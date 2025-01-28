Black Ops 6 : MàJ Saison 2 du 28 janvier 2025, patch notes et détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Patch notes de la saison 2 de Black Ops 6
Nouveautés
Cartes
- Bounty (6v6)
- Dealership (6v6)
- Lifeline (6v6, 2v2)
Modes
- Overdriv
- Passez à la vitesse supérieure avec Overdrive. Plongez dans cette version survoltée du mode Team Deathmatch ! Les équipes s'affrontent pour être les premières à atteindre le nombre maximum d'étoiles. Pour plus de détails sur ce nouveau mode, consultez la section Modes Multijoueur des notes de mise à jour.
- Gun Game
- Le retour du très apprécié Gun Game ! Affrontez vos adversaires dans un mode chacun pour soi où tous les opérateurs commencent avec la même arme de départ. Progressez à travers un ensemble de 20 armes, différent à chaque partie, en éliminant vos ennemis. Testez vos compétences avec une variété d'armes et montrez que vous êtes le maître du Gun Game.
Nouvelles armes
- PPSh-41 (SMG)
- Via le Passe de combat.
- Cypher 091 (fusil d'assaut)
- Via le Passe de combat.
- Feng 82 (mitrailleuse)
- Via le Passe de combat.
- TR2 (fusil tactique)
- Via le Passe de combat.
Nouveaux accessoires
- Accessoire pour l'arbalète
- Via le Passe de combat.
- AEK-973 Full Auto Mod
- Récompense d'événement
- Tanto .22 SMG Binary Trigger
- Récompense d'événement
Nouvelle carte Zombie
- Découvrez The Tomb
- Après les événements de la Citadelle des Morts, Weaver, Maya, Carver et Grey doivent transporter l'amulette récupérée à la citadelle vers un site de fouilles maudit et les catacombes anciennes qui s'y trouvent.
- Selon le professeur Krafft, l'insaisissable Artefact Sentinelle pourrait être dissimulé dans les tunnels souterrains. Des phénomènes paranormaux, signalés depuis des siècles, semblent liés à la présence de cet artefact mystérieux.
- Si l'équipe parvient à le récupérer, un espoir subsiste pour libérer Samantha Maxis de sa captivité dans l'Éther Noir.
Nouveaux Opérateurs
- Vortex
- Nocturne
Multijoueur
Équilibrages des armesFusils d'assaut
Mitraillettes
- Goblin Mk2
- Ajustements des dégâts du Goblin Mk2
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 40 dégâts de 0 à 16,5 m.
- Après : 40 dégâts de 0 à 19,7 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 37 dégâts de 16,6 à 39,4 m.
- Après : 37 dégâts de 19,8 à 41,3 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 30 dégâts au-delà de 39,4 m.
- Après : 30 dégâts au-delà de 41,3 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Temps d'entrée en visée (ADS) passe de 245 ms à 240 ms.
- Les angles de dispersion en tir à la hanche sont réduits de 0,5 degré.
- Temps de transition sprint-tir passe de 175 ms à 170 ms.
- Temps de transition sprint tactique-tir passe de 285 ms à 280 ms.
- L'effet de sursaut (flinch) causé par cette arme est augmenté.
Fusil à pompe
- Kompakt 92 + Module Rafale 3 coups
- Ajustements des dégâts du Kompakt 92 avec module rafale de 3 coups
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 23 dégâts de 0 à 17,1 m.
- Après : 23 dégâts de 0 à 17,8 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 18 dégâts de 17,2 à 24,8 m.
- Après : 18 dégâts de 17,9 à 25,4 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 15 dégâts de 24,9 à 31,8 m.
- Après : 15 dégâts de 25,5 à 33 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 13 dégâts au-delà de 31,8 m.
- Après : 13 dégâts au-delà de 33 m.
- Ajustements supplémentaires :
- La force du recul visuel est réduite.
Mitrailleuse
- Marine SP
- Ajustements des dégâts du Marine SP
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 60 dégâts de 0 à 3,2 m.
- Après : 60 dégâts de 0 à 3,3 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 34 dégâts de 3,3 à 5,1 m.
- Après : 34 dégâts de 3,4 à 5,3 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 25 dégâts de 5,2 à 9,4 m.
- Après : 25 dégâts de 5,4 à 9,7 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 17 dégâts de 9,5 à 25,4 m.
- Après : 17 dégâts de 9,8 à 25,4 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Temps de transition sprint-tir passe de 210 ms à 200 ms.
- Temps de transition sprint tactique-tir passe de 320 ms à 310 ms.
- ASG-89
- Ajustements des dégâts de l'ASG-89
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 30 dégâts de 0 à 2,5 m.
- Après : 30 dégâts de 0 à 2,8 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 20 dégâts de 2,6 à 4,6 m.
- Après : 20 dégâts de 2,9 à 4,8 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 17 dégâts de 4,7 à 8,9 m.
- Après : 17 dégâts de 4,9 à 9,1 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 11 dégâts de 9 à 24,1 m.
- Après : 11 dégâts de 9,2 à 26,7 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Temps de transition sprint-tir passe de 205 ms à 195 ms.
- Temps de transition sprint tactique-tir passe de 315 ms à 305 ms.
- Maelstrom
- Ajustements des dégâts du Maelstrom
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 18 dégâts de 0 à 2 m.
- Après : 25 dégâts de 0 à 1 m.
- Portée de dégâts moyenne 1 :
- Avant : 15 dégâts de 2,1 à 4,4 m.
- Après : 15 dégâts de 1,1 à 5,7 m.
- Portée de dégâts moyenne 2 :
- Avant : 11 dégâts de 4,5 à 8,3 m.
- Après : 11 dégâts de 5,8 à 9,5 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 11 dégâts de 8,4 à 27,9 m.
- Après : 11 dégâts de 9,6 à 29,2 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Cadence de tir passe de 300 rpm à 316 rpm.
- Temps de transition sprint-tir passe de 200 ms à 190 ms.
- Temps de transition sprint tactique-tir passe de 310 ms à 300 ms.
Fusil de sniper
- PU-21
- Délai avant le tir initial réduit : passe de 55 ms à 20 ms.
- Temps de transition sprint-tir passe de 245 ms à 240 ms.
- Temps de transition sprint tactique-tir passe de 335 ms à 330 ms.
- Déviation du recul visuel légèrement réduite.
- LW3A1 Frostline
- Ajustements des dégâts du LW3A1 Frostline
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 102 dégâts de 0 à 63,5 m.
- Après : 104 dégâts de 0 à 63,5 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 99 dégâts de 63,6 à 88,9 m.
- Après : 102 dégâts de 63,6 à 88,9 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 95 dégâts au-delà de 88,9 m.
- Après : 95 dégâts au-delà de 88,9 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Modificateurs des dégâts pour le torse supérieur et les bras supérieurs passent de 1,1x à 1x.
- Modificateurs des dégâts pour le torse inférieur et les bras inférieurs passent de 0,9x à 0,98x.
- SVD
- Ajustements des dégâts du SVD
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 102 dégâts de 0 à 50,8 m.
- Après : 104 dégâts de 0 à 50,8 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 99 dégâts de 50,9 à 76,2 m.
- Après : 102 dégâts de 50,9 à 76,2 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 95 dégâts au-delà de 76,2 m.
- Après : 98 dégâts au-delà de 76,2 m.
- LR 7.62
- Ajustements des dégâts du LR 7.62
- Portée de dégâts maximale :
- Avant : 102 dégâts de 0 à 76,2 m.
- Après : 102 dégâts de 0 à 76,2 m.
- Portée de dégâts moyenne :
- Avant : 99 dégâts de 76,3 à 101,6 m.
- Après : 100 dégâts de 76,3 à 101,6 m.
- Portée de dégâts minimale :
- Avant : 95 dégâts au-delà de 101,6 m.
- Après : 99 dégâts au-delà de 101,6 m.
- Ajustements supplémentaires :
- Modificateurs des dégâts pour les mains et les jambes supérieures passent de 0,9x à 0,99x.
commentaire (1)
Mise a jour oui, content non !
Écran scindé IMPOSSIBLE
Rejoindre un ami dans un groupe IMPOSSIBLE...