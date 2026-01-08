Warzone : MàJ Saison 1 Rechargée du 8 janvier 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 janvier 2026 à 17h08
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 1 Rechargée/Reloaded sur le battle royale Warzone.
Warzone : MàJ Saison 1 Rechargée du 8 janvier 2026, patch notes et détails
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Warzone (anciennement nommé « Warzone 2.0 ») accueille, en ce jeudi 8 janvier 2026, la saison 1 Rechargée/Reloaded. De ce fait, ce patch apporte plusieurs nouveautés sur le battle royale, mais aussi des changements et améliorations.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 8 janvier 2026, qui est liée à la saison 1 Rechargée/Reloaded. Le patch notes de Black Ops 7, qui se dote également de la saison 1 Rechargée/Reloaded, est à retrouver dans un article dédié.

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Patch notes de la saison 1 Rechargée, MàJ du 8 janvier 2026 de Warzone

Modes

  • Power Armor Royale (durée limitée)
  • High Octane Battle Royale (durée limité - au cours de la mi-saison)

Général

  • Win Streaks
    • Les séries de victoires offrent des récompenses de haut niveau aux joueurs qui remportent plusieurs victoires consécutives en mode Battle Royale et Résurgence.
      • Battle Royale : 
        • 10 victoire consécutives : skin d'arme Neon Pulse.
        • 25 victoires consécutives : skin d'arme Retro Blaze.
      • Résurgence :
        • 30 victoires consécutives : skin d'arme Shock Rift.
        • 50 victoires consécutives : skin d'arme Inferno Loop.

Équipement

  • Ajustements : 
    • Needle Drone : Augmentation de la durée de vol de 8 à 16 secondes.
    • Point Rurret :
      • Augmentation de la portée de visée de 13 à 25 mètres.
      • Légère réduction du temps d'acquisition de la cible.
    • Masque à gaz : Réduction de la durée de résistance au gaz de 10 à 5 secondes.

Séries d'éliminations

  • Nouveauté : 
    • Deadeye Drone :
      • Drone aérien piloté à distance équipé d'un fusil de précision de petit calibre.
      • Inflige 50 points de dégâts par tir, avec un maximum de 10 tirs par drone.
  • Ajustements : 
    • Counter UAV :
      • Augmentation de la santé de 150 à 300.
      • Réduction du prix d'achat de 4 000 à 2 000 $.
      • Battle royale : Augmentation du rayon d'effet de 127 m à 152 m.
      • Résurgence : Réduction du rayon d'effet de 127 m à 73 m.
    • UAV (seulement en Résurgence) :
      • Réduction du rayon d'effet de 304 m à 177 m.

Loot et économie

  • Ajustements : 
    • Suppression des drones UAV des coffres.
    • Ajout du Deadeye Drone.
    • Les Perks suivants peuvent être trouvés dans des coffres légendaires ou obtenus via des contrats : Bomb Squad, Mountaineer, Veteran, Irradiated, Ghost et Tracker.
    • Armes : Suppression de X9 Maverick et RK-9 du butin. Le fusil mitrailleur XM325 a été remplacé par le Sokol 545.

Stations d'achat

  • Ajustements : 
    • Counter UAV : Réduction du prix de 4 000 à 2 000 $.
    • Masque à gaz : Ajout dans les stations d'achats en Battle Royale et en Résurgence, au prix de 4 000 $.

Contrats

  • Ajustements : 
    • Recon : Le bonus de taux de capture passe de +100 % à +150 % lorsque tous les coéquipiers se trouvent dans la zone de capture (pas d'effet en mode Solo).
    • Prime : Intervalle de mise à jour du cercle réduit de 10 à 8 secondes.
    • Most Wanted : 
      • Réussir ce contrat permet d'obtenir une caisse de ravitaillement, contre une série d'éliminations en mode Solo.
      • Ouvrir une cache en tant qu'escouade la plus recherchée réduit à présent le temps restant du contrat de 12 secondes, contre 10 secondes auparavant.
    • Scavenger : La dernière caisse donne désormais un Tracer Perk.

Armes

Nouvelles armes

  • Sturmwolf 45 - SMG.
  • Hawker HX - Fusil de précision (au cours de la mi-saison).

Nouveaux accessoires

  • Coda 0 Adaptive Discharge Mod.
  • M8A1 Autostrike-X8 Conversion.
  • MPC-25 ContraBloom Laser.

Ajustements

Ajustements pour les fusils d'assaut
  • M15 MOD 0
    • Dégâts maximum : 32 → 33
    • Portée maximum : 0-38m → 0-45m
    • Dégâts moyens : 26 → 26
    • Portée moyenne : 38-55m → 45-60m
    • Dégâts minimum : 22 → 24
    • Portée minimum : >55m → >60m
  • MADDOX RFB
    • Dégâts maximum : 35 → 35
    • Portée maximum : 0-37m
    • Dégâts moyens : 28 → 29
    • Portée moyenne : 37-48m → 37-60m
    • Dégâts minimum : 25 → 25
    • Portée minimum : >48m → >60m
  • MXR-17
    • Dégâts maximum : 48 → 48
    • Portée maximum : 0-40m
    • Dégâts moyens : 41 → 41
    • Portée moyenne : 40-52m
    • Dégâts minimum : 36 → 34
    • Portée minimum : >52m
  • PEACEKEEPER Mk1
    • Dégâts maximum : 30 → 30
    • Portée maximum : 0-40,5m
    • Dégâts moyens : 24 → 24
    • Portée moyenne : 40,5-55m
    • Dégâts minimum : 20 → 21
    • Portée minimum : >55m
  • X9 MAVERICK
    • Dégâts maximum : 48 → 50
    • Portée maximum : 0-45m → 0-50m
    • Dégâts moyens : 42 → 42
    • Portée moyenne : 45-60m → 50-60m
    • Dégâts minimum : 36 → 37
    • Portée minimum : >60m
Ajustements pour les SMG
  • DRAVEC 45
    • Dégâts maximum : 45 → 45
    • Portée maximum : 0-12,5m
    • Dégâts moyens : 38 → 38
    • Portée moyenne : 12,5-22m
    • Dégâts minimum : 30 → 34
    • Portée minimum : >22m
  • RAZOR 9MM
    • Dégâts maximum : 31 → 31
    • Portée maximum : 0-12m → 0-12,5m
    • Dégâts moyens : 26 → 26
    • Portée moyenne : 12-21m → 12,5-21m
    • Dégâts minimum : 20 → 20
    • Portée minimum : >21m
Ajustements pour les LMG
  • MK.78
    • Dégâts maximum : 35 → 35
    • Portée maximum : 0-42m → 0-52m
    • Dégâts moyens : 32 → 32
    • Portée moyenne : 42-70m → 52-70m
    • Dégâts minimum : 28 → 30
Ajustements pour les fusils de précision
  • SHADOW SK
    • Portée maximum : 55m → 70m
    • Multiplicateurs des bras : 0,7x → 0,8x
    • Vitesse des balles : 890 m/s → 920 m/s
    • Vitesse en visée (ADS) : 550ms → 500ms
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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