Warzone : MàJ Saison 2 du 5 février 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 2 sur le battle royale Warzone.

Patch notes de la saison 2, MàJ du 5 février 2026 de Warzone Cartes Rebirth Island Winter Turbine est un nouveau POI. Outpost a eu le droit à une mise à jour environnementale. Biometric Scanner a été ajusté. Le Gaz se transforme en tempête de neige.

Modes Loaded Resurgence (durée limitée) Les joueurs sont toujours redéployés avec leur loadout, mais les Perks peuvent seulement être obtenus en effectuant des éliminations. Carte : Rebirth Island Joueurs : 44 Taille de l'équipe : Squad Disponibilité : Semaine 1 et 2

Loaded Resurgence Casual (durée limitée) Une version Casual de Loaded Resurgence sera disponible au cours de la saison 2. Carte : Rebirth Island Joueurs : 44 Taille de l'équipe : Squad Disponibilité : Semaine 3 et 4

Rush Resurgence (durée limitée, seulement les week-end) Rush Resurgence est une version condensée et très intense de Rebirth Resurgence, conçue pour des matchs plus rapides et une action constante. Avec moins de joueurs, une réduction du temps d'attente entre les phases et une rapidité plus importante concernant le mouvement du cercle du gaz, les matchs se déroulent en deux fois moins de temps qu'une partie standard de Resurgence. Carte : Rebirth Island Joueurs : 32 Taille de l'équipe : Squad Disponibilité : Semaine 3

Iron Gauntlet (Beta) Iron Gauntlet est un mode Battle Royale axé sur la compétition, conçu comme une évolution d'Iron Trials. Carte : Verdansk Joueurs : 150 Taille de l'équipe : Duo Disponibilité : Du 5 au 9 mars

Général Gameplay Boîte utilitaire de pré-match Ajout d'une boîte utilitaire pour les joueurs en pré-match.

Win Streaks Battle royale : Stabilimentum Static Camo en cas de 10 victoires consécutives. Chroma Mire Animated Camo en cas de 25 victoires consécutives. Résurgence : Metallic Shade Static Camo en cas de 30 victoires consécutives. Stereogramic Animated Camo en cas de 50 victoires consécutives.

Série d'éliminations Général : Restrictions : Les restrictions reflètent à présent mieux les appels individuels, réduisant ainsi les problèmes liés à l'utilisation de plusieurs séries d'éliminations au même endroit. Les joueurs devraient voir moins souvent le massage « Espace aérien encombré », mais verront désormais « À votre limite active » en cas d'appel du même renfort. Nouveautés : Smoke Screen. RC-XB (Rebirth Island, seulement). Ajustements : Advanced UAV : Désormais, il faut 4 UAVS pour activer un UAV avancé. Cluster Strike : Réduction du temps de déplacement du missile (les frappes arrivent 1,75 secondes plus rapidement). Napalm Strike : Augmentation des dégâts explosifs : de 150 à 300. Augmentation du rayon d'explosion : de 8 m à 10 m. Augmentation de la dispersion individuelle des bombes : de 11 m à 15 m. Les dégâts causés par le feu infligent désormais 100 points de dégâts par seconde. Augmentation de la longueur des taches de feu : de 30 m à 40 m. Augmentation de la largeur des taches de feu : de 6 m à 8 m. Precision Airstrike : Réduction du temps d'1 seconde.

Perks Nouveautés : Field Medic (remplace Veteran). Drill Instructor (remplace Grenadier). Surveyor (précédemment Cold-Blooded).

Ajustements : Scavenger : Suppression de la composante argent liquide du sac Scavenger.

Loot et économie Ajustements : Care Package : Ajout de la série d'éliminations Smoke Screen. Loot Pool : Stim Shot remplace Smoke Grenade. C4 remplace Claymore. Decontaminatio Station remplace War Cry. Mise à jour des Perks lootables : Dans les coffres légendaires : Tracker, Shrouded, Alterness, Surveyor. En récompenses de contrats : Tracker, Alertness, Tempered, Reactive Armor.

Stations d'achat Ajustements : UAV : Augmentation du prix des UAV dans les stations d'achat : de 6 000 à 8 000 $. Zones d'apparition (Battle Royale, seulement) : Les emplacements d'apparition des stations d'achat ont été redistribués de manière aléatoire sur la carte afin de créer des scénarios de combat plus dynamiques et d'offrir davantage d'opportunités de rotation.

Contrats Ajustements : Redacted Contracts (Rebirth Island, seulement) : Ceux-ci introduisent une touche de mystère en permettant aux joueurs de commencer un contrat sans en connaître l'objectif. Les contrats marqués par un « ? » peuvent révéler un objectif de prime, de récupération ou de reconnaissance, offrant une récompense standard ainsi qu'un butin bonus une fois terminés. Enchaîner plusieurs de ces contrats augmente les récompenses, encourageant les joueurs à se plonger dans le mystère et à maintenir leur élan. Recon Contract : Réduction du cash prévu : de 4 000 à 2 000 $ (Solo), de 2 500 $ à 1 300 $ (Duo), de 2 000 à 1 000 $ (Trio) et de 1 800 à 900 $ (Quatuor).

Armes Nouveautés REV-46 - SMG.

EGRT-17 - Fusil d'assaut.

H311- SAW - Arme de mêlée.

GDL Havoc - Arme spéciale.

SG-12 - Fusil à pompe (au cours de la saison).

Nouveaux accessoires : XM325 Titan Wield (au cours de la saison). FANG HoverPoint EL0 (au cours de la saison). A.R.C. M1 Assault Frame (au cours de la saison). Razor 9mm Wildfire Conversion (au cours de la saison).

Ajustements Fusils d'assaut AK-27 Dégâts à longue distance : Augmentés de 29 → 30 (portée > 65m). Note des développeurs : L'objectif est de récompenser les joueurs qui maîtrisent son recul à longue distance avec un temps pour tuer (TTK) plus compétitif.

M15 MOD 0 Dégâts maximaux : Réduits de 33 → 32. Portée maximale : Réduite de 45m → 38m. Dégâts à moyenne portée : Réduits de 26 → 25. Portée moyenne : Réduite de 60m → 52m. Note des développeurs : L'arme était trop performante à mi-distance ; ces changements visent à limiter son efficacité tout en gardant sa facilité d'utilisation.

MADDOX RFB Déviation du recul : Réduite de 10 %. Recul vertical : Réduit de 5 %. Recul horizontal : Réduit de 5 %. Vitesse des balles : Augmentée de 870m/s → 905m/s.

MXR-17 Dégâts à longue distance : Augmentés de 34 → 35 (portée > 52m). Vitesse des balles : Augmentée de 870m/s → 900m/s.

PEACEKEEPER MK1 Dégâts à longue distance : Augmentés de 21 → 22 (portée > 55m). Recul horizontal : Réduit de 10 %. Recul vertical : Réduit de 8 %. Note des développeurs : Ces ajustements rendent l'arme plus maniable à distance et améliorent son TTK pour les joueurs précis.

SMG CARBON 57 Portée moyenne 1 : Augmentée de 22m → 23m. Multiplicateurs de dégâts : Augmentés de 0,9x → 0,95x pour le haut du torse et les bras.

DRAVEC 45 Portée maximale : Augmentée de 12,5m → 13,5m. Dégâts à moyenne portée 1 : Augmentés de 40 → 41. Portée moyenne 1 : Augmentée de 22m → 23m. Portée minimale : Augmentée de >22m → >23m. Multiplicateurs de dégâts : Augmentés de 0,9x → 0,95x pour le haut du torse et les bras.

KOGOT-7 Dégâts maximaux : Augmentés de 32 → 33.

RYDEN 45K Vitesse de visée (ADS) : Améliorée de 170ms → 160ms. Cadence de tir : Augmentée de 909rpm → 923rpm.

STRUMWOLF 45 Portée maximale : Réduite de 13,2m → 12,2m. Portée moyenne 1 : Réduite de 21,5m → 20m. Portée minimale : Réduite de >21,5m → >20m. Multiplicateurs de dégâts (Nerfs) : Tête : Réduit de 1,15x → 1,12x. Bras : Réduits de 1x → 0,85x. Bas du torse et jambes : Réduits de 0,9x → 0,85x. Note des développeurs : L'arme était trop dominante ; ces changements visent à exiger une visée plus précise pour obtenir un temps pour tuer optimal.

Fusils à pompe M10 BREACHER Vitesse de transition du sprint au tir : 168ms → 155ms. Vitesse de visée (ADS) : 300ms → 280ms.

Mitrailleuse MK. 78 Portée moyenne 1 : 52-70m → 52-75m. Portée minimale : >70m → >75m. Résistance au tressaillement (Flinch) : Améliorée de 15 %. Vitesse de visée (ADS) : 290ms → 270ms. Vitesse de transition sprint au tir : 250ms → 230ms. Vitesse de mouvement : 4,4m/s → 4,6m/s. Vitesse de mouvement en visant : 2,4m/s → 2,6m/s.

XM325 Dégâts maximaux : 25 → 26. Recul vertical et horizontal : Réduit de 12 %. Déviation du recul : Réduite de 10 %. Multiplicateurs (Bas du torse et Jambes) : 0,9x → 0,96x. Vitesse des balles : 880m/s → 900m/s. Vitesse de visée (ADS) : 265ms → 245ms.

Fusils tactiques M8A1 Conversion AutoStrike-X8 : Dégâts minimaux : 19 → 21. Vitesse de rechargement : Améliorée de 15 %. Déviation du recul : Réduite de 10 %. Recul horizontal et vertical : Réduit de 12 %. Vitesse des balles : Bonus augmenté de 5 % → 10 %.



En ce jeudi 5 février 2025,. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison apporte de nouveaux contenus sur le battle royale d'Activision, dont de nouvelles armes, modes et cartes, mais aussi des changements et améliorations.Mais, sans plus tarder, voici. Le patch notes de Call of Duty: Black Ops 7, qui se dote également de la saison 2, est à retrouver dans un article dédié.