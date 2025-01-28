Black Ops 6 : MàJ Saison 2 du 28 janvier 2025, patch notes et détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 janvier 2025 à 12h10
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour lançant la saison 2, et déployée le 28 janvier 2025, sur Call of Duty: Black Ops 6.
Black Ops 6 : MàJ Saison 2 du 28 janvier 2025, patch notes et détails
En ce mardi 25 janvier 2025, Call of Duty: Black Ops 6 accueille la saison 2, qui est introduite sur le FPS d'Activision via une nouvelle mise à jour. Ce nouveau patch pour BO 6, qui pèse assez lourd comme toujours, ajoute plusieurs nouveaux éléments, dont des armes, des Opérateurs et un Passe de combat. 

D'ailleurs, si vous souhaitez prendre connaissance du patch notes de la saison 2 de Black Ops 6, qui arrive ce 28 janvier, sachez que vous pouvez le retrouver traduit en français dans ce qui suit. Vous pouvez retrouver le patch notes de la saison 2 de Warzone dans cet article.

Patch notes de la saison 2 de Black Ops 6

Nouveautés

Cartes 

  • Bounty (6v6)
  • Dealership (6v6)
  • Lifeline (6v6, 2v2)

Modes

  • Overdriv
    • Passez à la vitesse supérieure avec Overdrive. Plongez dans cette version survoltée du mode Team Deathmatch ! Les équipes s'affrontent pour être les premières à atteindre le nombre maximum d'étoiles. Pour plus de détails sur ce nouveau mode, consultez la section Modes Multijoueur des notes de mise à jour.
  • Gun Game
    • Le retour du très apprécié Gun Game ! Affrontez vos adversaires dans un mode chacun pour soi où tous les opérateurs commencent avec la même arme de départ. Progressez à travers un ensemble de 20 armes, différent à chaque partie, en éliminant vos ennemis. Testez vos compétences avec une variété d'armes et montrez que vous êtes le maître du Gun Game.

Nouvelles armes 

  • PPSh-41 (SMG)
    • Via le Passe de combat.
  • Cypher 091 (fusil d'assaut) 
    • Via le Passe de combat.
  • Feng 82 (mitrailleuse)
    • Via le Passe de combat.
  • TR2 (fusil tactique)
    • Via le Passe de combat.

Nouveaux accessoires

  • Accessoire pour l'arbalète
    • Via le Passe de combat.
  • AEK-973 Full Auto Mod
    • Récompense d'événement
  • Tanto .22 SMG Binary Trigger
    • Récompense d'événement

Nouvelle carte Zombie

  • Découvrez The Tomb
    • Après les événements de la Citadelle des Morts, Weaver, Maya, Carver et Grey doivent transporter l'amulette récupérée à la citadelle vers un site de fouilles maudit et les catacombes anciennes qui s'y trouvent.
    • Selon le professeur Krafft, l'insaisissable Artefact Sentinelle pourrait être dissimulé dans les tunnels souterrains. Des phénomènes paranormaux, signalés depuis des siècles, semblent liés à la présence de cet artefact mystérieux.
    • Si l'équipe parvient à le récupérer, un espoir subsiste pour libérer Samantha Maxis de sa captivité dans l'Éther Noir.

Nouveaux Opérateurs 

  • Vortex
  • Nocturne

Multijoueur

Équilibrages des armes

Fusils d'assaut
  • Goblin Mk2
    • Ajustements des dégâts du Goblin Mk2
      • Portée de dégâts maximale :
        • Avant : 40 dégâts de 0 à 16,5 m.
        • Après : 40 dégâts de 0 à 19,7 m.
      • Portée de dégâts moyenne :
        • Avant : 37 dégâts de 16,6 à 39,4 m.
        • Après : 37 dégâts de 19,8 à 41,3 m.
      • Portée de dégâts minimale :
        • Avant : 30 dégâts au-delà de 39,4 m.
        • Après : 30 dégâts au-delà de 41,3 m.
    • Ajustements supplémentaires :
      • Temps d'entrée en visée (ADS) passe de 245 ms à 240 ms.
      • Les angles de dispersion en tir à la hanche sont réduits de 0,5 degré.
      • Temps de transition sprint-tir passe de 175 ms à 170 ms.
      • Temps de transition sprint tactique-tir passe de 285 ms à 280 ms.
      • L'effet de sursaut (flinch) causé par cette arme est augmenté.
Mitraillettes
  • Kompakt 92 + Module Rafale 3 coups
    • Ajustements des dégâts du Kompakt 92 avec module rafale de 3 coups
      • Portée de dégâts maximale :
        • Avant : 23 dégâts de 0 à 17,1 m.
        • Après : 23 dégâts de 0 à 17,8 m.
      • Portée de dégâts moyenne 1 :
        • Avant : 18 dégâts de 17,2 à 24,8 m.
        • Après : 18 dégâts de 17,9 à 25,4 m.
      • Portée de dégâts moyenne 2 :
        • Avant : 15 dégâts de 24,9 à 31,8 m.
        • Après : 15 dégâts de 25,5 à 33 m.
      • Portée de dégâts minimale :
        • Avant : 13 dégâts au-delà de 31,8 m.
        • Après : 13 dégâts au-delà de 33 m.
      • Ajustements supplémentaires :
        • La force du recul visuel est réduite.
Fusil à pompe
  • Marine SP
    • Ajustements des dégâts du Marine SP
      • Portée de dégâts maximale :
        • Avant : 60 dégâts de 0 à 3,2 m.
        • Après : 60 dégâts de 0 à 3,3 m.
      • Portée de dégâts moyenne 1 :
        • Avant : 34 dégâts de 3,3 à 5,1 m.
        • Après : 34 dégâts de 3,4 à 5,3 m.
      • Portée de dégâts moyenne 2 :
        • Avant : 25 dégâts de 5,2 à 9,4 m.
        • Après : 25 dégâts de 5,4 à 9,7 m.
      • Portée de dégâts minimale :
        • Avant : 17 dégâts de 9,5 à 25,4 m.
        • Après : 17 dégâts de 9,8 à 25,4 m.
      • Ajustements supplémentaires :
        • Temps de transition sprint-tir passe de 210 ms à 200 ms.
        • Temps de transition sprint tactique-tir passe de 320 ms à 310 ms.
  • ASG-89
    • Ajustements des dégâts de l'ASG-89
      • Portée de dégâts maximale :
        • Avant : 30 dégâts de 0 à 2,5 m.
        • Après : 30 dégâts de 0 à 2,8 m.
      • Portée de dégâts moyenne 1 :
        • Avant : 20 dégâts de 2,6 à 4,6 m.
        • Après : 20 dégâts de 2,9 à 4,8 m.
      • Portée de dégâts moyenne 2 :
        • Avant : 17 dégâts de 4,7 à 8,9 m.
        • Après : 17 dégâts de 4,9 à 9,1 m.
      • Portée de dégâts minimale :
        • Avant : 11 dégâts de 9 à 24,1 m.
        • Après : 11 dégâts de 9,2 à 26,7 m.
      • Ajustements supplémentaires :
        • Temps de transition sprint-tir passe de 205 ms à 195 ms.
        • Temps de transition sprint tactique-tir passe de 315 ms à 305 ms.
  • Maelstrom
    • Ajustements des dégâts du Maelstrom
      • Portée de dégâts maximale :
        • Avant : 18 dégâts de 0 à 2 m.
        • Après : 25 dégâts de 0 à 1 m.
      • Portée de dégâts moyenne 1 :
        • Avant : 15 dégâts de 2,1 à 4,4 m.
        • Après : 15 dégâts de 1,1 à 5,7 m.
      • Portée de dégâts moyenne 2 :
        • Avant : 11 dégâts de 4,5 à 8,3 m.
        • Après : 11 dégâts de 5,8 à 9,5 m.
      • Portée de dégâts minimale :
        • Avant : 11 dégâts de 8,4 à 27,9 m.
        • Après : 11 dégâts de 9,6 à 29,2 m.
    • Ajustements supplémentaires :
      • Cadence de tir passe de 300 rpm à 316 rpm.
      • Temps de transition sprint-tir passe de 200 ms à 190 ms.
      • Temps de transition sprint tactique-tir passe de 310 ms à 300 ms.
Mitrailleuse
  • PU-21
    • Délai avant le tir initial réduit : passe de 55 ms à 20 ms.
    • Temps de transition sprint-tir passe de 245 ms à 240 ms.
    • Temps de transition sprint tactique-tir passe de 335 ms à 330 ms.
    • Déviation du recul visuel légèrement réduite.
Fusil de sniper
  • LW3A1 Frostline
    • Ajustements des dégâts du LW3A1 Frostline
      • Portée de dégâts maximale :
        • Avant : 102 dégâts de 0 à 63,5 m.
        • Après : 104 dégâts de 0 à 63,5 m.
      • Portée de dégâts moyenne :
        • Avant : 99 dégâts de 63,6 à 88,9 m.
        • Après : 102 dégâts de 63,6 à 88,9 m.
      • Portée de dégâts minimale :
        • Avant : 95 dégâts au-delà de 88,9 m.
        • Après : 95 dégâts au-delà de 88,9 m.
      • Ajustements supplémentaires :
        • Modificateurs des dégâts pour le torse supérieur et les bras supérieurs passent de 1,1x à 1x.
        • Modificateurs des dégâts pour le torse inférieur et les bras inférieurs passent de 0,9x à 0,98x.
  • SVD
    • Ajustements des dégâts du SVD
      • Portée de dégâts maximale :
        • Avant : 102 dégâts de 0 à 50,8 m.
        • Après : 104 dégâts de 0 à 50,8 m.
      • Portée de dégâts moyenne :
        • Avant : 99 dégâts de 50,9 à 76,2 m.
        • Après : 102 dégâts de 50,9 à 76,2 m.
      • Portée de dégâts minimale :
        • Avant : 95 dégâts au-delà de 76,2 m.
        • Après : 98 dégâts au-delà de 76,2 m.
  • LR 7.62
    • Ajustements des dégâts du LR 7.62
      • Portée de dégâts maximale :
        • Avant : 102 dégâts de 0 à 76,2 m.
        • Après : 102 dégâts de 0 à 76,2 m.
      • Portée de dégâts moyenne :
        • Avant : 99 dégâts de 76,3 à 101,6 m.
        • Après : 100 dégâts de 76,3 à 101,6 m.
      • Portée de dégâts minimale :
        • Avant : 95 dégâts au-delà de 101,6 m.
        • Après : 99 dégâts au-delà de 101,6 m.
    • Ajustements supplémentaires :
      • Modificateurs des dégâts pour les mains et les jambes supérieures passent de 0,9x à 0,99x.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Naanahh (invité) Le 29/01/2025 à 13:11

Mise a jour oui, content non !

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