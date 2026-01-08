Warzone : MàJ Saison 1 Rechargée du 8 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 1 Rechargée/Reloaded sur le battle royale Warzone.

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Patch notes de la saison 1 Rechargée, MàJ du 8 janvier 2026 de Warzone Modes Power Armor Royale (durée limitée)

High Octane Battle Royale (durée limité - au cours de la mi-saison) Général Win Streaks Les séries de victoires offrent des récompenses de haut niveau aux joueurs qui remportent plusieurs victoires consécutives en mode Battle Royale et Résurgence. Battle Royale : 10 victoire consécutives : skin d'arme Neon Pulse. 25 victoires consécutives : skin d'arme Retro Blaze. Résurgence : 30 victoires consécutives : skin d'arme Shock Rift. 50 victoires consécutives : skin d'arme Inferno Loop.

Équipement Ajustements : Needle Drone : Augmentation de la durée de vol de 8 à 16 secondes. Point Rurret : Augmentation de la portée de visée de 13 à 25 mètres. Légère réduction du temps d'acquisition de la cible. Masque à gaz : Réduction de la durée de résistance au gaz de 10 à 5 secondes.

Séries d'éliminations Nouveauté : Deadeye Drone : Drone aérien piloté à distance équipé d'un fusil de précision de petit calibre. Inflige 50 points de dégâts par tir, avec un maximum de 10 tirs par drone.

Ajustements : Counter UAV : Augmentation de la santé de 150 à 300. Réduction du prix d'achat de 4 000 à 2 000 $. Battle royale : Augmentation du rayon d'effet de 127 m à 152 m. Résurgence : Réduction du rayon d'effet de 127 m à 73 m. UAV (seulement en Résurgence) : Réduction du rayon d'effet de 304 m à 177 m.

Loot et économie Ajustements : Suppression des drones UAV des coffres. Ajout du Deadeye Drone. Les Perks suivants peuvent être trouvés dans des coffres légendaires ou obtenus via des contrats : Bomb Squad, Mountaineer, Veteran, Irradiated, Ghost et Tracker. Armes : Suppression de X9 Maverick et RK-9 du butin. Le fusil mitrailleur XM325 a été remplacé par le Sokol 545.

Stations d'achat Ajustements : Counter UAV : Réduction du prix de 4 000 à 2 000 $. Masque à gaz : Ajout dans les stations d'achats en Battle Royale et en Résurgence, au prix de 4 000 $.

Contrats Ajustements : Recon : Le bonus de taux de capture passe de +100 % à +150 % lorsque tous les coéquipiers se trouvent dans la zone de capture (pas d'effet en mode Solo). Prime : Intervalle de mise à jour du cercle réduit de 10 à 8 secondes. Most Wanted : Réussir ce contrat permet d'obtenir une caisse de ravitaillement, contre une série d'éliminations en mode Solo. Ouvrir une cache en tant qu'escouade la plus recherchée réduit à présent le temps restant du contrat de 12 secondes, contre 10 secondes auparavant. Scavenger : La dernière caisse donne désormais un Tracer Perk.

Armes Nouvelles armes Sturmwolf 45 - SMG.

Hawker HX - Fusil de précision (au cours de la mi-saison). Nouveaux accessoires Coda 0 Adaptive Discharge Mod.

M8A1 Autostrike-X8 Conversion.

MPC-25 ContraBloom Laser. Ajustements Ajustements pour les fusils d'assaut M15 MOD 0 Dégâts maximum : 32 → 33 Portée maximum : 0-38m → 0-45m Dégâts moyens : 26 → 26 Portée moyenne : 38-55m → 45-60m Dégâts minimum : 22 → 24 Portée minimum : >55m → >60m

MADDOX RFB Dégâts maximum : 35 → 35 Portée maximum : 0-37m Dégâts moyens : 28 → 29 Portée moyenne : 37-48m → 37-60m Dégâts minimum : 25 → 25 Portée minimum : >48m → >60m

MXR-17 Dégâts maximum : 48 → 48 Portée maximum : 0-40m Dégâts moyens : 41 → 41 Portée moyenne : 40-52m Dégâts minimum : 36 → 34 Portée minimum : >52m

PEACEKEEPER Mk1 Dégâts maximum : 30 → 30 Portée maximum : 0-40,5m Dégâts moyens : 24 → 24 Portée moyenne : 40,5-55m Dégâts minimum : 20 → 21 Portée minimum : >55m

X9 MAVERICK Dégâts maximum : 48 → 50 Portée maximum : 0-45m → 0-50m Dégâts moyens : 42 → 42 Portée moyenne : 45-60m → 50-60m Dégâts minimum : 36 → 37 Portée minimum : >60m

Ajustements pour les SMG DRAVEC 45 Dégâts maximum : 45 → 45 Portée maximum : 0-12,5m Dégâts moyens : 38 → 38 Portée moyenne : 12,5-22m Dégâts minimum : 30 → 34 Portée minimum : >22m

RAZOR 9MM Dégâts maximum : 31 → 31 Portée maximum : 0-12m → 0-12,5m Dégâts moyens : 26 → 26 Portée moyenne : 12-21m → 12,5-21m Dégâts minimum : 20 → 20 Portée minimum : >21m

Ajustements pour les LMG MK.78 Dégâts maximum : 35 → 35 Portée maximum : 0-42m → 0-52m Dégâts moyens : 32 → 32 Portée moyenne : 42-70m → 52-70m Dégâts minimum : 28 → 30

Ajustements pour les fusils de précision SHADOW SK Portée maximum : 55m → 70m Multiplicateurs des bras : 0,7x → 0,8x Vitesse des balles : 890 m/s → 920 m/s Vitesse en visée (ADS) : 550ms → 500ms



Vous n'êtes probablement pas sans savoir que. De ce fait, ce patch apporte plusieurs nouveautés sur le battle royale, mais aussi des changements et améliorations.Mais, sans plus tarder, voici. Le patch notes de Black Ops 7, qui se dote également de la saison 1 Rechargée/Reloaded, est à retrouver dans un article dédié.