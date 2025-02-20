Warzone : MàJ Saison 2 Rechargée/Reloaded du 20 février 2025, patch notes et détails

Warzone : Une option très demandée concernant les skins va être ajoutée
Activision a prévu d'implanter une fonctionnalité liée à la visualisation des skins d'Opérateur sur le battle royale Warzone.
Patch notes de la saison 2 Rechargée/Reloaded, MàJ du 20 février 2025 de Warzone
Général
- Enregistrements de combat :
- Les enregistrements de combat ont été activés.
- Équilibrage pour les stations d'échange d'armes :
- Les échanges ne dégradent plus l'arme que d'un seul niveau de rareté au lieu de deux.
- Les temps d'interaction des échanges ont été considérablement réduits (par exemple, l'échange d'une arme légendaire prend désormais 1,75 seconde au lieu de 5 secondes).
- Les offres d'échange ont été améliorées.
- Marqueur de loadout :
- Les marqueurs de loadout ne sont plus prioritaires lorsque l'on se trouve à proximité d'eux.
- Barre d'endurance - Qualité de vie :
- Ajout d'une barre d'endurance qui affiche la quantité de sprint tactique restante d'un joueur, qui est désactivée par défaut.
- Les joueurs peuvent l'activer dans les paramètres et choisir de l'afficher à côté du widget d'escouade ou du réticule.
- Rechargement de l'équipement létal et tactique lors du ramassage d'un loadout - Qualité de vie :
- L'équipement létal/tactique correspondant est désormais rechargé lors du ramassage d'un loadout, au lieu d'être déposé au sol.
- Ramassage automatique de l'équipement létal et tactique - Qualité de vie :
- Si un joueur a des emplacements létaux/tactiques vides, il ramassera à présent un nouvel équipement, et ce, automatiquement.
- Délai de la killcam - Qualité de vie :
- Un court délai a été ajouté au début de la killcam pour éviter que les joueurs ne passent accidentellement au joueur suivant.
- Notification d'espace aérien trop encombré - Qualité de vie :
- Le message « L'espace aérien est trop encombré » s'affichera désormais également lors de l'équipement d'un killstreak en fonction de l'endroit où le joueur regarde.
- Ajustement du texte XP - Qualité de vie :
- Le texte d'XP était positionné trop près du centre de l'écran. Il a maintenant été ajusté pour une meilleure lisibilité.
- Icône de déconnexion sur le tableau d'affichage - Qualité de vie :
- Prise en charge d'une icône de déconnexion sur le tableau d'affichage pour indiquer qu'un coéquipier s'est déconnecté.
- Icône du fil d'éliminations du Goulag - Qualité de vie :
- Une icône distincte de killfeed a été ajoutée pour différencier les éliminations dans le Goulag ou sur le terrain.
- Visibilité du fil d'éliminations - Qualité de vie :
- Les membres de l'équipe peuvent à présent voir les éliminations de leurs coéquipiers dans le Goulag et hors Goulag.
- Loadout favori - Qualité de vie :
- Le loadout favori d'un joueur apparaît désormais en priorité dans la caisse de ravitaillement.
- Fonctionnalité du D-Pad - Qualité de vie :
- Dans l'écran du Cercle des vainqueurs de Warzone, les joueurs utilisant une manette peuvent à présent utiliser le D-Pad pour naviguer dans le menu.
- Les joueurs doivent maintenir la touche gauche du D-Pad enfoncée pour activer les émotes.
- Amélioration de la distance de disparition des icônes - Qualité de vie :
- Augmentation de la distance entre le centre de l'écran et le moment où les icônes commencent à s'effacer lorsque l'on vise vers le bas, ce qui permet d'avoir une vue plus claire.
- Informations sur les dégâts du drone de reconnaissance - Qualité de vie :
- Les joueurs utilisant le drone de reconnaissance recevront désormais un retour d'information lorsqu'ils subiront des dégâts de la part des joueurs ennemis ou de dangers environnementaux, tels que le gaz.
- Distribution des packs de perks - Qualité de vie :
- Des améliorations ont été apportées en ce qui concerne la façon dont les packs de perks se superposent à d'autres objets, lorsqu'ils sont déposés à la mort.
- Voix du drone avancé - Qualité de vie :
- Une voix off est désormais jouée lorsque trois drones ennemis sont utilisés, ce qui indique qu'un drone avancé est actif.
- Message d'erreur concernant les boîtes dans le gaz - Qualité de vie :
- Les joueurs qui tentent de déployer des boîtes de munitions, d'armures ou bien utilitaires à plus de 40 mètres dans le gaz recevront désormais un message d'erreur.
Perks
Nouveauté
- Low Profile :
- Augmente la vitesse de déplacement en position accroupie et couchée.
- Les ennemis que vous tuez n'affichent pas de marqueurs de mort pour leurs alliés.
- Augmente légèrement la vitesse de déplacement lorsque vous êtes à terre.
- Peut être obtenu via l'événement « Clover Craze » le 13 mars.
Ajustements
- Mountaineer :
- Un correctif concernant ce perk devrait être lancé peu après la sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded.
- Reactive Armor :
- Mise à jour de la description pour plus de clarté.
- Nouvelle description : Votre armure se régénère jusqu'à 50 % de son maximum si vous n'avez pas subi de dégâts au cours des 5 dernières secondes.
- Alertness :
- L'indicateur apparaît désormais toujours au bord de l'écran du joueur, quels que soient les paramètres de son HUD.
Équipements
Ajustements
- Grenade à gaz expérimentale :
- Ajustement des pénalités de vitesse de déplacement :
- En cas de résistance tactique, la pénalité est de 5 %, au lieu de 25 %.
- Sans résistance tactique, la pénalité est de 15 %, au lieu de 50 %.
- Correction d'un problème causant l'empilement involontaire des pénalités de vitesse de déplacement.
Killstreaks
Ajustements
- Bunker Buster :
- Ajustement des pénalités de vitesse de déplacement :
- Avec une résistance tactique, la pénalité est de 5 %, au lieu de 35 %.
- Sans résistance tactique, la pénalité est de 15 %, au lieu de 50 %.
- UAV :
- Ajustement de la distance à partir de laquelle l'alerte est déclenchée pour un drone.
Armes
Nouveautés
- D1.2 Sector - Spécial
- S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
- Skateboard - Arme de mêlée
- S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
- Katanas - Arme de mêlée
- S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
- Bo Staff - Arme de mêlée
- S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
- Nunchaku - Arme de mêlée
- S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
- Sai - Arme de mêlée
- S'obtient via l'événement Tortues Ninja.
- Belf-Fed (accessoire).
Ajustements généraux
- Les ajustements ci-dessous s'appliquent aux armes de Modern Warfare II et Monder Warfare III ainsi qu'aux accessoires.
- Armes :
- Réduction du balancement au repos, de l'oscillation et du mouvement de rotation de toutes les armes de MWII et MWIII.
- Accessoires pour les munitions :
- High Velocity Ammo :
- L'avantage de la vitesse des balles est passé de 20 % à 25 %.
- Suppression de la pénalité liée à la portée des dégâts.
- Low Grain Ammo :
- L'avantage de Gunkick est passé de 5 % à 12 %.
- L'avantage du contrôle du recul est passé de 8 % à 15 %.
- Suppression des pénalités liées à la portée des dégâts et à la vitesse des balles.
- High Grain Ammo :
- Suppression de la pénalité pour le Gunkick et le contrôle du recul.
- Suppression de la pénalité liée à la portée des dégâts.
- Mono :
- L'avantage de la vitesse des balles est passé de 8 % à 12 %.
- Ajout d'un avantage de stabilité de la visée.
- Suppression de la pénalité pour le Gunkick et le contrôle du recul.
- Accessoires pour les chargeurs :
- Suppression des pénalités liées à la vitesse de déplacement sur tous les chargeurs étendus de MWII et MWIII.
- Réduction des pénalités liées à la maniabilité de tous les chargeurs étendus de MWII et MWIII.
- Suppression des pénalités des chargeurs de taille moyenne sur les AR et les SMG de MWII et MWIII.
Ajustements pour les armesFusils d'assaut
SMG
- AK-74 :
- Portée des dégâts intermédiaire :
- Portée passe de 58.4 - 76.2m à 58.4 à 86.3m.
- Portée des dégâts minimum :
- Dégâts passent de 28 à 29.
- Portée passe de >76.2m à >86.3m.
- Cypher 091 :
- Portée des dégâts maximum :
- Portée passe de 0 - 47m à 0 - 50,8m.
- Portée des dégâts intermédiaire :
- Portée passe de 47 - 63.5m à 50.8 - 71.1m.
- Portée des dégâts minimum :
- Dégâts passent de 33 à 35.
- Portée passe de >63.5m à >71.1m.
- Multiplicateur des dégâts aux jambes augmenté de 0.84x à 0.9x.
- Krig C :
- Portée des dégâts maximum :
- Portée passe de 0 - 47m à 0 - 50.8m.
- Portée des dégâts intermédiaire :
- Portée passe de 47 - 63.5m à 50.8 - 71.1m.
- Portée des dégâts minimum
- Portée passe de >63.5m à >71.1m.
- Multiplicateur des dégâts aux jambes augmenté de 0.9x à 1x.
- Model L :
- Portée des dégâts maximum :
- Dégâts passent de 36 à 35.
- Portée passe de 0 - 62.2m à 0 - 47m.
- Portée des dégâts minimum :
- Dégâts passent de 30 à 31.
- Portée passe de >62.2m à >47m.
- Multiplicateur des dégâts au torse inférieur et aux jambes réduit de 1x à 0.85x.
- Vitesse des balles passe de 820 m/s à 800 m/s.
- XM4 :
- Portée des dégâts minimum :
- Dégâts passent de 22 à 20.
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur des dégâts au torse supérieur réduit de 1x à 0.96x
- Multiplicateur des dégâts au torse inférieur et aux bras réduit de 1x à 0.89x.
- Ajustements des accessoires :
- Chargeur étendu III (100 balles) :
- Pénalité de vitesse de visée passe de 30% à 42%.
- Buffer Stock :
- Pénalité de vitesse de sortie de sprint passe de 15% à 20%.
- Pénalité de vitesse de visée passe de 31% à 38%.
- Burst Fire Attachment :
- Dégâts maximum passent de 40 à 34.
- Portée des dégâts maximum passe de 45.7m à 38.1m.
- Dégâts minimum passent de 34 à 30.
- GPR 91 :
- Ajustements des accessoires :
- Canon CHF :
- Pénalité de recul vertical passe de 55% à 40%.
- Pénalité de recul horizontal passe de 25% à 20%.
- Rapid Fire :
- Pénalité de recul horizontal passe de 25% à 30%.
LMG
- C9 :
- Portée des dégâts maximum :
- Portée passe de 0 - 13m à 0 - 12.1m.
- Portée des dégâts intermédiaire 1 :
- Portée passe de 13 - 24.1m à 12.1 - 22.8m.
- Portée des dégâts intermédiaire 2 :
- Supprimée.
- Portée des dégâts minimum.
- Portée passe de >30.9m à >22.8m.
- Ajustements supplémentaires :
- Suppression de la deuxième portée de dégâts intermédiaire.
- Vitesse des balles passe de 570 m/s à 540 m/s.
- Kompakt 92 :
- Portée des dégâts maximum :
- Portée passe de 0 - 10.5m à 0 - 13.2m.
- Portée des dégâts intermédiaire :
- Portée passe de 10.5 - 20.3m à 13.2 - 20.3m.
- Ajustements supplémentaires :
- Vitesse de visée améliorée, passant de 210 ms à 200 ms.
- Multiplicateurs des dégâts au torse supérieur et aux bras augmentés de 1.07x à 1.1x.
- PP-919 :
- Portée des dégâts maximum :
- Portée passe de 0 - 12.7m à 0 - 11.9m.
- Portée des dégâts intermédiaire 1 :
- Dégâts passent de 34 à 32.
- Portée passe de 12.7 - 21.3m à 11.9 - 21.3m.
- Portée des dégâts intermédiaire 2 :
- Dégâts passent de 30 à 28.
- Portée des dégâts minimum :
- Dégâts passent de 28 à 26.
Fusils de combat
- GPMG-7 :
- Portée des dégâts maximum :
- Dégâts passent de 27 à 24.
- Portée passe de 0 - 40.6m à 0 - 50.8m.
- Portée des dégâts intermédiaire 1 :
- Supprimée.
- Portée des dégâts minimum :
- Dégâts passent de 20 à 21.
- Portée passe de >55.9m à >50.8m.
- Ajustements supplémentaires :
- Suppression de la première portée de dégâts intermédiaire.
- Multiplicateurs des dégâts au torse inférieur et aux jambes augmentés de 0.82x à 1x.
- Vitesse de visée améliorée, passant de 460 ms à 445 ms.
- Feng 82 :
- Délai de pré-tir réduit de 55 ms à 25 ms.
- Vitesse de transition du slide au tir améliorée de 410 ms à 380 ms.
- Vitesse de transition du plongeon au tir améliorée de 490 ms à 460 ms.
- Vitesse de visée améliorée de 400 ms à 370 ms.
- Vitesse de déplacement augmentée de 4.6 m/s à 4.7 m/s.
- Vitesse de déplacement en position accroupie augmentée de 2.1 m/s à 4.3 m/s.
- Vitesse de sprint augmentée de 6.1 m/s à 6.3 m/s.
- Vitesse de déplacement en visée (ADS) augmentée de 2.5 m/s à 2.7 m/s.
Fusils de précision
- AEK-973 (avec l'accessoire Full Auto Mod) :
- Portée des dégâts maximum.
- Dégâts passent de 25 à 26.
- Portée passe de 0 - 35.5m à 0 - 48.2m.
- Portée des dégâts intermédiaire 1 :
- Portée passe de 35.5 - 50.8m à 48.2 - 60.9m.
- Portée des dégâts minimum :
- Portée passe de >50.8m à >60.9m.
- Ajustements supplémentaires :
- Chargeur étendu 5.45 I :
- Capacité du chargeur augmentée de 45 à 50 balles.
- SWAT 5.56 :
- Délai entre les rafales réduit de 250 ms à 220 ms.
- Ajustement pour l'accessoire Rapid Fire :
- Délai entre les rafales réduit de 200 ms à 170 ms.
- Tsarkov 7.62 :
- Légère amélioration du système de mise en file des tirs pour éviter les tirs accidentels en spamant la gâchette.
Armes de mêlée
- SVD :
- Portée des dégâts minimum :
- Dégâts passent de 90 à 100.
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur des dégâts au torse supérieur augmenté de 0.7x à 0.88x.
- Multiplicateur des dégâts aux jambes augmenté de 0.5x à 0.7x.
- Vitesse des balles augmentée de 875 m/s à 890 m/s.
Accessoire
- Batte de baseball :
- Distance d'élan augmentée de 6 %, jusqu'à 1.8m.
- Couteau :
- Distance d'élan augmentée de 4 %, jusqu'à 1.3m.
- Power Drill :
- Distance d'élan augmentée de 47 %, jusqu'à 1.7m.
- Underbarrel Crossbow :
- Nombre de munitions augmenté de 1.
- Niveau de zoom en visée augmenté.
- Vitesse du projectile augmentée et réduction de la vélocité verticale initiale, réduisant les risques de tir trop haut à courte portée et facilitant les tirs à longue distance.
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