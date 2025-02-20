Black Ops 6 : Saison 2 Rechargée, patch notes de la mise à jour

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Comme toujours, de nombreuses corrections ont été appliquées à tous les modes, dans le but de réduire les soucis, que ce soit au niveau de l'interface, des bugs sonores ou encore des choses qui ne fonctionnaient pas normalement dans le gameplay.
Patch notes Black Ops 6 saison 2 Rechargée
Nouveautés
Nouvelles cartes
- Grind Ooze (6v6)
- La carte emblématique, appréciée des fans depuis sa première apparition dans Call of Duty: Black Ops II, fait son grand retour dans Black Ops 6 à mi-saison !
Affichez vos meilleures compétences de combat en extérieur, entre le Half Pipe et la Cradle, ou tentez votre chance à l'intérieur, où les Opérateurs s'affrontent autour du Store et sur les rampes de skate couvertes. Plongez dans l'ambiance avec des décorations, affiches et œuvres d'art inspirées des Teenage Mutant Ninja Turtles disséminées un peu partout sur la carte.
- Bullet (2v2, 6v6)
- Sev et l'équipe Rogue se déploient à bord d'un train à grande vitesse pour neutraliser une cible ennemie clé. Restez vigilants en progressant et en sécurisant les wagons : les portes automatiques coulissantes peuvent s'ouvrir à tout moment, révélant un ennemi en approche.
Grimpez sur le toit du train pour ressentir le vent cinglant et admirer le paysage défilant à toute vitesse. Préparez-vous à défendre votre position en hauteur avant de redescendre derrière les lignes ennemies et prendre l'avantage.
Nouveaux modes
- TMNT Moshpit
- Plongez dans une partie de Team Deathmatch, Domination ou Hardpoint et déchaînez vos compétences de ninja avec des Séries de points TMNT pour terrasser vos ennemis et mener votre équipe à la victoire.
- Ces Séries de points spéciales s'obtiennent en marquant des points normalement, mais comme les Tortues travaillent en équipe, les actions objectives offrent un bonus de score supplémentaire.
Nouvelles armes
- Armes de mêlée
- Bo Staff
- Katanas
- Sai
- Nunchaku
- Skateboard
- Arme secondaire
- D1.3 Sector
Autres nouveautés
- 1 nouvel accessoire
- 1 nouveau perk
- 1 nouvelle wildcard
Nouveau mode Zombies
- The Tomb
- Le mode dirigé arrive pour The Tomb, offrant aux joueurs des conseils supplémentaires et des limites au nombre de tours lorsqu'ils s'attaquent à la quête principale.
Équilibrage des armes
Fusil d'assaut
- GPR 91
- Portée des dégâts maximum :
- Portée passe de 0 - 17.8m à 0 - 22.2m.
- Portée des dégâts intermédiaire :
- Portée passe de 17.9 - 45.7m à 22.3 - 45.7m.
- Ajustements supplémentaires :
- CHF Barrel :
- Pénalité de recul vertical réduite de 55 % à 40 %.
- Pénalité de recul horizontal réduite de 25 % à 20 %.
- Rapid Fire :
- Amélioration du taux de tir augmentée de 7 % à 10 %.
- Pénalité de recul horizontal augmentée de 25 % à 30 %.
Mitraillettes
- Feng 82
- Délai de pré-tir réduit de 55 ms à 25 ms.
- Vitesse de transition du slide au tir améliorée de 410 ms à 380 ms.
- Vitesse de transition du plongeon au tir améliorée de 490 ms à 460 ms.
- Vitesse de visée améliorée de 400 ms à 370 ms.
- Vitesse de déplacement augmentée de 4.6 m/s à 4.7 m/s.
- Vitesse de déplacement en position accroupie augmentée de 2.1 m/s à 4.3 m/s.
- Vitesse de sprint augmentée de 6.1 m/s à 6.3 m/s.
- Vitesse de déplacement en visée (ADS) augmentée de 2.5 m/s à 2.7 m/s.
Fusil de combat
- SWAT 5.56
- Délai entre les rafales réduit de 250 ms à 220 ms.
- Modifications de l'accessoire Tir Rapide (Rapid Fire) :
- Délai entre les rafales réduit de 200 ms à 170 ms.
- Tsarkov 7.62
- Légère amélioration du système de mise en file des tirs pour éviter les tirs accidentels en spamant la gâchette.
- AEK-973 Full Auto Mod
- Multiplicateur de dégâts aux tirs à la tête de base augmenté de 1.1x à 1.28x.
- Multiplicateur de dégâts aux tirs à la tête avec le canon CHF augmenté de 1.17x à 1.36x.
Fusil de sniper
- Correction d'un problème sur certains chargeurs rapides qui entraînait l'affichage d'animations de réarmement supplémentaires après un rechargement à vide.
Armes de mêlée
- Couteau
- Distance d'élan augmentée de 4 %, jusqu'à 1.3m.
- Baseball Bat
- Distance d'élan augmentée de 6 %, jusqu'à 1.8m.
- Power Drill
- Distance d'élan augmentée de 47 %, jusqu'à 1.7m.
Ajustement du gameplay
Spawns
- Team Deathmatch
- Ajustement de la logique de spawn pour réduire les inversions trop rapides, limitant ainsi les changements de spawn immédiats.
- Domination
- Réduction légère de l'influence et de la persistance de la possession de zone sur les spawns. Les joueurs continueront à apparaître près de leurs zones contrôlées, mais avec une meilleure prise en compte des spawns sécurisés lorsque les ennemis avancent vers les objectifs.
- Tous les modes
- Augmentation du temps pendant lequel une élimination influence les spawns ennemis, réduisant ainsi les inversions immédiates.
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