espace aérien trop encombré - Qualité de vie : 
    • Le message « L'espace aérien est trop encombré » s'affichera désormais également lors de l'équipement d'un killstreak en fonction de l'endroit où le joueur regarde.
  • Ajustement du texte XP - Qualité de vie : 
    • Le texte d'XP était positionné trop près du centre de l'écran. Il a maintenant été ajusté pour une meilleure lisibilité.
  • Icône de déconnexion sur le tableau d'affichage - Qualité de vie : 
    • Prise en charge d'une icône de déconnexion sur le tableau d'affichage pour indiquer qu'un coéquipier s'est déconnecté.
  • Icône du fil d'éliminations du Goulag - Qualité de vie : 
    • Une icône distincte de killfeed a été ajoutée pour différencier les éliminations dans le Goulag ou sur le terrain.
  • Visibilité du fil d'éliminations - Qualité de vie : 
    • Les membres de l'équipe peuvent à présent voir les éliminations de leurs coéquipiers dans le Goulag et hors Goulag.
  • Loadout favori - Qualité de vie : 
    • Le loadout favori d'un joueur apparaît désormais en priorité dans la caisse de ravitaillement.
  • Fonctionnalité du D-Pad - Qualité de vie : 
    • Dans l'écran du Cercle des vainqueurs de Warzone, les joueurs utilisant une manette peuvent à présent utiliser le D-Pad pour naviguer dans le menu.
    • Les joueurs doivent maintenir la touche gauche du D-Pad enfoncée pour activer les émotes.
  • Amélioration de la distance de disparition des icônes - Qualité de vie : 
    • Augmentation de la distance entre le centre de l'écran et le moment où les icônes commencent à s'effacer lorsque l'on vise vers le bas, ce qui permet d'avoir une vue plus claire.
  • Informations sur les dégâts du drone de reconnaissance - Qualité de vie : 
    • Les joueurs utilisant le drone de reconnaissance recevront désormais un retour d'information lorsqu'ils subiront des dégâts de la part des joueurs ennemis ou de dangers environnementaux, tels que le gaz.
  • Distribution des packs de perks - Qualité de vie :
    • Des améliorations ont été apportées en ce qui concerne la façon dont les packs de perks se superposent à d'autres objets, lorsqu'ils sont déposés à la mort.
  • Voix du drone avancé - Qualité de vie :
    • Une voix off est désormais jouée lorsque trois drones ennemis sont utilisés, ce qui indique qu'un drone avancé est actif.
  • Message d'erreur concernant les boîtes dans le gaz - Qualité de vie :
    • Les joueurs qui tentent de déployer des boîtes de munitions, d'armures ou bien utilitaires à plus de 40 mètres dans le gaz recevront désormais un message d'erreur.

Perks

Nouveauté

  • Low Profile :
    • Augmente la vitesse de déplacement en position accroupie et couchée.
    • Les ennemis que vous tuez n'affichent pas de marqueurs de mort pour leurs alliés.
    • Augmente légèrement la vitesse de déplacement lorsque vous êtes à terre.
    • Peut être obtenu via l'événement « Clover Craze » le 13 mars.

Ajustements

  • Mountaineer : 
    • Un correctif concernant ce perk devrait être lancé peu après la sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded.
  • Reactive Armor : 
    • Mise à jour de la description pour plus de clarté.
      • Nouvelle description : Votre armure se régénère jusqu'à 50 % de son maximum si vous n'avez pas subi de dégâts au cours des 5 dernières secondes.
  • Alertness : 
    • L'indicateur apparaît désormais toujours au bord de l'écran du joueur, quels que soient les paramètres de son HUD.

Équipements

Ajustements

  • Grenade à gaz expérimentale : 
    • Ajustement des pénalités de vitesse de déplacement : 
      • En cas de résistance tactique, la pénalité est de 5 %, au lieu de 25 %.
      • Sans résistance tactique, la pénalité est de 15 %, au lieu de 50 %.
    • Correction d'un problème causant l'empilement involontaire des pénalités de vitesse de déplacement.

Killstreaks

Ajustements

  • Bunker Buster : 
    • Ajustement des pénalités de vitesse de déplacement : 
      • Avec une résistance tactique, la pénalité est de 5 %, au lieu de 35 %.
      • Sans résistance tactique, la pénalité est de 15 %, au lieu de 50 %.
  • UAV : 
    • Ajustement de la distance à partir de laquelle l'alerte est déclenchée pour un drone.

Armes

Nouveautés

  • D1.2 Sector - Spécial 
    • S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
  • Skateboard - Arme de mêlée 
    • S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
  • Katanas - Arme de mêlée 
    • S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
  • Bo Staff - Arme de mêlée
    • S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
  • Nunchaku - Arme de mêlée
    • S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
  • Sai - Arme de mêlée
    • S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
  • Belf-Fed (accessoire).

Ajustements généraux

  • Les ajustements ci-dessous s'appliquent aux armes de Modern Warfare II et Monder Warfare III ainsi qu'aux accessoires.
    • Armes : 
      • Réduction du balancement au repos, de l'oscillation et du mouvement de rotation de toutes les armes de MWII et MWIII.
    • Accessoires pour les munitions : 
      • High Velocity Ammo : 
        • L'avantage de la vitesse des balles est passé de 20 % à 25 %.
        • Suppression de la pénalité liée à la portée des dégâts.
      • Low Grain Ammo : 
        • L'avantage de Gunkick est passé de 5 % à 12 %.
        • L'avantage du contrôle du recul est passé de 8 % à 15 %.
        • Suppression des pénalités liées à la portée des dégâts et à la vitesse des balles.
      • High Grain Ammo :
        • Suppression de la pénalité pour le Gunkick et le contrôle du recul.
        • Suppression de la pénalité liée à la portée des dégâts.
      • Mono : 
        • L'avantage de la vitesse des balles est passé de 8 % à 12 %.
        • Ajout d'un avantage de stabilité de la visée.
        • Suppression de la pénalité pour le Gunkick et le contrôle du recul.
    • Accessoires pour les chargeurs : 
      • Suppression des pénalités liées à la vitesse de déplacement sur tous les chargeurs étendus de MWII et MWIII.
      • Réduction des pénalités liées à la maniabilité de tous les chargeurs étendus de MWII et MWIII.
      • Suppression des pénalités des chargeurs de taille moyenne sur les AR et les SMG de MWII et MWIII.

Ajustements pour les armes

Fusils d'assaut
  • AK-74 : 
    • Portée des dégâts intermédiaire : 
      • Portée passe de 58.4 - 76.2m à 58.4 à 86.3m.
    • Portée des dégâts minimum :
      • Dégâts passent de 28 à 29.
      • Portée passe de >76.2m à >86.3m.
  • Cypher 091 :
    • Portée des dégâts maximum : 
      • Portée passe de 0 - 47m à 0 - 50,8m. 
    • Portée des dégâts intermédiaire : 
      • Portée passe de 47 - 63.5m à 50.8 - 71.1m.
    • Portée des dégâts minimum : 
      • Dégâts passent de 33 à 35.
      • Portée passe de >63.5m à >71.1m.
    • Multiplicateur des dégâts aux jambes augmenté de 0.84x à 0.9x.
  • Krig C :
    • Portée des dégâts maximum :
      • Portée passe de 0 - 47m à 0 - 50.8m.
    • Portée des dégâts intermédiaire :
      • Portée passe de 47 - 63.5m à 50.8 - 71.1m.
    • Portée des dégâts minimum
      • Portée passe de >63.5m à >71.1m.
    • Multiplicateur des dégâts aux jambes augmenté de 0.9x à 1x.
  • Model L :
    • Portée des dégâts maximum :
      • Dégâts passent de 36 à 35.
      • Portée passe de 0 - 62.2m à 0 - 47m.
    • Portée des dégâts minimum :
      • Dégâts passent de 30 à 31.
      • Portée passe de >62.2m à >47m.
    • Multiplicateur des dégâts au torse inférieur et aux jambes réduit de 1x à 0.85x.
    • Vitesse des balles passe de 820 m/s à 800 m/s.
  • XM4 :
    • Portée des dégâts minimum :
      • Dégâts passent de 22 à 20.
    • Ajustements supplémentaires : 
      • Multiplicateur des dégâts au torse supérieur réduit de 1x à 0.96x
      • Multiplicateur des dégâts au torse inférieur et aux bras réduit de 1x à 0.89x.
    • Ajustements des accessoires :
      • Chargeur étendu III (100 balles) :
        • Pénalité de vitesse de visée passe de 30% à 42%.
      • Buffer Stock :
        • Pénalité de vitesse de sortie de sprint passe de 15% à 20%.
        • Pénalité de vitesse de visée passe de 31% à 38%.
    • Burst Fire Attachment :
      • Dégâts maximum passent de 40 à 34.
      • Portée des dégâts maximum passe de 45.7m à 38.1m.
      • Dégâts minimum passent de 34 à 30.
  • GPR 91 :
    • Ajustements des accessoires :
      • Canon CHF :
        • Pénalité de recul vertical passe de 55% à 40%.
        • Pénalité de recul horizontal passe de 25% à 20%.
      • Rapid Fire :
        • Pénalité de recul horizontal passe de 25% à 30%.
SMG
  • C9 :
    • Portée des dégâts maximum :
      • Portée passe de 0 - 13m à 0 - 12.1m.
    • Portée des dégâts intermédiaire 1 :
      • Portée passe de 13 - 24.1m à 12.1 - 22.8m.
    • Portée des dégâts intermédiaire 2 :
      • Supprimée.
    • Portée des dégâts minimum.
      • Portée passe de >30.9m à >22.8m.
    • Ajustements supplémentaires :
      • Suppression de la deuxième portée de dégâts intermédiaire.
      • Vitesse des balles passe de 570 m/s à 540 m/s.
  • Kompakt 92 :
    • Portée des dégâts maximum :
      • Portée passe de 0 - 10.5m à 0 - 13.2m.
    • Portée des dégâts intermédiaire :
      • Portée passe de 10.5 - 20.3m à 13.2 - 20.3m.
    • Ajustements supplémentaires :
      • Vitesse de visée améliorée, passant de 210 ms à 200 ms.
      • Multiplicateurs des dégâts au torse supérieur et aux bras augmentés de 1.07x à 1.1x.
  • PP-919 :
    • Portée des dégâts maximum :
      • Portée passe de 0 - 12.7m à 0 - 11.9m.
    • Portée des dégâts intermédiaire 1 :
      • Dégâts passent de 34 à 32.
      • Portée passe de 12.7 - 21.3m à 11.9 - 21.3m.
    • Portée des dégâts intermédiaire 2 :
      • Dégâts passent de 30 à 28.
    • Portée des dégâts minimum :
      • Dégâts passent de 28 à 26.
LMG
  • GPMG-7 :
    • Portée des dégâts maximum :
      • Dégâts passent de 27 à 24.
      • Portée passe de 0 - 40.6m à 0 - 50.8m.
    • Portée des dégâts intermédiaire 1 :
      • Supprimée.
    • Portée des dégâts minimum :
      • Dégâts passent de 20 à 21.
      • Portée passe de >55.9m à >50.8m.
    • Ajustements supplémentaires :
      • Suppression de la première portée de dégâts intermédiaire.
      • Multiplicateurs des dégâts au torse inférieur et aux jambes augmentés de 0.82x à 1x.
      • Vitesse de visée améliorée, passant de 460 ms à 445 ms.
  • Feng 82 :
    • Délai de pré-tir réduit de 55 ms à 25 ms.
    • Vitesse de transition du slide au tir améliorée de 410 ms à 380 ms.
    • Vitesse de transition du plongeon au tir améliorée de 490 ms à 460 ms.
    • Vitesse de visée améliorée de 400 ms à 370 ms.
    • Vitesse de déplacement augmentée de 4.6 m/s à 4.7 m/s.
    • Vitesse de déplacement en position accroupie augmentée de 2.1 m/s à 4.3 m/s.
    • Vitesse de sprint augmentée de 6.1 m/s à 6.3 m/s.
    • Vitesse de déplacement en visée (ADS) augmentée de 2.5 m/s à 2.7 m/s.
Fusils de combat
  • AEK-973 (avec l'accessoire Full Auto Mod) :
    • Portée des dégâts maximum.
      • Dégâts passent de 25 à 26.
      • Portée passe de 0 - 35.5m à 0 - 48.2m.
    • Portée des dégâts intermédiaire 1 :
      • Portée passe de 35.5 - 50.8m à 48.2 - 60.9m.
    • Portée des dégâts minimum :
      • Portée passe de >50.8m à >60.9m.
    • Ajustements supplémentaires :
      • Chargeur étendu 5.45 I :
        • Capacité du chargeur augmentée de 45 à 50 balles.
  • SWAT 5.56 :
    • Délai entre les rafales réduit de 250 ms à 220 ms.
    • Ajustement pour l'accessoire Rapid Fire :
      • Délai entre les rafales réduit de 200 ms à 170 ms.
  • Tsarkov 7.62 :
    • Légère amélioration du système de mise en file des tirs pour éviter les tirs accidentels en spamant la gâchette.
Fusils de précision
  • SVD :
    • Portée des dégâts minimum :
      • Dégâts passent de 90 à 100.
    • Ajustements supplémentaires :
      • Multiplicateur des dégâts au torse supérieur augmenté de 0.7x à 0.88x.
      • Multiplicateur des dégâts aux jambes augmenté de 0.5x à 0.7x.
      • Vitesse des balles augmentée de 875 m/s à 890 m/s.
Armes de mêlée
  • Batte de baseball :
    • Distance d'élan augmentée de 6 %, jusqu'à 1.8m.
  • Couteau :
    • Distance d'élan augmentée de 4 %, jusqu'à 1.3m.
  • Power Drill :
    • Distance d'élan augmentée de 47 %, jusqu'à 1.7m.
Accessoire
  • Underbarrel Crossbow :
    • Nombre de munitions augmenté de 1.
    • Niveau de zoom en visée augmenté.
    • Vitesse du projectile augmentée et réduction de la vélocité verticale initiale, réduisant les risques de tir trop haut à courte portée et facilitant les tirs à longue distance.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Warzone : Une option très demandée concernant les skins va être ajoutée
Warzone 2.0 25 septembre 2026

Warzone : Une option très demandée concernant les skins va être ajoutée

Activision a prévu d'implanter une fonctionnalité liée à la visualisation des skins d'Opérateur sur le battle royale Warzone.
Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails
Warzone 2.0 17 septembre 2026

Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 6, qui a été déployée le 17 septembre 2026, de Warzone.
Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Septembre 2026)
Warzone 2.0 30 août 2026

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Septembre 2026)

Retrouvez notre tier list des meilleures armes du battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, Warzone 2.0.

commentaire (0)