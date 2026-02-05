Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 2 du 5 février 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 7.

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Patch notes de la saison 2, MàJ du 5 février 2026 de Call of Duty: Black Ops 7 Cartes Torment - 6 versus 6

Sake - 6 versus 6

Nexus - 6 versus 6 et 2 versus 2.

Slums - 6 versus 6 Armes REV-46 - SMG.

EGRT-17 - Fusil d'assaut.

H311-SAW - Arme de mêlée.

HDL Havoc - Arme spéciale. Modes Safeguard (pour le multijoueur) : Les équipes escortent à tour de rôle un robot non combatif dans la zone ennemie, et ce, en suivant un chemin prédéfini. Au moins un Opérateur doit se trouver près du robot pour que celui-ci puisse continuer son chemin. L'équipe en défense doit travailler ensemble afin d'empêcher le robot d'atteindre son objectif, et ce, dans le temps imparti.

Mode Zombies Survival Map : Mars : Survivez aussi longtemps que possible pour gagner les récompenses suivantes : Atteindre le round 10 : Decaying Orbit (Animated Emblem) et 1 000 XP. Atteindre le round 25 : Phase 5 (Weapon Charm) et 2 500 XP. Atteindre le round 50 : Gift Card (Ultra GobbleGum) et 5 000 XP.

Nouveaux modes : Cursed Survival : Disponible sur les cartes suivantes : Vandorn Farm, Exit 115, Zarya Cosmodrome et Mars. Récompenses pour Vandorn Farm Cursed Survival : Atteindre le round 100 avec Tier I Relics : Hidden Power (Ultra GobbleGum) et 10 000 XP. Atteindre le round 100 avec Tier II Relics : Wonderbar! (Ultra GobbleGum) et 20 000 XP. Atteindre le round 100 avec Tier III Relics : Blood Vials (Weapon Charm) et 30 000 XP. Récompenses pour Exit 115 Survival Rewards : Atteindre le round 100 avec Tier I Relics : Reign Drops (Ultra GobbleGum) et 10 000 XP. Atteindre le round 100 avec Tier II Relics : Near Death Experience (Ultra GobbleGum) et 20 000 XP. Atteindre le round 100 avec Tier III Relics : Dragon Wings (Weapon Charme) et 30 000 XP. Récompenses pour Zarya Cosmodrome Cursed Survival : Atteindre le round 100 avec Tier I Relics : Time Out (Ultra GobbleGum) et 10 000 XP. Atteindre le round 100 avec Tier II Relics : Wonderbar (Ultra GobbleGum) et 20 000 XP. Atteindre le round 100 avec Tier III Relics : Rocket (Weapon Charm) et 30 000 XP. Récompenses pour Mars Cursed Survival : Atteindre le round 100 avec Tier I Relics : Hidden Power (Ultra GobbleGum) et 10 000 XP. Atteindre le round 100 avec Tier II Relics : Reign Drops (Ultra GobbleGum) et 20 000 XP. Atteindre le round 100 avec Tier III Relics : Golden Spork (Weapon Charm) et 30 000 XP. Starting Room : Disponible sur les cartes suivantes : Ashes of the Damned et Astra Malorum. Récompenses pour Ashed of the Damned Starting Room :

Atteindre le round 10 : Near Death Experience (Ultra GobbleGum) et 1 000 XP. Atteindre le round 25 : Noir Bash (Calling Card) et 2 500 XP. Atteindre le round 50 : Colorful Bash (Calling Card) et 5 000 XP. Récompenses pour Astra Malorum Starting Room : Atteindre le round 10 : Hidden Power (Ultra GobbleGum) et 1 000 XP. Atteindre le round 25 : Noir Stand Off (Calling Card) et 2 500 XP. Atteindre le round 50 : Vivid Stand Off (Calling Card) et 5 000 XP.

Endgame Nouvelles capacités et compétences : Sentinel Protocol (capacité majeure). Blood Burner (capacité mineure). Skill Track : Eagle Eye.

Autres nouveautés : Guild Strikes et Nightmare Zones.

Nouvelles armes exotiques : Hypersurge : Mitrailleuse légère entièrement automatique améliorée pour une létalité précise ou imprudente. Affinité pour les balles « Shock ». Malspike : Pistolet à rafales modifié pour une puisse de feu maximale et un profil réduit. Affinité pour les balles « Photons ». Criticality : Lance-charges amélioré pour une efficacité sur le terrain. Affinité pour les balles « Mortar ».

Multijoueur Arme : Résolution d'un problème concernant un comportement incohérent en mêlée lors de l'utilisation de certains accessoires sur le XM325.

Perks : Scout Hybrid Combat Specialty : Le Scout n'est plus un contre-pouvoir efficace contre le HARP ennemi. Recon Combat Specialty : Correction d'un problème lié à l'affichage des indicateurs rouges.

Wildcard/Joker : Spécialiste : Correction d'un problème qui empêchait les joueurs d'entendre les signaux audio lors du gain des avantages bonus.

Améliorations de terrain : Black Hat : Correction d'un problème lié à l'effacement du premier état de piratage à l'écran, si le joueur détournait son regard de la cible. Correction d'un problème qui faisait apparaître la tourelle sentinelle lorsqu'elle était piratée.

Séries d'éliminations : Care Package : Les séries d'éliminations de Black Ops 6 ont été ajoutées aux Care Package. D.A.W.G . Réduction de 20 % des dégâts subis en mode sentinelle (Overclock). Amélioration de la stabilité du serveur avec D.A.W.G. Drone Deadeye : Correction d'un problème de fonctionnement du chat de proximité du Drone Deadeye.

Interface utilisateur : Correction d'un problème faisant apparaître certains joueurs au niveau 56 dans les lobbys privés. Corrections de divers problèmes visuels dans l'armurerie.

Zombies Cartes : Divers problèmes résolus sur les cartes Ashes of the Damned et Astra Malorum. Divers problèmes résolus pour le Directed Mode sur les cartes Ashes of the Damned et Astra Malorum. Divers problèmes résolus pour les modes Survival et Cursed.

Gameplay : Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de ranimer un coéquipier, lorsque celui-ci commençait à se réanimer lui-même.

Armes : Ray Gun : Correction d'un problème qui permettait de repérer le projectile du Ray Gun. Sokol 545 : Augmentation des dégâts infligés par les tirs à la tête. Hawker HX : Correction d'un problème lié à l'affichage d'un nom incorrect pour l'arme lorsqu'elle était améliorée au Pack-a-Punch. XM325 : Correction d'un problème qui faisait que le XM325 n'avait qu'un seul accessoire, quelle que soit sa rareté, lorsqu'il était obtenu dans une partie. Couteau balistique : Correction d'un problème qui faisait que les éliminations réalisées à l'aide du couteau balistique étaient comptabilisées dans les défis d'éliminations par dégâts électriques. Général : Correction d'un problème lié à l'accessoire Dragon's Breath. Augmentation de la portée en mêlée lorsqu'un personnage est en position accroupie ou couchée tout en utilisant une attaque de mêlée chargée. Les joueurs peuvent à présent plonger en arrière lorsqu'ils utilisent des armes lourdes. Perk-a-Colas : Mule Kick : Correction d'un problème où Max Ammo ne donnait pas la quantité maximale d'équipement tactique avec l'amélioration Mule Kick Fully Equipped. Correction d'un problème qui faisait que les joueurs étaient équipés d'un pistolet au lieu d'un Ray Gun, lorsqu'ils étaient à terre et si le Ray Gun était leur troisième arme. L'amélioration Mule Kick's Pack Mule fonctionne à présent comme prévu. Quick Revive : Correction d'un problème lié au nombre de Self-Revives qu'un joueur pouvait fabriquer avec l'amélioration Quick Revive Emergency Medical Kit. Vulture Aid : Correction d'un problème lié au dysfonctionnement de l'amélioration Vulture Aid Condor's Reach. Correction d'un problème lié au dysfonctionnement de l'amélioration Armor-Matic de Vulture Aid, si le joueur ne disposait que d'une armure de niveau 1. Wisp Tea : Correction d'un problème lié à l'amélioration Fetcher de Wisp Tea. Death Perception : Correction d'un problème lié au fait que l'amélioration Hidden Gems de Death Perception ne mettait pas en évidence le loot à travers les objets. Double Trap : Correction d'un problème lié à l'effet d'explosion de l'AAROW 109, en cas d'amélioration Double Tap Double Caliber équipée. Melee Macchiato : Correction d'un problème lié au fait que l'arme du joueur ne se rechargeait pas s'il utilisé l'amélioration Melee Macchiato Mocha Maul et Mugging avec le couteau balistique.



Comme vous le savez probablement déjà, en ce jeudi 5 février 2026,. Les développeurs ont annoncé que des ajustements concernant les armes arriveront, quant à eux, plus tard.Mais, sans plus attendre, voici. Si vous souhaitez connaître les nouveautés et changements pour Warzone, qui se dote également de la saison 2, sachez que nous vous dévoilons son patch notes dans un article dédié.