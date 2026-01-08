Warzone : MàJ Saison 1 Rechargée du 8 janvier 2026, patch notes et détails

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Juillet 2026)
Retrouvez notre tier list des meilleures armes du battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, Warzone 2.0.
Patch notes de la saison 1 Rechargée, MàJ du 8 janvier 2026 de Warzone
Modes
- Power Armor Royale (durée limitée)
- High Octane Battle Royale (durée limité - au cours de la mi-saison)
Général
- Win Streaks
- Les séries de victoires offrent des récompenses de haut niveau aux joueurs qui remportent plusieurs victoires consécutives en mode Battle Royale et Résurgence.
- Battle Royale :
- 10 victoire consécutives : skin d'arme Neon Pulse.
- 25 victoires consécutives : skin d'arme Retro Blaze.
- Résurgence :
- 30 victoires consécutives : skin d'arme Shock Rift.
- 50 victoires consécutives : skin d'arme Inferno Loop.
Équipement
- Ajustements :
- Needle Drone : Augmentation de la durée de vol de 8 à 16 secondes.
- Point Rurret :
- Augmentation de la portée de visée de 13 à 25 mètres.
- Légère réduction du temps d'acquisition de la cible.
- Masque à gaz : Réduction de la durée de résistance au gaz de 10 à 5 secondes.
Séries d'éliminations
- Nouveauté :
- Deadeye Drone :
- Drone aérien piloté à distance équipé d'un fusil de précision de petit calibre.
- Inflige 50 points de dégâts par tir, avec un maximum de 10 tirs par drone.
- Ajustements :
- Counter UAV :
- Augmentation de la santé de 150 à 300.
- Réduction du prix d'achat de 4 000 à 2 000 $.
- Battle royale : Augmentation du rayon d'effet de 127 m à 152 m.
- Résurgence : Réduction du rayon d'effet de 127 m à 73 m.
- UAV (seulement en Résurgence) :
- Réduction du rayon d'effet de 304 m à 177 m.
Loot et économie
- Ajustements :
- Suppression des drones UAV des coffres.
- Ajout du Deadeye Drone.
- Les Perks suivants peuvent être trouvés dans des coffres légendaires ou obtenus via des contrats : Bomb Squad, Mountaineer, Veteran, Irradiated, Ghost et Tracker.
- Armes : Suppression de X9 Maverick et RK-9 du butin. Le fusil mitrailleur XM325 a été remplacé par le Sokol 545.
Stations d'achat
- Ajustements :
- Counter UAV : Réduction du prix de 4 000 à 2 000 $.
- Masque à gaz : Ajout dans les stations d'achats en Battle Royale et en Résurgence, au prix de 4 000 $.
Contrats
- Ajustements :
- Recon : Le bonus de taux de capture passe de +100 % à +150 % lorsque tous les coéquipiers se trouvent dans la zone de capture (pas d'effet en mode Solo).
- Prime : Intervalle de mise à jour du cercle réduit de 10 à 8 secondes.
- Most Wanted :
- Réussir ce contrat permet d'obtenir une caisse de ravitaillement, contre une série d'éliminations en mode Solo.
- Ouvrir une cache en tant qu'escouade la plus recherchée réduit à présent le temps restant du contrat de 12 secondes, contre 10 secondes auparavant.
- Scavenger : La dernière caisse donne désormais un Tracer Perk.
Armes
Nouvelles armes
- Sturmwolf 45 - SMG.
- Hawker HX - Fusil de précision (au cours de la mi-saison).
Nouveaux accessoires
- Coda 0 Adaptive Discharge Mod.
- M8A1 Autostrike-X8 Conversion.
- MPC-25 ContraBloom Laser.
AjustementsAjustements pour les fusils d'assaut
Ajustements pour les SMG
- M15 MOD 0
- Dégâts maximum : 32 → 33
- Portée maximum : 0-38m → 0-45m
- Dégâts moyens : 26 → 26
- Portée moyenne : 38-55m → 45-60m
- Dégâts minimum : 22 → 24
- Portée minimum : >55m → >60m
- MADDOX RFB
- Dégâts maximum : 35 → 35
- Portée maximum : 0-37m
- Dégâts moyens : 28 → 29
- Portée moyenne : 37-48m → 37-60m
- Dégâts minimum : 25 → 25
- Portée minimum : >48m → >60m
- MXR-17
- Dégâts maximum : 48 → 48
- Portée maximum : 0-40m
- Dégâts moyens : 41 → 41
- Portée moyenne : 40-52m
- Dégâts minimum : 36 → 34
- Portée minimum : >52m
- PEACEKEEPER Mk1
- Dégâts maximum : 30 → 30
- Portée maximum : 0-40,5m
- Dégâts moyens : 24 → 24
- Portée moyenne : 40,5-55m
- Dégâts minimum : 20 → 21
- Portée minimum : >55m
- X9 MAVERICK
- Dégâts maximum : 48 → 50
- Portée maximum : 0-45m → 0-50m
- Dégâts moyens : 42 → 42
- Portée moyenne : 45-60m → 50-60m
- Dégâts minimum : 36 → 37
- Portée minimum : >60m
Ajustements pour les LMG
- DRAVEC 45
- Dégâts maximum : 45 → 45
- Portée maximum : 0-12,5m
- Dégâts moyens : 38 → 38
- Portée moyenne : 12,5-22m
- Dégâts minimum : 30 → 34
- Portée minimum : >22m
- RAZOR 9MM
- Dégâts maximum : 31 → 31
- Portée maximum : 0-12m → 0-12,5m
- Dégâts moyens : 26 → 26
- Portée moyenne : 12-21m → 12,5-21m
- Dégâts minimum : 20 → 20
- Portée minimum : >21m
Ajustements pour les fusils de précision
- MK.78
- Dégâts maximum : 35 → 35
- Portée maximum : 0-42m → 0-52m
- Dégâts moyens : 32 → 32
- Portée moyenne : 42-70m → 52-70m
- Dégâts minimum : 28 → 30
- SHADOW SK
- Portée maximum : 55m → 70m
- Multiplicateurs des bras : 0,7x → 0,8x
- Vitesse des balles : 890 m/s → 920 m/s
- Vitesse en visée (ADS) : 550ms → 500ms
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