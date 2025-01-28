Warzone : MàJ Saison 2 du 28 janvier 2025, patch notes et détails

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Septembre 2026)
Retrouvez notre tier list des meilleures armes du battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, Warzone 2.0.
Patch notes de la saison 2, MàJ du 28 janvier 2025 sur Warzone
Cartes
Urzikstan
- Stations d'achat
- Les emplacements des stations d'achat ont été mis à jour sur Urzikstan.
- Goulag
- Les Loadouts du Goulag ont été mis à jour avec de nouvelles armes et équipements.
- Train
- La minuterie de desserrage automatique des freins est passée de 60 à 240 secondes.
Area 99
- Stations d'achat
- Deux stations d'achats supplémentaires ont été ajoutées sur la carte Area 99.
Mode Classé/Ranked Play
Cross-play
- PlayStation - Options dans le jeu :
- Activé : Active le matchmaking avec toutes les plateformes de jeu lors des playlists classées.
- Activé (Console uniquement) : Active le matchmaking uniquement avec les autres consoles lors des playlists classées.
- Cela peut avoir un impact négatif sur les temps d'attente du matchmaking.
- Désactivé : Limite le matchmaking classé à la plateforme de jeu actuelle.
- Cette option a un impact négatif sur les temps d'attente du matchmaking.
- Xbox - Options dans le jeu :
- Activé : Active le matchmaking avec toutes les plateformes de jeu lors des playlists classées.
- Activé (Console uniquement) : Active le matchmaking uniquement avec les autres consoles lors des playlists classées.
- Cela peut avoir un impact négatif sur les temps d'attente du matchmaking.
- Désactivé : Limite le matchmaking classé à la plateforme de jeu actuelle.
- Cette option a un impact négatif sur les temps d'attente du matchmaking.
Général
- Stations d'achat :
- Toutes les stations d'achat, y compris celles déployables et les standards, ferment désormais au début de l'annonce du « Cercle final ».
- Boîtes déployables :
- Les boîtes utilitaires, comme celles de munitions, de plaques d'armures et autres, ne peuvent plus être placées dans le gaz.
- Événement de score :
- Ajout d'un nouvel événement de score « Splat » dans Battle royale, qui se déclenche lorsqu'un joueur est éliminé en parachute ou en chute libre.
- Équilibre de l'expérience :
- Battle royale :
- L'XP du joueur est augmenté de +7 %.
- L'XP de l'arme est augmenté de +10 %.
- Résurgence :
- L'XP du joueur diminue de -8 %.
- L'XP de l'arme est augmenté de +10 %.
- Plunder :
- L'XP du joueur est augmenté de +22 %.
- L'XP de l'arme diminue de -13 %.
Qualité de vie
- Drones avancés :
- Les drones avancés affichent à présent des flèches d'élévation afin d'indiquer l'altitude du joueur.
- Casernes :
- La disposition des boutons a été réorganisée afin de corresponde à la structure utilisée en mode multijoueur et Zombies.
- Caches à munitions :
- Les caches à munitions fonctionnent désormais comme des caisses de munitions, et laissent tomber des munitions et de l'équipement supplémentaire au sol.
- Fusées de rachat :
- Les joueurs peuvent à présent envoyer des pings aux fusées de rachat pour mieux alerter leurs coéquipiers.
- Suivi des statistiques de match :
- La police utilisée dans le suivi des statistiques de match a été ajustée afin d'améliorer la lisibilité, en particulier dans les basses résolutions.
- Statistiques détaillées des armes :
- De nouvelles statistiques ont été ajoutées et la mise en page a été repensée afin de privilégier la clarté et l'accessibilité aux données.
Combat
- Body Shield :
- Les victimes ne sont plus automatiquement libérées en plein vol.
- Le contour de la victime, auparavant visible à travers les murs, a été désactivé.
- Les joueurs ne peuvent plus libérer une victime sans l'exécuter au préalable.
Mouvement
- Saut :
- Augmentation de la vitesse de saut et de la hauteur des sauts successifs en un seul saut successif non modifié.
- Parachute :
- Augmentation de la vitesse de l'animation de fin du parachute, ce qui rend la fin du parachute et la préparation de l'arme beaucoup plus rapides.
- Augmentation de la vitesse du joueur lors de l'atterrissage, pour une transition plus douce vers le sprint complet.
Perks
Nouveauté
- Reactive Armor (Perk Slot 2) :
- Votre armure se régénère jusqu'à 50 % si vous n'avez pas subi de dégâts au cours des 5 dernières secondes.
- Disponible via une récompense d'événement.
Ajustements
- Tracker :
- Les pings ont été remplacés par un contour qui n'est plus visible à travers les murs mais qui apparaîtra toujours sur les cibles à travers la fumée.
- Tracker peut à présent marquer jusqu'à cinq cibles simultanément. L'engagement d'un sixième cible fait disparaître le contour de la première.
- Dexterity :
- La composante de maniement des armes de Dexterity a été améliorée et est désormais un avantage par défaut pour tous les joueurs de Warzone.
- Mountaineer :
- Ce Perk revient dans le Slot 1, remplaçant Dexterity. La réduction des dégâts de chute a été considérablement améliorée par rapport à la version actuelle de Dexterity, bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que celle de Modern Warfare III.
- Veteran :
- Offre à présent une réduction significative des dégâts contre les effets des grenades à gaz.
Équipement
- Sacoches de munitions :
- Ne donne plus qu'un seul objet supplémentaire, au lieu de deux auparavant, afin de remédier au surstockage et au spamming de l'équipement.
- Tactiques et mortels :
- Le nombre maximum de tactiques et mortels déployés est réduit à 2 chacun, au lieu de 3 auparavant, afin de rendre les pièges plus utiles.
- Grenade à impact :
- La taille de la pile par défaut passe de 2 à 3.
- Quand une sacoche de munitions est équipée, la taille maximale de la pile passe à 4.
- Thermobarique :
- Rayon intérieur augmenté de 25 à 50.
- Les dégâts intérieurs passent de 190 à 220.
- Les dégâts externes passent de 48 à 55.
- Grenade Frag :
- Les dégâts intérieurs sont réduits de 250 à 240.
- Les dégâts moyens passent de 170 à 120.
- Les dégâts extérieurs passent de 48 à 55.
- Grenade à gaz expérimentale :
- La hauteur de déclenchement des effets du gaz a été légèrement augmentée afin de mieux correspondre aux visuels.
- Diminution de la réduction de mouvement due au gaz :
- Sans résistance : de 60 % à 50 %.
- Avec résistance : de 60 %. 25 %.
- Les dégâts du gaz contre les cibles résistantes sont réduits de 8 à 5.
- Stimulant :
- La vitesse des glissages avec stimulant est légèrement réduite. Cela permet d'aligner cette vitesse sur les paramètres de jeu habituels.
- Spy camera :
- Mise à jour du visuel de contour afin qu'il ne s'affiche plus à travers les murs.
- La durée de l'effet est passée de 7 à 10 secondes.
- Proxy alarm :
- Mise à jour du schéma visuel pour plus de clarté.
Killstreaks
- Drones avancés :
- Les drones avancés affichent désormais des flèches d'élévation pour indiquer l'altitude du joueur.
- Bunker Buster :
- Les dégâts de gaz contre les cibles résistantes ont été réduits de 8 à 5.
Améliorations de terrain
- Loadout Drop Marker :
- Le facteur de rebond de Loadout Drop Marker a été réduit de 50 %.
- Station de décontamination portable :
- La possibilité de réactiver les stations d'achat fermées ou les stations d'achat déployables en déposant une station de décontamination portable à proximité fonctionne désormais comme prévu.
- Cependant, pour s'aligner avec les changements précédents décrits en ce qui concerne les stations d'achat, cela n'est pas possible durant le dernier cercle d'un match.
Armes
Général
- Vitesses de rechargement :
- Les vitesses de rechargement ont été améliorées pour toutes les armes, avec des augmentations allant de 5 % à 20 %, selon la classe d'arme.
- Black Ops 6 :
- Fusils d'assaut : 5 % plus rapide.
- Fusils de précision : 5 % plus rapide.
- LMG : 10 % plus rapide.
- SMG : 10 % plus rapide.
- Fusils de sniper : 10 % plus rapide.
- Armes de poing : 5 % du plus rapide.
- Les vitesses de rechargement des accessoires Flip et Fast Mag ont été augmentées de 5 % supplémentaires.
- Pénétration des balles :
- Ajustement concernant la pénétration des balles pour la plupart des matériaux, ce qui permet d'obtenir une expérience plus cohérente pour les murs plus épais en particulier.
- Changement d'arme :
- Augmentation de la vitesse de changement d'arme de 10 %, ce qui reproduit l'effet des gants à prise rapide de Modern Warfare.
- Sprint-to-Fire :
- Réduction de 35 % à 10 % de la pénalité de vitesse de tir lors des sauts.
- Aim-Down-Sight :
- Réduction de 25 % de la pénalité de vitesse de saut liée à la visée ADS.
Nouveautés
- PSSh-21 - SMG.
- Cypher 091 - Fusil d'assaut.
- Feng 82 - LMG.
- TR2 - Fusil de combat.
AjustementsFusils d'assaut
AK-74
AMES 85
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 36 dégâts de 0 à 53,3 m.
- Après : 36 dégâts de 0 à 58,4 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 33 dégâts de 53,3 à 71 m.
- Après : 33 dégâts de 58,4 à 76,2 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 28 dégâts au-delà de 71 m.
- Après : 28 dégâts au-delà de 76,2 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Vitesse de visée ADS passe de 290 ms à 270 ms.
- Temps de Sprint-to-Fire passe de 205 ms à 190 ms.
- Multiplicateur du torse inférieur passe de 0,88x à 0,9x.
- Multiplicateur des jambes passe de 0,9x à 0,95x.
- Multiplicateur de headshot passe de 1,1x à 1,15x.
AS Val
- Multiplicateur des jambes passe de 0,9x à 0,95x.
- Multiplicateur de headshot passe de 1,1x à 1,5x
Goblin Mk2
- Vitesse de rechargement des chargeurs standards améliorée de 5 %.
GPR 91
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 55 dégâts de 0 à 45,7 m.
- Après : 55 dégâts de 0 à 45,7 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 45 dégâts de 45,7 à 60,9 m.
- Après : 48 dégâts de 45,7 à 71,1 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 43 dégâts au-delà de 60,9 m.
- Après : 43 dégâts au-delà de 71,1 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Vélocité des balles passe de 800 m/s à 820 m/s.
- Taille des chargeurs passe de 20 à 25.
- Multiplicateurs des bras et des mains passent de 0,8x à 1x.
Model L
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 32 dégâts de 0 à 43,1 m.
- Après : 32 dégâts de 0 à 36,8 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 28 dégâts de 43,1 à 58,4 m.
- Après : 28 dégâts de 36,8 à 50,8 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 25 dégâts au-delà de 58,4 m.
- Après : 25 dégâts au-delà de 50,8 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Vitesse de visée ADS passe de 225 ms à 240 ms.
- Temps Sprint-to-Fire passe de 160 ms à 175 ms.
- Multiplicateur des jambes passe de 0,9x à 0,84x.
XM4
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 36 dégâts de 0 à 55,8 m.
- Après : 36 dégâts de 0 à 62,2 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 30 dégâts au-delà de 55,8 m.
- Après : 30 dégâts au-delà de 62,2 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur des jambes passe de 0,85x à 0,88x.
Mitraillettes
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 29 dégâts de 0 à 39,3 m.
- Après : 29 dégâts de 0 à 34,2 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 26 dégâts de 39,3 à 53,3 m.
- Après : 26 dégâts de 34,2 à 48,2 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 24 dégâts au-delà de 53,3 m.
- Après : 22 dégâts au-delà de 48,2 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur des jambes passe de 1x à 0,88x.
- Ajustements des accessoires :
- Chargeur 100 balles :
- Pénalité de vitesse de visée passe de 15 % à 30 %.
- Buffer Stock :
- Bonus de contrôle du recul horizontal passe de 60 % à 45 %.
- Bonus de contrôle du recul vertical passe de 30 % à 18 %.
- Bonus de stabilisation passe de 32 % à 20 %.
- Note : Les ajustements de la XM4 visent à réduire sa domination à toutes les portées et à introduire des compromis dans les choix d'accessoires.
C9
Jackal PDW
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 36 dégâts de 0 à 12,1 m.
- Après : 36 dégâts de 0 à 13,0 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 30 dégâts de 12,1 à 22,3 m.
- Après : 31 dégâts de 13,0 à 24,1 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 28 dégâts de 22,3 à 31,0 m.
- Après : 28 dégâts de 24,1 à 31,0 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 26 dégâts au-delà de 31,0 m.
- Après : 26 dégâts au-delà de 31,0 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Vitesse de visée ADS passe de 210 ms à 200 ms.
- Temps de Sprint-to-Fire passe de 130 ms à 120 ms.
- Vélocité des balles passe de 550 m/s à 570 m/s.
- Multiplicateur des jambes passe de 0,9x à 1x.
Kompakt 92
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 41 dégâts de 0 à 11,4 m.
- Après : 41 dégâts de 0 à 10,1 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 35 dégâts de 11,4 à 20,3 m.
- Après : 35 dégâts de 10,1 à 18,2 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 30 dégâts de 20,3 à 27,9 m.
- Après : 30 dégâts de 18,2 à 27,9 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 28 dégâts au-delà de 27,9 m.
- Après : 28 dégâts au-delà de 27,9 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateurs du torse supérieur et des bras passent de 1x à 0,93x.
- Multiplicateur du torse inférieur passe de 0,9x à 0,83x.
- Vélocité des balles passe de 530 m/s à 500 m/s.
KSV
- Ajustements supplémentaires :
- Vitesse de visée ADS passe de 225 ms à 210 ms.
- Temps de Sprint-to-Fire passe de 145 ms à 130 ms.
PP-919
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 33 dégâts de 0 à 12,9 m.
- Après : 33 dégâts de 0 à 13,9 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 28 dégâts de 12,9 à 23,1 m.
- Après : 28 dégâts de 13,9 à 24,8 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 25 dégâts de 23,1 à 35,5 m.
- Après : 25 dégâts de 24,8 à 35,5 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 24 dégâts au-delà de 35,5 m.
- Après : 24 dégâts au-delà de 35,5 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Vitesse de visée ADS passe de 220 ms à 210 ms.
- Temps de Sprint-to-Fire passe de 130 ms à 120 ms.
- Vélocité des balles passe de 510 m/s à 550 m/s.
LMG
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 42 dégâts de 0 à 12,7 m.
- Après : 42 dégâts de 0 à 12,7 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 34 dégâts de 12,7 à 22,8 m.
- Après : 34 dégâts de 12,7 à 21,3 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 30 dégâts de 22,8 à 30,7 m.
- Après : 30 dégâts de 21,3 à 30,7 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 28 dégâts au-delà de 30,7 m.
- Après : 28 dégâts au-delà de 30,7 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de headshot passe de 1,07x à 1,04x.
- Multiplicateur des jambes passe de 1x à 0,82x.
XMG
Pistolets
- Ajustements pour l'accessoire Buffer Stock :
- Bonus de contrôle du recul horizontal passe de 40 % à 25 %.
- Bonus de contrôle du recul vertical passe de 25 % à 15 %.
- Bonus de stabilisation passe de 25 % à 15 %.
9MM PM
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 50 dégâts de 0 à 6,3 m.
- Après : 50 dégâts de 0 à 8,8 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 45 dégâts de 6,3 à 15,2 m.
- Après : 45 dégâts de 8,8 à 16,5 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 40 dégâts au-delà de 15,2 m.
- Après : 40 dégâts au-delà de 16,5 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Multiplicateur de headshot passe de 1,2x à 1,3x.
- Multiplicateurs du torse supérieur et des bras passent de 1x à 1,2x.
- Ajustements pour accessoires :
- Chargeur étendu I : Taille du chargeur passe de 12 à 15.
- Chargeur étendu II : Taille du chargeur passe de 15 à 18.
Loot
- Perks lootables :
- Perks disponibles en tant que butin au sol ont été mis à jour pour inclure : Shrouded, Irradiated, Veteran, Reflexes, Sprinter et Tempered.
- Armes lootables :
- Toutes les armes disponibles en tant que butin au sol ont été actualisées pour la nouvelle saison.
- Les fusils semi-automatiques, les fusils à rafales et les armes de point communes à épiques ont été supprimés.
- Les nouvelles armes de la saison 2 ont été ajoutées.
Contrats
- Intel :
- Ces contrats ont à présent très peu de chances de donner en récompense un masque à gaz durable.
- Signal Intelligence :
- Les récompenses en argent pour ces contrats, qui étaient auparavant de 7 500 $ par joueur, ont été réduites en fonction de la taille de l'escouade comme suit :
- Solos : 7 500 $ par joueur.
- Duos : 4 500 $ par joueur.
- Trios : 3 500 $ par joueur.
- Squads : 3 000 $ par joueur.
- Scavenger :
- La distance entre les caisses a été réduite.
- La plupart du temps, les objectifs donnent la priorité au fait de rester dans le même POI.
Événements publiques
- Runaway Train :
- Cet événement a désormais 10 % de chance d'apparaître durant le cinquième cercle en Battle royale.
Challenges
- Warzone Tactician :
- Bunker Busters et Cluster Strikes ne comptent plus dans la progression de ce challenge.
- Deadeye :
- L'obligation d'envoyer un ping sur un ennemi avant de l'éliminer a été supprimée pour la progression du challenge.
Véhicules
- Ajustements des dégâts :
- Les dégâts du C4 et de l'IED ont été légèrement ajustés afin d'assurer une plus grande cohérence lors de la destruction des véhicules.
UI/UX
- Widget XP d'après-match :
- Mise à jour de ce widget pour fournir plus d'informations après un match.
Audio
- Réverbération :
- Réduction des effets de réverbération pour améliorer la directionnalité de l'audio des mouvements produits par d'autres joueurs.
- Parachute :e;animation
- Ajustement de l'audio du parachute qui est plus fort que prévu à des distances plus grandes.
- Les joueurs entendent à présent le son d'auto-réanimation de l'ennemi.
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